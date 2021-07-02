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Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi - Son Dakika

Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi

02.07.2021 09:35
Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi, System.String[]

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı'nın üçüncü dönemi kapsamında aldığı hibe desteği ile hayata geçirilen, son derece anlamlı ve kapsamlı olan Birlikte Gelişelim Birlikte Gülellim Projesi tüm hızıyla sürüyor.

Gülmek İyileştirir Derneği kuruluşunun 5. yılında hayata geçirdiği, AB destekli "Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim" Projesi'nde Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) ile bir araya gelerek, 100 eczanede bilgilendirici broşürlerle 100 bin kişiye ulaşmayı ve bu eczanelerde satılacak, Gülmek İyileştirir Derneği İktisadi İşletmesi ürünleri ile sürdürülebilir bir kaynak yaratmayı hedefliyor. Bu kaynakla Samsun'da yepyeni bir hijyenik oyun merkezi açılması planlanıyor.

Projenin Eczane ortaklıkları programı çerçevesinde Türkiye'deki en güçlü ve yaygın kanallardan biri olan eczaneler ile işbirliği yaparak, 100 bin kişiye ulaşmak ve bu kişileri kanser hastası çocuklar hakkında bilgilendirmek hedefleniyor. Eczane Projesi, hastaların sıklıkla ziyaret edip, vakit geçirdikleri, son derece güvenilir olan eczaneleri, sivil toplum kuruluşunun iletişim çalışmalarına dahil etmeyi de amaçlıyor.

Projenin tanıtım ve bilgilendirilmesi Haziran ayında Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen bir toplantı ile PGED üyesi eczacılara tanıtıldı. Büyük bir ilgi ve destekle karşılanan proje hakkında PGED Yönetim Kurulu Başkanı R. Armağan Ener yaptığı açılış konuşmasında: "Bugün burada çok güzel bir hikayenin bir parçasını tekrar yaşaycağız. Gülmek İyileştirir Derneği'nin kurulması başka bir hikaye yaptıkları hizmetler başka bir hadise. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzlerini güldürüyorlar. Biz de PGED olarak siz değerli üye eczanelerimizin de desteği ile19 Mayıs 2022 tarihindeSamsun'da yepyeni bir hijyenik oyun merkezi açmak için bir seferberlik başlatacağız." dedi.

AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik ise "Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu projenin de finanse edildiği sivil toplum destek programı bu başlangıcın bir eseridir. Bu programın içerisinde görüyoruz ki; kamu kurumları, üniversite, hastane, sivil toplum, özel sektör hep birlikte el ele gönül vermiş çalışıyoruz." diyerek davetlileri selamladı.

Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Bastıyalı da "Hijyenik Oyun Merkezi, bizim ilk AB desteği aldığımız değerli bir proje. Pharmatic Girişimci Eczacılar Derneği de bu projenin iştirakçilerinden. Biz 2 yıl önce bu projeyi kurgularken, 'biz de varız' demişlerdi.Projemiz AB'nin bizim gibi hızlı gelişen STK'ların kapasitesini geliştirmek, kurumsallaştırmak için verdiği 100 bin Euro'luk bir hibe ile 1 yıl boyunca sürecek. Projede planımız, PGED üyesi 100 eczanenin 1 yıl boyunca "Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim" projesi kapsamında eczanelere özel üretilecek Gülmek İyileştirir Derneği İktisadi İşletmesi ürünlerinden,200 adet satarak bize destek olması. Ve bunun sonucunda elde edilen gelirle yeni bir merkez açabilmek. Diğer 4 ilde de bu projemiz İstanbul, İzmir Antalya ve Bursa'da da olacak." diye konuştu.

Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İlker Ayrık ise davetin sonunda katılımcılarla yaptığı sohbette Türkiye için çok önemli bir konuya işaret ederek. "Karadeniz kanser vakası bakımından maalesef dezavantajlı ve hastalığın yoğun görüldüğü bir bölgemiz .4.hijyenik oyun merkezimizi Samsun'da 19 Mayıs 2022'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün hizmete açmak bizim için ulvi bir hedef haline gelecektir. PGED işbirliği ile bu hayalimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Nisan 2021'de hazırlık çalışmaları başlayan projenin Nisan 2022'ye kadar sürmesi planlanıyor.,

Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi

Avrupa Birliği, oyunlar, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi - Son Dakika


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