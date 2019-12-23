Boeing CEO'su Muilenburg'un "istifa ettiği" duyuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boeing CEO'su Muilenburg'un 'istifa ettiği' duyuruldu - Son Dakika

Boeing CEO'su Muilenburg'un "istifa ettiği" duyuruldu

6 saat önce

NEW ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg'un, görevinden ayrıldığı bildirildi.

Boeing CEO'su Muilenburg'un

NEW ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg'un, görevinden ayrıldığı bildirildi.

Boeing şirketinden yapılan açıklamada, Muilenburg'un görevinden "derhal istifa ettiği" duyuruldu.

Muilenburg'un boşalan koltuğuna geçici olarak Boeing Mali İşler Sorumlusu Grek Smith'in vekalet edeceği belirtilen açıklamada, 13 Ocak 2020'den itibaren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı David L. Calhoun'un CEO'luk görevini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, düzenleyici kurumlar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlarla ilişkileri onarmaya çalışırken, şirkete olan güveni yeniden sağlamak için liderlikte bir değişiklik yapılması gerektiğine karar vermiştir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve 13 Ocak'ta görevi devralacak Calhoun da Boeing ve 737 MAX'in geleceğine inandığını vurgulayarak, "Bu büyük şirketi ve havacılığın geleceğini yaratmak için uğraşan 150 bin özverili çalışanı yönetmekten onur duyarım." ifadelerini paylaştı.

Geçen yıl Endonezya ve Etiyopya'da 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaların ardından tarihinin en büyük krizini yaşayan Boeing'in CEO'su Muilenburg, şirketin küresel çöküşünü önleyememekten dolayı büyük eleştiri almıştı.

Şirketten geçen hafta yapılan açıklamada da ABD dahil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçakların, düzenleyici kuruluşlardan yeniden onay alana kadar, Ocak 2020'den itibaren Washington eyaletindeki Renton fabrikasında üretimine geçici olarak ara verileceği duyurulmuştu.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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