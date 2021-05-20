Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti - Son Dakika
BBC

Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti

20.05.2021 03:16
Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti, System.String[]

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya ile Almanya arasındaki Nord Stream 2 boru hattını inşa eden şirket üzerindeki yaptırımlardan vazgeçti.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya ile Almanya arasındaki Nord Stream 2 boru hattını inşa eden şirket üzerindeki yaptırımlardan vazgeçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu raporda yer alan kararda, Nord Stream 2 AP şirketinin CEO'su, eski bir Doğu Almanya istihbarat subayı olan Matthias Warnig hakkındaki yaptırım kararından da feragat edildi.

Raporda yaptırımlardan feragat etmenin ABD'nin ulusal çıkarına olduğu sonucu olduğu vurgulandı.

Bununla beraber Dışişleri Bakanlığı proje inşasında yer alan dört Rus gemisine yaptırım uyguladı. Ancak Beyaz Saray, bu adımın proje inşaatını durdurmayayacağı yönünde eleştiriliyor.

2011 yılında başlanan Baltık Denizi'nin altından geçecek bin 222 kilometrelik boru hattı projesinin hali hazırda yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.

Projenin Kremlin için büyük bir jeopolitik başarı olduğu söylenirken, Biden 11 milyar dolarlık projeye karşı olduğunu söylemişti. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de görevine başlarken, "Nord Stream 2'nin tamamlanmasını önlemek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" demişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İzlanda'da bir araya geldi.

Yapılan basın toplantısında Blinken, Biden'ın "Rusya ile öngörülebilir, istikrarlı bir ilişki" istediğini söyledi.

Lavrov ise, Rusya ve ABD'nin sahip olduğu "ciddi farklılıklara" rağmen "çıkarların çatıştığı noktalarda" birlikte çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Karar dünyada nasıl karşılandı?

Eski Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ABD'nin yaptırımlardan vazgeçmesinin "olumlu bir sinyal" olduğunu belirtti.

Rusya'nın resmi haber ajansı Tass'ın aktardığına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, yaptırımlarla ilgili karar için "İkili ilişkilerimizin normalleşmesine doğru atılan iyi bir adım" değerlendirmesini yaptı.

Berlin yönetimi de Biden yönetiminin aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu yapıcı bir adım olarak görüyoruz. Almanya'nın ABD için gelecekte güvenebileceği önemli bir ortak olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Ukrayna ise Kiev'in Washington'a boru hattının durdurulması adına yaptırım uygulaması için baskı yapacağını söyledi. Ülkenin kamu enerji şirketi Naftogaz'ın CEO'su Yuriy Vitrenko, Nord Stream 2'nin Rusya'nın en "tehlikeli jeopolitik projesi" olduğunu söyledi.

ABD'li politikacılar ne dedi?

Öte yandan karar, Biden'ın kendi partisinin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından eleştirildi.

Menendez, yaptırımların yeniden uygulanmasını gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçiler de kararı kınadı. Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, atılan adımın Biden-Putin zirvesi öncesinde " Moskova'ya verilen ve ABD'nin gücünü zayıflatacak bir hediye olduğunu" savundu.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul da boru hattının tamamlanmasının Biden yönetimi sayesinde olacağını vurguladı.

Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti
Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti - Son Dakika Dünya

BBC

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