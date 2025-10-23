Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Hayrettin Yücel:

belediye nasıl önlemini alacak bı dermisiniz gözünden ateş çıkarmasınımı bekliyoruz sen diyorsun ki benim kapımın önündeki rögar tıkalı dere taştı doğal afet hangine yetişecek sen bir şeyler yap herşeyi devletten bekleme