Bilecik'teki Fast Food Dükkanında Hijyen Skandalı!
Bilecik'teki Fast Food Dükkanında Hijyen Skandalı!

Bilecik\'teki Fast Food Dükkanında Hijyen Skandalı!
20.02.2026 12:28
Bilecik\'teki Fast Food Dükkanında Hijyen Skandalı!
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir fast food dükkanına denetim yapan zabıtalar, iş yerinin alt katındaki depoda karşılaştıkları manzaradan dolayı şok oldular. Depo, pislik içindeydi ve son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve diğer malzemelere zabıtalar tarafından el konuldu. Tost makinesinin de pis olduğunu fark eden ekipler, iş yerinin temizlik konusunda büyük ihmalleri olduğunu belirtti.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir fast food dükkanına giren zabıtalar işyerinde denetime başladı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

İş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yere inen ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koydular. Tost makinesinin pisliği de gören ekipler "İnsan bunu ara sırada temizler" ifadelerine yer verdi.

İŞ YERİ KAPATILDI

Halkın sağlığı ile oynana ve hijyenden bir eser olmayan iş yerine sahibi Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yazılırken, iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.

Kaynak: İHA

