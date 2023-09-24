Beşiktaş, Aboubakar ve Chamberlain'in Golleriyle Kayserispor'u 2-1 Mağlup Etti

Süper Lig devi Beşiktaş, ligde sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın yıldızlarından olan Abouba kar ve Chamberlain'den bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

ABOUBAKAR VE CHAMBERLAIN İLK GOLLERİNİ ATTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı. Kayserispor'un golü 47. dakikada Carlos Mane'den geldi.

GELECEK MAÇ VE PUAN DURUMU

Beşiktaş, hafta arasında çarşamba günü erteleme maçında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlıların ardından ligde Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor gelecek hafta sahasında Başakşehir'i misafir edecek.