Beşiktaş, Aboubakar ve Chamberlain'in Golleriyle Kayserispor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Beşiktaş, Aboubakar ve Chamberlain'in Golleriyle Kayserispor'u 2-1 Mağlup Etti

Son Güncelleme: 24.09.2023 19:40

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti. Bu futbolcular, sezonun ilk gollerini attılar. Kayserispor'un golünü ise Carlos Mane attı. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı, Kayserispor ise 9 puanda kaldı. Beşiktaş, hafta arasında Adana Demirspor'la, Kayserispor ise Başakşehir'le karşılaşacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, ligde sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın yıldızlarından olan Abouba kar ve Chamberlain'den bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

ABOUBAKAR VE CHAMBERLAIN İLK GOLLERİNİ ATTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı. Kayserispor'un golü 47. dakikada Carlos Mane'den geldi.

GELECEK MAÇ VE PUAN DURUMU

Beşiktaş, hafta arasında çarşamba günü erteleme maçında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlıların ardından ligde Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor gelecek hafta sahasında Başakşehir'i misafir edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Beşiktaş, Aboubakar ve Chamberlain'in Golleriyle Kayserispor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Aboubakar ve Chamberlain'in Golleriyle Kayserispor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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