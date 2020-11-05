Batı Akdeniz ihracatı, 1.5 milyar doları aştı

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden, Antalya, Isparta ve Burdur'un 10 aylık ihracatı, yüzde 3.9 artışla 1 milyar 530 milyon 919 bin dolara ulaştı. 1-31 Ekim tarihleri arasındaki ihracat toplamı, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 17 artışla, 165 milyon 552 bin dolar oldu.

BAİB verilerine göre ekim sonu itibarıyla Antalya, Isparta ve Burdur illerinin oluşturduğu Batı Akdeniz Bölgesi ihracat tutarı, 1,5 milyar doları aştı. 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasındaki toplam ihracat geçen yıla göre yüzde 3,9'luk artışla 1 milyar 530 milyon 919 bin dolara yükseldi. Ekim ayı ihracatı ise geçen yılın ekim ayına göre yüzde 17 artışla, 165 milyon 552 bin dolar oldu.