Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi - Son Dakika
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Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi

06.05.2022 12:45

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşandı.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih edilen Safranbolu'da, bayram dolayısıyla 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerin tamamı doldu.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçe, bayram süresince başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içinde ve yurt dışından yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, Safranbolu'nun ülkenin önemli "kültür turizmi" merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede özellikle hafta sonları ile resmi ve dini bayramlarda yoğunluk yaşandığını aktaran Ergüder, "Hafta sonu ile birleşerek 5 güne çıkan bayram tatili Safranbolu'da tekrar yüzümüzü güldürdü. Pandemi öncesinde olduğu gibi 'iğne atsan yere düşmez' tabiriyle Safranbolu coşkulu hale geldi. Yaklaşık 100 bin turistin geldiğini tahmin ettiğimiz ilçedeki konaklama alanlarında yer yoktu, sokaklar kalabalıktı. Bu bizleri çok mutlu etti, esnafımızı, otelcimizi, lokumcularımızı... İş yapan, üreten güzel günlere döndü Safranbolu." diye konuştu.

Akçakoca'nın nüfusu 3 katına çıktı

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi de Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yerini aldı.

Yeşil ve mavinin buluştuğu, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan ilçe, çevre il ve ilçelerden gelen günübirlikçi tatilcileri de ağırladı.

Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiği ilçede, yaklaşık 40 bin olan nüfus bayramda 3 kat artış gösterdi.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, Ramazan Bayramı yoğunluğunun işletmecilerin beklentisini karşıladığını söyledi.

Esnafın yoğunluktan memnun kaldığını aktaran Çakar, "Otellerimizin doluluk oranında beklediğimiz seviyelere ulaşıldı. Havaların zaman zaman yağışlı olmasına rağmen yerli turistler ilçemize ziyaretlerini yaptı." dedi.

Çakar, yaz sezonuna hazırlandıklarını dile getirerek, yaz döneminde de buna benzer bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.

Amasra yaklaşık 50 bin kişi ağırladı

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini de bayramda 50 bin kişi ziyaret etti.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Helenistik çağdan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Resmi ve dini tatillerde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Çakır, "Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, artan bir ivmeyle her bayram ciddi yoğunluk yaşıyor. Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliğiyle önemli turizm merkezlerinden biri olan Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde de yaklaşık 50 bin kişi ağırladı." ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi
Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi
Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi
Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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