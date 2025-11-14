Batman\'da Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Batman'da otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kardeş feci şekilde can verdi.



Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 72 ABM 902 plakalı tıra çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi.

KAZADA 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli kardeşler hayatını kaybetti.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araç içindeki manzarayla karşılaşınca adeta zamana karşı bir mücadele verdi.

KOPAN UZUVLARI VATANDAŞLAR BULDU

Kazanın şiddetiyle hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzuv ekipler ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranarak bulundu.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralı sürücü Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı araçta hayatını kaybeden iki küçük kardeşin cansız bedenleri Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, baba Direk'in hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.