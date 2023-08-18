Batman'ın Beşiri ilçesinde 41 kişi kavgada yaralandı - Son Dakika

Batman'ın Beşiri ilçesinde 41 kişi kavgada yaralandı

Son Güncelleme: 18.08.2023 02:33

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir kafede çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da 2 aile arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 41 yaralı

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi kafasına aldığı darbeden ötürü ağır yaralandı.

Olay Batman'a bağlı Beşiri ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'ın Beşiri ilçesinde 41 kişi kavgada yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'ın Beşiri ilçesinde 41 kişi kavgada yaralandı - Son Dakika
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