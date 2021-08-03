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Bekir Karacabey; "Alevlerle mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika

Bekir Karacabey; "Alevlerle mücadelemiz devam ediyor"

03.08.2021 08:30
Bekir Karacabey;

6 günde 144 yangın çıktı, 134'u kontrol altında, devam eden 10 yangın için mücadele sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, başta Antalya Manavgat, Adana, Mersin, Marmaris olmak üzere son 6 günde çıkan 144 orman yangını ve 86 kırsal alan yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, tüm ekiplerin yangınlarla canları pahasına mücadele ettiğine dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan mücadeleyi var gücümüzle sürdürüyoruz. Özellikle rüzgâr mücadelemizi zorlaştırıyor. 134 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik" dedi.

OGM'den yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları da hızla sürüyor.

Tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor. Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de 1'er adet olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" diye belirtti.

Açıklamasında can kayıplarından duydukları üzüntüyü belirten Karacabey sözlerini şöyle sürdürdü "Yangınlara karşı verdiğimiz mücadelede Orman Teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yine yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşımızı da kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Karacabey ayrıca, "Biz, her can için mücadele ederken, özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilgi dolaşıyor. Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğine dikkat çeken Bekir Karacabey şunları söyledi; "Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90'i insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir."

Bekir Karacabey; Alevlerle mücadelemiz devam ediyor

Karacabey, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bekir Karacabey; 'Alevlerle mücadelemiz devam ediyor' - Son Dakika


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