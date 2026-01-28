Boca Virüsü ile Mücadele: Kaan Ege Ailesinin Hikayesi - Son Dakika
Boca Virüsü ile Mücadele: Kaan Ege Ailesinin Hikayesi

28.01.2026 11:02
Antalya'da 3 yaşında hastanede Boca virüsü kapan Kaan Ege, 4 yıldır tedavi süreciyle mücadele ediyor.

Antalya'da 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede Boca virüsü kaptığı belirlenen 7 yaşındaki Kaan Ege Aydoğdu, 4 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşıyor. Anne Sabahat Aydoğdu, oğlunun yeniden koşup oynayabilmesi için mücadele ediyor.

Antalya'da yaşayan Aydoğdu ailesinin hayatı 4 yıl önce küçük oğulları Kaan Ege'nin bir gün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılması ile değişti. Ailesinin grip olduğunu düşündükleri küçük çocuğun hastanede yapılan tahlillerinde Boca virüsü kaptığı ve virüsün ciğerlerini kapladığı tespit edildi. Daha donanımlı bir hastaneye sevk edilerek, entübe edilen Kaan'ın rahatsızlığı ilerlerken, virüs kalbe sıçradı. Toplam 15 dakika olmak üzere iki kez kalbi duran Kaan doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülürken, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Doktorların bundan sonraki hayatında yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve kendi başına yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledikleri 7 yaşındaki Kaan Ege'nin ailesi, oğullarının yeniden eskisi gibi koşup, oynayacağı günlere kavuşması için mücadeleyi bırakmadı. Anne Sabahat Aydoğdu, aradan geçen 4 yılda devletin kendilerine sunduğu imkanlara ek olarak yaptığı araştırmalar ile oğlunun tedavisi için elinden geleni yaptı.

Her şey bir günde değişti

Oğlunun 3 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal bir gelişim gösterdiğini, konuşup oynadığını anlatan Sabahat Aydoğdu, zorlu sürecin bir sabah aniden oğlunun solunum sıkıntısıyla uyanmasıyla başladığını söyleyerek, "Kaan Ege 7 yaşında. 3 yaşına kadar normal gelişimi olan, yürüyebilen bir çocuktu. Bir gün solunum sıkıntısıyla uyandı. Acil olarak başka bir hastaneye sevk edildi ve orada Boca virüsü olduğunu öğrendik. Virüs direkt akciğerlere sıçrıyor ve solunum sıkıntısına neden oluyor. Bu nedenle oğlum entübe edildi" dedi.

Virüsün belirtilerinin grip ile karıştırılabildiğine dikkat çeken Aydoğdu, bu durumun ihmallere yol açtığını belirterek, "Virüsün belirtilerini bilemediğimiz için ihmaller oldu. Oğlum 18 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte yürümesini ve konuşmasını kaybetti" diye konuştu.

Dört yıldır zorlu bir tedavi sürecinden geçtiklerini dile getiren Aydoğdu, "Fizik tedavi görüyor, beslenme seansları alıyor. Bir dönem midesinde hortum vardı, şimdi çıktı ve ağızdan besleniyor" ifadelerini kullandı.

Virüsün basit bir grip gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Normal grip ile karıştırılmaması gerekiyor. Semptomları benziyor ama ciğerleri kapatıyor ve kalp durmasına kadar gidebiliyor. Ailelerin bilinçli olmasını istiyorum" dedi.

"Sesi bile çıkmıyordu"

Oğlunun gelişiminin devam ettiğini belirten anne Aydoğdu, umutlu olduklarını sözlerine ekleyerek, "Bize 'Artık yürüyemez, bir şey yiyip içemez' dediler ama oğlum haftada 2 saat fizik tedavi alıyor. Şu an destekli oturabiliyor, adımlama yapabiliyor. Algıları çok açıldı. Özel eğitim aldırıyorum. Sesi bile çıkmıyordu, şimdi 'Anne' diyor. İyi tedaviyle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

