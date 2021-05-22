Biden, Beyaz Saray'da Güney Koreli mevkidaşı Moon'u ağırladı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore konusunda ikimiz de derin endişeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ocak ayında göreve başladığından bu yana ikinci kez yabancı bir lideri Beyaz Saray'da ağırladı. Biden, Japonya Başbakanı Yoshide Suga'nın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme, Suga'nın geçtiğimiz ay yaptığı ziyaretin ardından Biden yönetiminin dış politika önceliğinin Asya-Pasifik bölgesine odaklandığı yönünde yorumlandı.

İki lider, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"Kuzey Kore konusunda ikimiz de derinden endişeliyiz"

Biden, görüşmelerde birçok konuda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefine doğru ilerlerken gerilimleri azaltacak pragmatik adımlar atmak için diplomatik olarak ilişki kurma istekliliğini ifade ettiğini söyledi. Biden ayrıca, Kuzey Kore stratejisi ve yaklaşımı konusunda Moon ile yakın çalışmayı taahhüt ettiğini, kendisinin ve Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in'in Kuzey Kore'deki durumla ilgili "derinden endişeli" olduklarını ifade etti.

Biden, Kuzey Kore özel temsilcisini açıkladı

Biden, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını terk etmesi konusunda baskı kurulması amacıyla bölgeye yeni bir özel elçi göndereceğini duyurarak Dışişleri Bakanlığı kariyer diplomatı Sung Kim'in Kuzey Kore özel elçisi olarak atandığını belirtti. Biden ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ile görüşme ihtimalini tamamen dışlamadı, ancak bunun gerçekleşmesi için Kuzey Kore'nin nükleerden arınma konusunda daha ciddi olması gerektiğinin altını çizdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da Kuzey Kore konusunda değinerek, "İki ülkenin üstlenmesi gereken en acil ortak görev, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışa ulaşması" diye konuştu. ABD'nin dünya sahnesine dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ifade eden Moon, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için yakın çalışma sözü verdiklerini söyledi.

Biden ve Moon ayrıca, küresel Covid-19 aşı tedariki, iklim değişikliği, siber güvenliğin güçlendirilmesi, 5G ağı gibi konuları da tartıştıklarını dile getirdi. Toplantı, Moon'un Güney Kore'nin aşı tedarikini arttırmak için iç baskı ile karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirilirken, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Kurumu verilerine göre Güney Kore nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 7'si en az bir doz korona virüs aşısı aldı. Biden toplantıda, bölgede ABD kuvvetleriyle düzenli olarak çalışan Koreli personel için 550 bin doz aşı vereceğini aktardı. Liderler ayrıca, bölgedeki aşı kaynaklarını artırmak için birlikte çalışmayı taahhüt etti.

İsrail ve Hamas arasında Perşembe günü ateşkes sağlanırken, toplantının dikkat çekici yanlarından biri de Biden'ın özellikle son yıllarda Filistin halkına giderek daha fazla sempati duyan kendi parti üyelerinin İsrail'e yaklaşımı konusunda gazeteciler tarafından baskı altında tutulması oldu. Biden, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımda bir değişiklik yok. Ama size neyin değiştiğini söyleyeceğim, iki devletli bir çözüme ihtiyacımız var. Tek cevap bu" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON