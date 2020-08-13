Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

FIBA Avrupa Kupası'nda gelecek sezonun kura çekimi, 18 Ağustos Salı günü Almanya 'nın Münih kentinde yapılacak. Kulüp sayısındaki düşüş nedeniyle değiştirilen formata göre normal sezon, 3 veya 4'erli ekipten oluşacak 7 grupta oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememeleri halinde FIBA Avrupa Kupası'na katılacak takımlar ise şöyle:

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında yer alacak 12 kulüp ise bu turnuvaya katılamamaları durumunda FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyi seçtiğini duyurdu.

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 16 kulüp şu şekilde:

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye 'den Beşiktaş Sompo Sigorta , gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yer alacak.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:05

Kaynak: AA

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