BBP Genel Başkanı Destici: "Ermenistan'da kalan topraklar yakında kurtarılacaktır" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "Ermenistan'da kalan topraklar yakında kurtarılacaktır"

26.02.2022 18:08

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan kalanlarında yakında kurtarılmasını diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan kalanlarında yakında kurtarılmasını diledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti kadın kolları tarafından Sivas'ta düzenlenen 'Kadın buluşmasına' katıldı. Burada konuşan Destici, "Bugün Azerbaycan'ın Hocalı kentinde Ermeni katiller tarafından Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılan soykırımın 30. yıldönümü. Bu gözü dönmüş Ermeni katiller aynen 1915'lerde Anadolu'da Türklük ve Müslümanlığa yaptıkları zulmü hunharca katliamın bir benzerini 30 senede öncede Hocalı da yaptılar. Yüzlercesi kadın ve çocuk sadece Türk ve Müslüman oldukları için Ermeni katiller tarafından hunharca; kimi gözleri oyularak, kimi karınları deşilerek, kimi kolları, bacakları, kulakları, burunları kesilerek şehit edildiler. O şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslardan Türkmen eline ve tüm bu coğrafyalarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz kim tarafından zulme uğrarlarsa uğrasınlar, katliamlarla karşı karşıya kalırlarsa kalsınlar onların acısı bizim acımızdır. Yüreğimizdedir. Onun için Hocalıyı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

KALAN TOPRAKLARDA KURTARILACAK

Destici, Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının da yakın zamanda kurtarılmasını dileyerek, "Hem soykırım yaptılar katliam yaptılar hem de Azerbaycan topraklarını işgal ettiler. Ama şükürler olsun aradan geçen 29 yıl sonra Kahraman Azerbaycan ordusu, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları azat ettiler. Kalan kısmına inşallah yakın zamanda kurtarılacaktır. Biz hiçbir devlet ve milletle düşmanlık peşinde değiliz. Lakin, bize düşmanlık edenler ya da bu asil Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete karşı soykırım yapmadığı halde bizim ceddimizi, geçmişimizi, devletimizi sözde soy kırım iddiası ve yalanları ile itham edenler bu iddialarından vazgeçmedikleri sürece normalleşme, iyi ilişkiler ya da dostluktan bahsedemezler" şeklinde konuştu.

(Volkan Kaplan/İHA)

BBP Genel Başkanı Destici: Ermenistan'da kalan topraklar yakında kurtarılacaktır
BBP Genel Başkanı Destici: Ermenistan'da kalan topraklar yakında kurtarılacaktır
BBP Genel Başkanı Destici: Ermenistan'da kalan topraklar yakında kurtarılacaktır

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ermenistan, İşgal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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