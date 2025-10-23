Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili - Son Dakika
Doğal Afetler

Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
23.10.2025 14:19
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşlar, meteorolojinin uyarısına rağmen yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Rögarların taşmasıyla yollar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü dün yaptığı yağış uyarısının ardından beklenen sağanak, bugün öğleye doğru kıyı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da yoğunlaşan yağış, kısa sürede ilçede hayatı felç etti.

RÖGARLAR TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sonrası rögarlar taştı, cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, yükselen su seviyesi nedeniyle kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. İlçede birçok ev, iş yeri ve bahçe sular altında kaldı.

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEPKİ

Evlerinden çıkamayacak duruma gelen ilçe halkı, Foça Belediyesi'ne yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, meteorolojinin uyarılarına rağmen altyapı tedbirlerinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

EKİPLER MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR

Belediye ve itfaiye ekiplerinin taşkın yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları başlattığı öğrenildi. Yetkililer, yağışın gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edebileceğini bildirdi.

İşte kentten gelen görüntüler;

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Güncel, İzmir, Foça, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • trgyky1978:
    Aradığınız belediye başkanı konser ve heykel işleri ile uğraşmakta olup lütfen rahatsız etmeyin 15 3 Yanıtla
    Baris Zorlu:
    sarlatan herif madenlerde depremlerde yuzlerce insan vefat ederken kader diyen sizlermi diyorsunuz bunu ne yani butun bunlar olurken aradiginiz siyasiler götürmekle meskulmuydu dinsiz 0 1
  • YoH null:
    belediye ne alaka doga olayı normaldir kokacak amerika cin japonya çare bulamamış biz nasil bulalım foga olayına belediye lik birsey degil 1 4 Yanıtla
  • 1234:
    aga sizinle egleniyor rahatsiz etmeyin lutfen 4 1 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel:
    belediye nasıl önlemini alacak bı dermisiniz gözünden ateş çıkarmasınımı bekliyoruz sen diyorsun ki benim kapımın önündeki rögar tıkalı dere taştı doğal afet hangine yetişecek sen bir şeyler yap herşeyi devletten bekleme 0 2 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    CHP oy verenlerin şikayet etmeye hakkı yok birtane kayık alın rahat edin babalar 0 0 Yanıtla
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
23.10.2025 15:45:05.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.