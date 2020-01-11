Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları başladı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 15. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 16. hafta maçlarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji: 91-92

Galatasaray Doğa Sigorta- Türk Telekom: 93-71

Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma: 91-82

Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket: 94-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi-Galatasaray: 76-57

OGM Ormanspor-BOTAŞ: 86-67

Birevim Elazığ İl Özel İdare- İzmit Belediyespor: 69-87

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Samsun Canik Belediyespor: 88-62

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 90-76

1881 Düzce Belediyespor- Samsunspor: 57-58

BUDO Gemlik Basketbol- Petkimspor: 76-90

Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket: 79-74

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 83-80

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Yalova VIP-Emlak Konut: 63-96

Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 39-67

Çankaya Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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