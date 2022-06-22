Bedelli Affı Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda. Genelkurmay Başkanının Süresinin Uzatılmasına Muhalefetten Eleştiri: "Kişiye Özgü ve Keyfi"

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

AKP'nin bedelli askerlik affına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda başladı. Muhalefet milletvekilleri, teklifin Genelkurmay Başkanı'nın süresinin Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılabilmesini öngören düzenlemesini eleştirdi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 'Tamamen kişiye özgü ve keyfi nitelikte" derken; CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, terfi edecek kişinin ilerlemesinin bloke edileceğine dikkat çekti. Komisyonda, CHP'lilerin SADAT'ı gündeme getirmesi kısa süreli tartışmaya neden oldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AKP Bursa Milletvekili Refik Özen ve 67 milletvekilinin imzasını taşıyan "Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı.

Kanun teklifiyle "mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve harekatlardan elde edilen tecrübenin aktarılması" gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılabilecek. Mevcut kanuna göre Genelkurmay başkanları 67 yaşında 'yaş haddinden' emekli oluyor. Teklifin yasalaşması durumunda ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliye ayrılması gereken Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da uzatılabilecek.

Kanun teklifinde, Askeralma Kanunu'ndaki bedelli askerlik bölümünde düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak. Askeri Ceza Kanunu'na eklenen yeni hüküm ile 'firar ve izin tecavüzü' gibi hakkında ön inceleme yapılan personel için bulunamadığı takdirde ifadesinin alınması koşulundan da vazgeçilecek.

CHP'DEN ANAYASA'YA AYKIRILIK ÖNERGESİ

CHP müzakerelerine geçilmeden önce Anayasa'ya aykırılık önergesi verdi.

Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "Genelkurmay Başkanı'nın süresinin uzatılması tamamen kişiye özgü keyfi nitelikte. Anayasa'ya aykırıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Genelkurmay Başkanı'nın süresinin uzatılmasının Anayasa'ya açık şekilde aykırı olduğunu belirterek, "Atama yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir ve görev süresi bellidir. Ancak burada öngörülen 72 yaşına kadar her yıl Cumhurbaşkanı tarafından uzatılmasına dair yetki önerisi, Anayasa'ya aykırı. Yaş haddini aşmış olmasına karşın herhangi bir nesnel gerekçelere dayanmaksızın yalnızca Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle uzatılması söz konusu. Genelkurmay Başkanlığı'na terfi edecek kişiler açısından ilerlemesini bloke etmesini getireceği için savunulabilir değil" dedi.

BAKAN YARDIMCISI ALPAY: İHTİYAÇ HALİNDE UZATMA YAPILABİLİR

Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise "İhtiyaç halinde uzatılabilir. Liyakat esasına göre görev yapıyorlar. Şüphe yok. İhtiyaç duyulması halinde birer yıllık süre ile görevinin uzatılması gerektiğinde görev süresinin uzatılması mümkün oluyor. Biz burada Anayasa hukuku ve Anayasa'ya aykırılık değerlendirmesine katılmıyoruz. İhtiyaç halinde uzatmayı birer yıl yapabilir değerlendirmesi yapıyoruz" yanıtı verdi.

Önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CEYLAN: TANK PALETİN DURUMU NEDİR?

Ceylan, geneli üzerindeki müzakerelerde "Tank paletin durumu nedir? Görebilecek miyiz? Hazır mı? En son neredeyiz, ne yapıyoruz" diye sordu.

ARIK: MSB SADAT HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Herhangi bir işgale karşı gizli görevlendirilmiş vatan evlatları deşifre edildi. Vatan evlatlarının akıbeti nedir? SADAT… Milli Savunma Bakanlığı SADAT hakkında ne düşünüyor? Kendinizi tasfiye edilmiş gibi düşünüyor musunuz" sorularını yöneltti.

Komisyon Başkanı, "Teklif hakkında konuşacak mısınız? Dilerseniz basın açıklaması yapın" diye müdahale ederken; teklif sahibi AKP'li Refik Özen, "İftira atıyorsunuz" dedi. Arık da bunun üzerine "Cevaplarını merak ediyorum" diye yanıt verdi.

Milletvekilleri arasında kısa süre gerginlik yaşandı. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.