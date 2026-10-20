Binance TR’den Altın Endeksli Kripto Varlıklarda Gram ve Çeyrek Altın Referansıyla İşlem Dönemi - Son Dakika
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Binance TR’den Altın Endeksli Kripto Varlıklarda Gram ve Çeyrek Altın Referansıyla İşlem Dönemi

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Binance TR’den Altın Endeksli Kripto Varlıklarda Gram ve Çeyrek Altın Referansıyla İşlem Dönemi
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Binance TR’nin yeni menüsü, XAUT ve PAXG işlemlerinde gram, çeyrek, yarım ve tam altın ölçülerini referans alarak işlem tutarını belirlemeyi kolaylaştırıyor. Mobil uygulama üzerinden erişilebilen menü, yaklaşık 0,0032 gram altına karşılık gelen kripto varlık miktarından başlayan işlemlere imkân tanıyor.

Binance TR, Altın Endeksli Kripto Varlıklar Menüsü’nü kullanıma sundu. Mobil uygulamanın son sürümüyle erişilebilen menü sayesinde XAUT ve PAXG çeyrek, yarım ve tam altına ilişkin yaklaşık referans miktarları üzerinden alınıp satılabiliyor. Menü, yaklaşık 0,0032 gram altına karşılık gelen kripto varlık miktarından başlayan işlemlere imkân tanırken anlık fiyatlama ve düşük komisyon avantajı sağlıyor.

Onstan grama: Kullanıcı dostu bir işlem deneyimi

XAUT ve PAXG’nin temsil ettiği altın miktarı ons esasına dayanıyor. Yeni menü, gram, çeyrek, yarım ve tam altın için yaklaşık referans miktarlarının XAUT ve PAXG karşılıklarını gösteriyor. Kullanıcılar, seçtikleri altın referansının yaklaşık XAUT veya PAXG karşılığını görüntüleyerek alım satım yapabiliyor. Ayrıca işlem yapmak istedikleri TL tutarını veya gram cinsinden referans miktarını belirleyebiliyor.

Binance TR’den Altın Endeksli Kripto Varlıklarda Gram ve Çeyrek Altın Referansıyla İşlem Dönemi

Kuşaktan kuşağa aktarılan bir birikim kültürü

Menüde işlem gören XAUT ve PAXG, fiziki altın değil, fiyatı altına endeksli kripto varlıklardır. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ölçüleri yalnızca referans olarak kullanılmaktadır.

Binance TR’nin bu ürünü tasarlamasının ardında, nesiller boyu süren bir alışkanlık yatıyor. Türk kullanıcılar, altın endeksli kripto varlıklarda bile değeri gram, çeyrek ve tam gibi tanıdık ölçülerle düşünmeye devam ediyor. Doğum, nişan ve düğün gibi önemli anlarda hediye edilen ve kuşaklar boyunca biriktirilen altın, Türkiye’de kendine özgü ölçü birimleriyle anılıyor.

Bu ilgi verilere de yansıyor: BDDK’nın Mart 2026 verilerine göre, bankalardaki altın mevduatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,5 artarak 4,1 trilyon TL’ye ulaştı.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, yeni ürünü şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’de kullanıcılar altını gramla, çeyrekle, tamla düşünüyor. Ancak altın endeksli kripto varlıklarda karşılarına alışık olmadıkları ölçüler çıkıyordu. Biz de bu noktadan yola çıkarak, Türk kullanıcıların alışkanlıklarına göre tasarlanmış ilk işlem deneyimini geliştirdik. Tanıdık ölçüleri referans alan bu menüyle, altın endeksli kripto varlık işlemlerini çok daha sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu hale getiriyoruz. Ürünlerimizi tasarlarken her zaman kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını merkeze alıyoruz ve bu menü, o yaklaşımın en somut örneklerinden biri.

Bu ürün aynı zamanda Binance TR’yi kullanıcılarımızın finansal hayatına tek bir uygulamadan eşlik eden bir SüperApp’e dönüştürme hedefimizin önemli bir parçası. Yerel ihtiyaçlara yanıt veren, uyumlu ve erişilebilir deneyimler sunmaya devam edeceğiz.”

Önemli bilgilendirme: XAUT ve PAXG, altın endeksli kripto varlıklardır; fiziki veya kaydi altın değildir ve fiziki altınla eşdeğer kabul edilmemelidir, altın mülkiyeti sağlamaz. Bu varlıkların alım-satımı fiziki altın edinimi veya teslimatı anlamına gelmez. Menüde yer alan gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile TRY tutarları yaklaşık referans değerlerdir. Kripto varlıklar yüksek fiyat oynaklığı içerir. Yatırdığınız tutarın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Bu duyuru yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Tam AltınEkonomiBorsaSon Dakika

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SON DAKİKA: Binance TR’den Altın Endeksli Kripto Varlıklarda Gram ve Çeyrek Altın Referansıyla İşlem Dönemi - Son Dakika
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