Beyoğlu'nda "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları" Resim Sergisi

Beyoğlu Belediyesi
ile Hırvatistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz
Bağlantıları" temalı resim sergisi ziyarete açıldı.
Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'ndaki sergide Hırvat ressam Miljenko Bengez'in 25 eseri yer alıyor.
Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, Beyoğlu Sanat Galerisinin pek çok büyük sanatçının eserlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Demircan, böylesine önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
"Dünyanın farklı şehirlerinden, farklı mimari parçalar, farklı renkler büyük bir yetkinlikle yorumlanmış" diyen Demircan, sanatın aynı zamanda modern dünyanın yaşama biçimine, tekdüzeliğine, kimlikleri yok edici karakterine de bir meydan okuma olduğunu sözlerine ekledi.
Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivan Mirkovic de yaptığı kısa selamlama konuşmasında, bu sergide bulunmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu dile getirerek, bunun Türkiye'de düzenlenen en büyük sergilerden birisi olduğunu söyledi.
Hırvatistan'ın en genç Avrupa Birliği
üyesi olmasının yanı sıra bir Akdeniz ülkesi olduğunun altını çizen Mirkovic, bu resim sergisi ile Hırvatistan ile Türkiye arasındaki Akdeniz bağına vurgu yapılmak istendiğini vurguladı.
Sanatçı Miljenko Bengez de katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Açılışa, AK Parti
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
ile çok sayıda davetli katıldı.
Miljenko Bengez 1954 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb
'de doğdu. 1987 yılında Slovenya Ljubljana
'da ilk solo sergisini gerçekleştiren sanatçı, 1997'den bu yana İtalya Milano
'daki L'Incisione Galerisi'nde yaptığı ipek üzerine baskı düzenleme çalışmaları neticesinde "BENGEZ" adında bir monografi yayımladı. Bugüne kadar 80"den fazla sergi açan sanatçının eserleri; Avrupa, Amerika
ve Japonya
'daki birçok özel koleksiyonun parçasıdır. Miljenko Bengez aynı zamanda 1994 yılından beri Hırvat Sanatçılar Birliği'nin üyesidir.