Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor"

05.08.2021 20:28

BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor" Başkan Destici: "HDP Türkiye'de iç kargaşa çıkarmaya çalışıyor' Bir dizi ziyaret için Adıyaman'da bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yüklenerek, HDP'nin ülkede milleti birbirine düşürmeye ve...

BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor"

Başkan Destici:

"HDP Türkiye'de iç kargaşa çıkarmaya çalışıyor'

ADIYAMAN - Bir dizi ziyaret için Adıyaman'da bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yüklenerek, HDP'nin ülkede milleti birbirine düşürmeye ve iç kargaşa çıkartmaya çalıştığını söyledi.

BBP Adıyaman İl Başkanlık binası açılışı için Adıyaman'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sümer Meydanı'nda bulunan parti binası önünde İl Başkanı Nihat Komşu, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yelboğa, Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Sarı ve parti üyeleri tarafından karşılandı. Parti binasında il yönetimi ve partililerle bir süre sohbet eden Genel Başkan Mustafa Destici, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili HDP'nin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Konya'daki olayın iki aile arasında yaşanan bir husumetten dolayı olduğunu ama HDP'nin olayı ırkçılığa çektiğini vurgulayan Genel Başkan Destici, "Türk milletini birbirine düşürmeye çalışanlar en olmaz hadiseleri bile istismar etmeye kalktılar. İşte en son Konya'da yaşanan hadise. İki aile arasındaki husumeti sanki etnik kökeninden dolayı o aile fertleri öldürülmüş yaygarası yaparak milleti kışkırtmaya çalıştılar. Milletimizi ırkçılıkla, faşistlikle, devletimizi, polisimizi, İçişleri Bakanlığımızı bu katliama göz yummakla suçladılar. Bunu en üst ağızdan, yani HDP'nin eş başkanı, ki profesörlük titri var ve çevreye göre de aklı başında güya onların içerisindeki en sağduyulu adamlardan biri diye tarif ediliyor. İşte bunu en sağduyulu dedikleri bile çıktı ne dedi, o aileden 7 kişinin sırf etnik kökenlerinden dolayı öldürüldüğü iftirasını Türk milletine attı. Şimdi bunun da karşılıksız kalmaması lazım, hukukun bunun da gereğini yapması lazımdır. Halbuki Selçuklu'ya başkentlik yapmış Konya'mızın hoşgörü ve Mevlana şehri Konya'mızın pek çok ilçesinde Kürt nüfus yoğun bir şekilde var. Pek çok mahallesi var. Konya'mızın 5'te 1'i neredeyse Kürt kökenli kardeşimizdir. ve hiç böyle bir hadiseye rastlanılmadı. Yani asla etnik bir endişe olmamıştır, böyle bir bakış açısı olmamıştır. Ama bunlar millet arasına nifak sokmaya, fitne sokmaya, milleti bir birine düşürmeye ve bir iç kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar. Geçmişte buna güçleri yetmedi. Allah'ın izniyle bugün de yetmeyecek, yarın da yetmeyecek. Adıyaman nasıl huzur kentiyse, Adıyaman neyse Konya da odur, Şırnak da odur, Ağrı da odur. 81 vilayetimizin 81'i de bizimdir ve bu 81 vilayetimizde hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun bütün vatandaşlarımız gider yerleşir, iş kurmak isterse iş kurar ve hayatını orada devam ettirmek isterse orada da devam ettirir. Onun için aramızı bozmaya çalışanlara Adıyaman'da fırsat verilmediği gibi Türkiye'nin hiçbir tarafında da fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici: HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor
BBP Genel Başkanı Destici: HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor
BBP Genel Başkanı Destici: HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor
BBP Genel Başkanı Destici: HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adıyaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı 21:34 Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek 20:35 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek Hakan Sabancı için 20:11 Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor
Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı 20:08 Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı 19:11 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu 18:11 Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım 17:55 Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Aslan, ilk maçta işi bitirmek istiyor! Galatasaray-St. Johnstone maçı başladı Aslan, ilk maçta işi bitirmek istiyor! Galatasaray-St. Johnstone maçı başladı         
20:56
Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı         
20:25
Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Bakanlıktan sosyal medya fenomenin Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomenin Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 21:45:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement