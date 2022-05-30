Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: "Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak" - Son Dakika
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Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: "Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak"

30.05.2022 19:48

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TÜPRAŞ’a bağlı İzmir rafineriden, "uyumsuzluk" ve "sık rapor alma" ve “sosyal medya paylaşımları” gibi gerekçelerle 27 işçinin işten çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine direniş başlatan işçileri ziyaret etti. Serter, “Gösterdiğiniz bu güç gerçekten Türkiye’nin aydınlık geleceğine bir ışık olacak” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TÜPRAŞ'a bağlı İzmir rafineriden, "uyumsuzluk" ve "sık rapor alma" ve "sosyal medya paylaşımları" gibi gerekçelerle 27 işçinin işten çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine direniş başlatan işçileri ziyaret etti. Serter, "Gösterdiğiniz bu güç gerçekten Türkiye'nin aydınlık geleceğine bir ışık olacak" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter; TÜPRAŞ'a bağlı İzmit, Batman, Kırıkkale ve Aliağa rafinerilerinde "uyumsuzluk", "sık rapor alma" ve "sosyal medya paylaşımları" gibi gerekçelerle 88 işçinin işten çıkarılacağının duyurulması üzerine protestoya başlayan işçilere destek verdi. Serter, işten çıkarılmak istenen 20 yılı aşkın bir süredir çalışan 27 işçiye 1200'e yakın çalışma arkadaşlarının destek verdiğini belirtti.

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki protesto alanını bugün ziyaret eden Serter burada şu konuşmayı yaptı:

"Şehir dışındaydım, alelacele ilçe başkanımız söyleyince gelmeyi çok istedim ve yetiştim. Süreci, takip ettim, basından da okudum. Gerçekten bu şirketin hiç hüviyetine ve kimliğine yakışmayan bir davranış ile karşı karşıyayız. Bunun mutlaka çözümü gerekir. Bu yüce değerin hiçbir şekilde zayi olmasına hiçbir kimse gönülden razı olamaz. Fakat, suçlu olan arkadaşlarımız olabilir, bazı disiplin cezaları olabilir; bunun bir süreci var. Bildiğim kadarıyla sayın (sendika) başkanı, yönetim ile bir görüşme yapmışlar bu görüşmede bu arkadaşlarımız ile ilgili bir müddet verelim, bu müddet dahilinde beraber takip edelim. Eğer olay gerçekten aynı boyutta gidiyorsa buna hep beraber karar verelim demişler. Ben zannetmiyorum ki, bu fabrikada çalışan 27 arkadaşımızdan hiçbir tanesi hatalı davranış içinde olmayacaktır. Belki bazı ufak tefek kusurlarımız olabilir; bu kusurlardan dolayı biliyorsunuz ki bizim İstanbul İl Başkanı 4 yıl 9 ay 24 gün ile yargılanmakta. Böyle ufak tefek bir hata, ta 13 yıl önce atılan bir 'tweet'ten dolayı. Burada bu sürecin mutlaka olumlu bir şekilde, hiçbir kimsenin burnu kanamadan sonuçlanacağına çok eminim. Yönetim de buna riayet edecektir, ama sonuna kadar hakkın, emeğin yanındayız; hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Bu sonuç olumlu olacaktır, buna inanıyorum. Başkanımız ile beraber diğer vekillerimiz ile her türlü noktada yönetim ile de konuşmaya hazırız CHP olarak. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Gösterdiğiniz bu güç gerçekten Türkiye'nin aydınlık geleceğine bir ışık olacak, hepinize çok teşekkür ediyorum."

Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak
Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak
Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak
Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bedri Serter, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: 'Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bedri Serter, Tüpraş İşçilerini Ziyaret Etti: "Gösterdiğiniz Bu Güç Gerçekten Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Bir Işık Olacak" - Son Dakika
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