Başkent'ten Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Başkent'ten Azerbaycan'a destek

11.10.2020 13:33

- Başkent'ten Azerbaycan'a destek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Ermenistan'da bölge ile barışacak, dünya barışını sağlayacak bir iktidara ne diaspora, ne de Ermenistan'ı maşa gibi kullanan ülkelerin işine gelmiyor" Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı,...

- Başkent'ten Azerbaycan'a destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu:

" Ermenistan'da bölge ile barışacak, dünya barışını sağlayacak bir iktidara ne diaspora, ne de Ermenistan'ı maşa gibi kullanan ülkelerin işine gelmiyor"

Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım:

"Sulhun tek bir anahtarı var, Ermeniler o topraklardan çekilecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ermenistan'da bölge ile barışacak, dünya barışını sağlayacak bir iktidara ne diaspora, ne de Ermenistan'ı maşa gibi kullanan ülkelerin işine gelmiyor" dedi.

Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından Kızılay Meydanı'nda organize edilen Azerbaycan'a destek açıklamasına vatandaşlar ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile katıldı. Azerbaycan'ın öz topraklarını yeniden elde edeceğini belirten Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, "Türkiye olarak her platformda kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Azerbaycan Türkiye'dir, Türkiye Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

"Sulhun tek bir anahtarı var, Ermeniler o topraklardan çekilecektir"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi Ermenistan tarafının ihlal ederek sivil yerleşim yerlerini bombaladığını belirten Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Sulhun tek bir anahtarı var, Ermeniler o topraklardan çekilecektir. Ermenistan Hocalı'da başlattığı soykırımlara Azerbaycan topraklarına füze atışları ile sivil insanları öldürerek devam ediyor" diye konuştu.

"Azerbaycan'ın dediği oldu, it itliğini yaptı. İhlal ettiler"

Türkiye'nin devleti ve milleti ile Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ermenistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Taşnak ve Hınçak anlayışındaki hükümetlerin iş başına geldiğini, Nemesis adı altında bir intikam örgütü kurduklarını, bu örgütün Azerbaycan'da Talat Paşa'yı, Enver Paşa'yı, Cemal Paşa'yı şehit ettiğini belirtti. Topçu, "2016 yılında ben oradaydım, yine aynı şeyleri yaptılar. Şimdi aynı tecavüzlerine devam ediyorlar. Kendileri kapı kapı dolaştı, kendileri ateşkes istedi, ateşkes görüşmeleri yapılırken bunlar tecavüze devam etti. Neden? Çünkü zihniyetleri Taşnak'tır, zihniyetleri Hınçak'tır, zihniyetleri Nemesis'tir. Ermenistan'da bölge ile barışacak, dünya barışını sağlayacak bir iktidara ne diaspora, ne de Ermenistan'ı maşa gibi kullanan ülkelerin işine gelmiyor. Onun için gelen her iktidar onların istediklerini yapıyor. Ateşkesi de bozarak adeta soykırım yapar gibi sivil yerleri vuruyor. AGİT denilen kuruluş ne yapıyor, ateşkesi canhıraş sağlayan Rusya ne yapıyor? Kafkaslar'da huzur ve barış gelmezse, Karabağ'daki hak ve hukuk Azerbaycan'a iade edilmezse, Rusya ne kadar güçlü olursa olsun Moskova'da bundan zarar görür. Bölgenin barışa kavuşmasının tek bir şartı var, BM Genel Kurulu'nun ortaya koyduğu şart. 'Ermenistan burada işgalcidir, kayıtsız şartsız çekilmesi gerekir' demiş. Bu karar yerine getirilmiyor. Bu karar bir an evvel uygulanmalı, bölgeye barış gelince bundan Moskova'da, Berlin'de, Paris'te istifade eder" dedi.

Azerbaycan sahada gösterdiği başarıyı diplomaside de gösterdiğini belirten Topçu, "Birileri 'niye kabul edildi' diye düşünebilir. Neticede adam kapı kapı dolaştı, 'ölülerimiz var' dedi, insani olarak meselelere bakan Azerbaycan yönetimi 'olur' dedi. Ama ne yazık ki, Azerbaycan'ın dediği oldu, it itliğini yaptı. İhlal ettiler. Azerbaycan Türkiye'yi nerede isterse, nasıl isterse öyle olur" açıklamasında bulundu.

Başkent'ten Azerbaycan'a destek
Başkent'ten Azerbaycan'a destek
Başkent'ten Azerbaycan'a destek
Başkent'ten Azerbaycan'a destek
Başkent'ten Azerbaycan'a destek

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Yalçın Topçu, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkent'ten Azerbaycan'a destek - Son Dakika


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