Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesinin Sporda Gurur Günü

Batman Üniversitesinin Sporda Gurur Günü

1 saat önce

Üniversite sporları federasyonu tarafından 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen karşılaşmalarda dereceye girerek kupa alan spor takımları için Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımı ile kupa takdim töreni düzenlendi.

Batman Üniversitesinin Sporda Gurur Günü, System.String[]
Üniversite sporları federasyonu tarafından 10- 14 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen karşılaşmalarda dereceye girerek kupa alan spor takımları için Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımı ile kupa takdim töreni düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Futbol 2. Lig C Grubu'nda ikinci olan Batman Üniversitesi Erkek Futbol Takımı, Ardahan'da düzenlenen Basketbol 2. Lig grup karşılaşmalarında ikinci olan Erkek Basketbol Takımı ve Basketbol 2. Lig grup karşılaşmalarında üçüncü olan Bayan Basketbol Takımı aldıkları kupaları Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'a takdim etti. Rektör Durmuş, "Spor takımlarımızın başarısından memnuniyet duydum. Sporcularımızı ve hocalarımızı tek tek tebrik ediyorum. Onların başarısı ile gururluyuz. Bütçemizin el verdiği ölçücüde spora yatırımlarımızı yapıyoruz. Gönül isterdi ki sizler için çok daha iyi bir altyapı hazırlayalım ve imkanlar sunalım. Bu konuda çalışmalarımız var. İnşallah onları hayata geçirdiğimizde olimpik düzeyde altyapıya sahip olacağız ve çok daha başarılı sonuçlar alacağız" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:04 Kaynak: İHA

basketbol, Rektör, 14 Aralık, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın Babası Hayatını Kaybetti Galatasaray, Serdar Aziz'le Yollarını Ayırıyor

Muhsin Ertuğral, Afrika Takımı Maritzburg United'le Anlaştı Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:38:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesinin Sporda Gurur Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]