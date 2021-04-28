Bolu geleceğini turizmde arıyor - Son Dakika

Bolu geleceğini turizmde arıyor

28.04.2021 14:08
Bolu geleceğini turizmde arıyor, System.String[]

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin görüntülü platformdaki programına katılan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yüzölçümünün yüzde 65'i orman olan Bolu'da 38,8 bin hektarın ayrıldığını söyledi.

Abant, Yedigöller ve Kartalkaya gibi değerlere sahip olan olan Bolu, turizm yatırımlarına hazırlanıyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) görüntülü platformdaki 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' programını sürdürüyor. Her hafta bir ilin ekonomisinin değerlendirildiği toplantıda bu kez Batı Karadeniz'in turizm değerleriyle biri olan Bolu konuşuldu. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in moderatörlüğündeki Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, gazetecilerin sorularını yazar.

Bolu TSO Başkanı Ateş, kentlerinin uzun bir süre teşvik alan illerin ortasında kaldı, bu yüzden yeterli sanayi yatırımları alamadığını, ancak ilçe bazında teşviklerle oğulları OSB'lerin doluluk oranına ulaştığını söyledi.

ISLAH OSB KURACAĞIZ

Kanatlı sektörde olmak üzere beyaz eşya, tekstil-konfeksiyon gibi önemli Yatırımların bulunduğu yerde Bolu'dan 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmesine rağmen tercih ettikleri için bu rakamın geçtiğimiz yıl 111 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ateş, "Ne IPARD programından ne de devlet teşviklerinden istediğimiz ölçüde yararlandırılabildik. Son yazı ilçe bazında teşvik uygulamalarıyla ilçelerdeki OSB yazılarımız hız kazandı. Ayrıca yeni bir 'Islah OSB' için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin beyaz eşya markalarından birine ev etkinliğinde yapıyoruz. Bu tesisimiz OSB'de değil. Ancak bununla birlikte üretme yapan çok sayıda şirketimiz konuşlanmış durumda.

HİZMET SEKTÖRÜMÜZ CİDDİ YARA ALDI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin öğrenci ve görevlileriyle 30 binin üzerinde nüfusla şehre önemli katkı sağladığını, ancak Covid-19 pandemisi sadece kent ekonomisinin ciddi yara aldığını anlatan Ateş, "Yurt, kafe, kırtasiye birçok yatırım yapmıştık. Şehrimizin turizm ve üniversite bilge olmak üzere hizmet sektöründe yüzde 60'lık bir fark olduğu için pandemiden olumsuz etkilendik. Bunu sanayi, tarım ve turizm Yatırımlarıyla telafi çalışıyoruz "diye konuştu.

Üniversiteyle kentin işbirliğini sağlayamadıklarını ancak teknokent geliştirdikleri projelerle bu birlikteliğe güç kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Bolu Başkanı Ateş sözlerini sürdürdü:

"Türkiye'de KBDG yönünden 13'üncü mesaj yer alan bir şehiriz. 7'si yüzde 100 yabancı olmak üzere 400 sanayi kuruluşumuz üretime devam ediyor. Teşvikle gelenin teşvikle gitme yüksek. O yüzden başka kentlerin sahip olmadıklarını ön plana çıkararak sağlıklı büyüme hedefimiz var. Burada da ilk sıraya turizm çıkıyor. Biz Bolu'ya daha çok iç ve dış turist gerçekleştirme kapsamında yürütüyoruz. Müzemizde bulunan Zeus'un kızı Artemis heykelini içerime çerçevesinde tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnsanlar Mona Lisa tablosunu görmek için dünyanın öbür ucuna gidiyor. Aynı yöntemle şehir merkezine koyacağımız Artemis başı heykelinin ilgi göreceğini düşünüyoruz. Mengenli aşçılarımızın yemeklerinin tadılabileceği lokantalar yapacaklar, coğrafi tescillerini aldığımız ürünlerimizi tanıtacağız. "

TEŞVİKLE GELEN TEŞVİKLE GİDER

Turizmde Abant, Yedigöller ve Kartalkaya gibi değerlere sahip olan olan Bolu'nun Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ortasında yer aldığına dikkat çeken Ateş, "KTKGB ile 38,8 bin hektar alan turizme ayrıldı. İnsanlar yeni birkaç günlüğüne kafalarını dinleyecek mekânlar arıyor. İstanbul'dan Ankara'dan birkaç saat 'göle, ormana, kayak merkezine, termal tesislere ulaşmak isteyenlere yönelik yatırımlara hazırlanıyoruz. Bolu'nun geleceğini turizmde görüyoruz "dedi.

Bolu'nun en önemli taleplerinden birinin hızlı tren olduğunu anlatan Ateş, "Bolu'ya otoban başka ne başka başka ulaşım enstrümanı yok. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nde ikinci etapta da Bolu ve Düzce yer almadı. Kuzey hattından geçecek olan bir hızlı tren hattını, üniversite sınav, sanayi çalışanı, turist potansiyeliyle Bolu bunu hak ediyor. Bu projeye Bolu ve Düzce eklendiğinde Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamış olacağız "ifadelerini kullandı.

Bolu geleceğini turizmde arıyor

Ekonomi, Türkiye, Turizm, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bolu geleceğini turizmde arıyor - Son Dakika


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