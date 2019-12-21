Beşiktaş, yılın son derbisinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, yılın son derbisinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş, yılın son derbisinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Beşiktaş, yılın son derbisinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.

Son 4 resmi maçta tek galibiyet

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton karşılaşmasını 4-0 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ise TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor mücadelesinden 2-0 mağlup ayrıldı.

Son maçlarda savunması kötü

Beşiktaş, son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

Deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı.

Ligin ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

N'Koudou ve Ruiz hazır

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi.

Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

Beş oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Olası 11

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz (Enzo Roco), Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor
Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması! Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler

Son Dakika Haberleri
17:44 Alanyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
17:42 Bakan Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı - Son Dakika Spor
17:27 Erzurum, 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday oldu - Son Dakika Spor
17:27 Kayserispor 3.kez kazanmak istiyor - Son Dakika Spor
17:26 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
16:30 Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Son Dakika Spor
16:07 Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, yılın son derbisinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]