ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Washington'daki görüşmesinde, Rusya'yı ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine herhangi bir müdahale girişimine karşın uyardığı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Lavrov'un bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiği anımsatıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Lavrov'un Trump'ı ABD-Rusya ilişkilerinin son durumu hakkında bilgilendirdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu ve Rusya'yı Ukrayna ile çatışmayı çözmeye davet etti." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Rusya ve Çin'i de kapsayan küresel silah kontrolüne desteğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, Trump'ın Rusya ile tutuklu vatandaşlara ilişkin karşılıklı adım atılması konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını sağlama konusunda Rusya'yı ABD'ye destek vermeye çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Çin ile ilişkilerin ve bu ülkeyle yapılacak ticaret anlaşmasının önemine işaret edildiği aktarıldı.