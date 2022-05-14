Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu

14.05.2022 08:33

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Pural, 4. Levent'te yarı zamanlı çalıştığı işyerinde barfiks demirine asılı halde bulundu. Dağcılık ve tırmanış sporu yaptığı öğrenilen gencin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışanı Barış G.'nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent'te meydana gelen olayda Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi. Burada mesaisini tamamladıktan sonra işyeri çalışanı Barış G., Pural'a işyerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural, işyerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G.'ye çıkabileceğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu

SABAH DÖNDÜĞÜNDE ASILI HALDE BULDU

İşyerinden ayrılan Barış G., sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural'ı barfiks demirine asılmış halde buldu. Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışanı Barış G.'nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin ölümünü haber alan yakınları ise yasa boğuldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu

DAĞCILIK VE TIRMANMA SPORU YAPIYORDU

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin Dağcılık Kulübü'nde olduğu öğrenilen Ömer Pural'ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi. Ayrıca gencin yaklaşık 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı.

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Boğaziçi Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu - Son Dakika


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