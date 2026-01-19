Bornova'da cinayet ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova'da cinayet ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Bornova\'da cinayet ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
19.01.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih İnan, Mihriban Yılmaz'ı öldürüp cesedini gömdüğünü itiraf ederek tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf edip tutuklanan Fatih İnan (26), 2023'te Manisa'da fabrikada hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı. Polis ekipleri, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

'AMCA-YEĞEN MESAJLAŞMASI ORTAYA ÇIKTI'

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te de Manisa'daki bir olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yunusemre ilçesinde bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı belirlendi. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiğinin belirtildiği ve İnan hakkında, 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Fatih İnan'ın kardeşi Ö.İ.'nin, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ö.İ.'nin 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği, Ö.İ.'nin ifadesinde söz konusu mesajların Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

'KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ'

Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı belirtildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından aşağı ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Bornova, Güncel, Manisa, Fatih, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da cinayet ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:17
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası iddiası Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
Esra Ezmeci'ye hapis cezası iddiası! Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:42:44. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova'da cinayet ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.