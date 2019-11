Berko İlaç'tan stratejik Balkanlar ortaklığı

Berat Beran: "Makedonya Avrupa'ya açılan kapımız olacak"

İSTANBUL - Otuz beş yılı aşkın süredir 'Sağlıklı Yarınlara' vizyonuyla insan sağlığı için üretmeye ve çalışmaya devam eden, ilaç sektörünün güçlü markalarından olan Berko İlaç, Balkanlar'da yeni bir ortaklık için ilk adımını attı. İhracat rakamlarını ve küresel rekabetçi gücünü arttırmayı hedefleyen Berko İlaç, Arnavutluk kökenli Fufarma ile sözleşme imzaladı.

Yüzde 100 yerli sermaye olan Berko İlaç, 127 ürünü, 700'ü aşan çalışanı ve 21 bin metrekarelik dünya standartlarındaki üretim tesisleriyle Türk tıbbına ve dünya sağlığına hizmet veriyor. Balkanlar'da hayata geçirilecek olan bu yeni ortaklıkla Berko İlaç, ihracat çalışmalarını daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'ye gelir sağlayacak ortak bir yapı kurmayı hedefliyor. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'daki iş ortağı Fufarma'nın girişimi olan Sagen ortaklığı ile hayata geçirilmesi planlanan üretim tesisi yatırımı için ilk adımlar atıldı ve sözleşme imzalandı.

Yapılan basın toplantısı ile halka duyurulan Balkanlar ortaklığıyla Berko İlaç, Balkanlar'da güçlü bir yapılanması olan Sagen ve ortak girişim olan Saber'le ilk etapta ruhsatlama, satış, pazarlama, ambalajlama ve depolama alanında etkin bir iş modeli kurmayı; yakın gelecekte ise tam üretim süreciyle önce Balkanlar ve Avrupa daha sonra da tüm dünya ülkelerine ürünlerini ulaştırmayı hedefliyor.

Balkanlar ortaklığı ile ilgili açıklama yapan Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, "Berko İlaç olarak yatırım yapmaya ve ihracat çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Sagen ortaklığımız ile Berko İlaç ürünlerini tüm dünyayla daha hızlı bir şekilde buluşturacağız. Bu atılımımız Türkiye'ye gelir sağlayacak ortak bir yapı olacak, Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını dilerim." şeklinde açıklama yaptı.

Makedonya'yı tercih etmelerindeki faktörlerden de bahseden Beran, "Makedonya'yı tercih etmemizin sebebi; Makedonya 2 yıl içinde Avrupa Birliği'ne girmiş olacak. Şu an bu yatırımı yapmamız Avrupa'ya açılmamızı sağlayacak. Makedonya Avrupa'ya açılan kapımız olacak. Avrupa'da da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı dünyanın her yerine ulaşmak mümkün. Biz de Berko İlaç olarak dünyanın her yerinde olmak istiyoruz" dedi.

Berko İlaç ve Fufarma olarak bölgede var olmak istediklerini belirten Fufarma ilaç firması Yönetim Kurulu Başkanı Isuf Berberi ise bu yatırım ile bölgedeki insan sağlığına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Türkiye ilaç pazarında güçlü bir marka olan Berko İlaç, 2016 yılından bu yana ihracat alanında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Dış ticaret çalışmaları dahilinde 41 ülke ile sözleşme imzalamış; bunların 16'sı ile aktif ticaret yapılmaya başlanmış, kalan 25 ülke ile de ruhsatlama çalışmaları devam etmektedir. Berko İlaç başta ABD, Kanada ve Azerbaycan olmak üzere; Gürcistan, Irak, Kosova, Makedonya, Moldova, Vietnam, Güney Kore, Lübnan, Sudan, Dağıstan, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapmaktadır.