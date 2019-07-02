Borsada günlük işlemler (1)
22 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|0,00
|-20,51
|Acıpayam Selüloz
|3,45
|0,58
|7,99
|Adana Çimento (A)
|6,90
|1,47
|14,05
|Adana Çimento (B)
|4,83
|0,63
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,88
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,69
|0,19
|-2,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,98
|4,26
|-58,12
|Afyon Çimento
|4,00
|2,83
|-12,85
|Ak Enerji
|0,53
|0,00
|-15,87
|Akbank
|7,28
|0,28
|23,71
|Akçansa
|6,45
|1,10
|-1,41
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|-0,68
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,51
|1,34
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,39
|-0,47
|-7,45
|Akiş GMYO
|2,31
|0,00
|-4,20
|Akmerkez GMYO
|18,91
|-0,37
|22,56
|Aksa
|9,22
|0,22
|38,97
|Aksa Enerji
|2,46
|0,82
|-8,21
|Aksigorta
|4,40
|-0,45
|40,15
|Aksu Enerji
|8,30
|0,00
|7,51
|Alarko Carrıer
|36,58
|1,22
|-7,06
|Alarko GMYO
|43,60
|0,05
|3,26
|Alarko Holding
|3,34
|2,14
|71,26
|Albaraka Türk
|1,24
|0,00
|1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,82
|2,25
|18,40
|Alkim Kağıt
|3,80
|0,53
|5,73
|Alkim Kimya
|27,44
|1,78
|27,39
|Altınyağ
|0,40
|-4,76
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|3,09
|1,98
|-0,37
|Anadolu Cam
|2,84
|1,43
|10,73
|Anadolu Efes
|20,58
|1,78
|2,52
|Anadolu Grubu Holding
|11,14
|0,72
|9,92
|Anadolu Hayat Emek.
|4,89
|-1,21
|-14,13
|Anadolu Isuzu
|7,35
|2,37
|18,93
|Anadolu Sigorta
|4,06
|-0,25
|3,42
|Anel Elektrik
|1,82
|1,11
|12,35
|Arçelik
|19,46
|3,35
|23,24
|Arena Bilgisayar
|3,57
|1,42
|-19,05
|Armada Bilgisayar
|10,06
|-0,10
|8,29
|Arsan Tekstil
|1,88
|-1,05
|16,05
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|0,00
|1,15
|Aselsan
|18,84
|-0,05
|-21,54
|Aslan Çimento
|25,58
|0,55
|-9,16
|Ata GMYO
|3,93
|-0,76
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,19
|-3,25
|-9,56
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|2,56
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,84
|5,00
|-2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,00
|0,22
|21,64
|Avrasya GMYO
|1,32
|-0,75
|50,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,85
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,70
|0,01
|1,96
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|-0,59
|-30,86
|Ayen Enerji
|2,43
|-1,22
|3,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,57
|-1,88
|14,15
|Aygaz
|9,04
|0,89
|-9,09
|Bagfaş
|6,58
|-1,35
|36,51
|Bak Ambalaj
|5,31
|-1,48
|4,73
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|0,00
|22,71
|Banvit
|14,79
|4,08
|37,07
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|-2,23
|-13,37
|Batı Çimento
|2,15
|4,37
|-10,79
|Batısöke Çimento
|0,93
|-1,06
|-14,68
|Bera Holding
|1,87
|1,63
|-9,22
|Berkosan Yalıtım
|1,57
|0,64
|-13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,53
|1,32
|-5,56
|Beyaz Filo
|2,89
|-0,34
|5,86
|Bilici Yatırım
|1,62
|0,00
|28,11
|Bim Mağazalar
|85,60
|3,19
|-0,08
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,75
|2,74
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|6,92
|0,87
|1,76
|Bolu Çimento
|2,58
|0,39
|-24,78
|Bomonti Elektrik
|0,89
|5,95
|85,42
|Borusan Mannesmann
|8,33
|3,48
|18,84
|Borusan Yat. Paz.
|35,50
|-0,06
|-2,01
|Bosch Fren Sistemleri
|161,50
|-0,06
|5,71
|Bossa
|3,97
|-0,50
|-5,57
|Boyner Perakende Yat.
|7,83
|0,13
|98,73
|Brisa
|6,07
|0,00
|-4,11
|Burçelik
|2,97
|3,48
|-7,48
|Burçelik Vana
|1,51
|0,67
|2,03
|Bursa Çimento
|4,20
|2,69
|-4,55
|Carrefoursa
|3,19
|0,31
|-8,33
|Ceo Event Medya
|5,29
|0,57
|
|Coca Cola İçecek
|31,06
|2,51
|5,05
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,05
|0,00
|0,96
|Çelebi
|100,90
|1,87
|72,93
|Çelik Halat
|4,08
|0,49
|-24,48
|Çemaş Döküm
|0,72
|2,86
|-5,26
|Çemtaş
|5,19
|-1,14
|-12,97
|Çimbeton
|26,78
|0,60
|-6,36
|Çimentaş
|16,62
|0,36
|30,87
|Çimsa
|6,36
|0,32
|-15,76
|Çuhadaroğlu Metal
|2,20
|9,45
|23,60
|Dagi Giyim
|1,43
|2,14
|15,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,51
|-2,58
|49,50
|Dardanel
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Datagate Bilgisayar
|6,20
|4,73
|44,86
|Demısaş Döküm
|2,70
|0,00
|17,51
|Denge Holding
|1,90
|-4,52
|63,79
|Deniz GMYO
|3,09
|-0,64
|1,64
|Denizbank
|19,99
|-6,15
|4,66
|Denizli Cam
|9,59
|-1,94
|-16,75
|Derimod
|11,26
|0,09
|29,87
|Desa Deri
|2,65
|-0,38
|53,18
|Despec Bilgisayar
|2,90
|1,05
|6,17
|Deva Holding
|5,64
|-2,59
|71,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,28
|0,00
|3,15
|DO-CO
|550,70
|-0,61
|15,02
|Doğan Burda
|3,11
|-0,64
|3,32
|Doğan Holding
|1,20
|2,56
|28,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|3,00
|-15,57
|Doğusan
|1,23
|6,96
|-43,17
|Doğuş GMYO
|2,30
|-1,71
|9,00
|Doğuş Otomotiv
|5,41
|0,56
|24,65
|Döktaş Dökümcülük
|15,43
|0,92
|89,33
|Duran Doğan Basım
|6,25
|6,66
|22,55
|Dyo Boya
|3,05
|1,33
|5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,46
|2,93
|1,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,23
|1,63
|-2,69
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-5,19
|Ege Endüstri
|507,00
|0,00
|62,95
|Ege Gübre
|26,70
|3,09
|29,07
|Ege Profil
|9,26
|-0,11
|7,24
|Ege Seramik
|2,95
|-1,34
|-0,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,00
|0,00
|30,21
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,83
|3,75
|-15,31
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|-1,09
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|1,67
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|5,83
|2,10
|23,82
|Enka İnşaat
|5,77
|4,91
|29,83
|Erbosan
|15,09
|1,62
|-0,75
|Ereğli Demir Çelik
|7,88
|-1,01
|29,14
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Etiler Gıda
|1,26
|1,61
|-40,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|4,05
|8,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|3,08
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|0,00
|227,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,91
|4,08
|14,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,85
|0,35
|7,14
|F-M İzmit Piston
|15,83
|1,41
|2,98
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,06
|-0,12
|135,67
|Ford Otosan
|61,50
|0,49
|29,45
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|1,03
|285,83
|Frigo Pak Gıda
|4,37
|4,05
|157,06
|Galatasaray Sportif
|1,53
|2,68
|23,39
|Garanti Bankası
|9,83
|0,41
|23,49
|Garanti Faktoring
|2,80
|1,45
|41,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-13,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,60
|0,00
|17,90
|Gedik Yatırım Holding
|2,76
|0,00
|17,45
|Gediz Ambalaj
|5,39
|-0,37
|33,27
|Gentaş
|1,68
|3,07
|0,28
|Gersan Elektrik
|2,40
|20,00
|-1,65
|Global Men. Değ.
|0,48
|2,13
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,05
|0,99
|2,01
|Good-Year
|2,68
|-1,11
|-19,24
|Göltaş Çimento
|10,97
|-0,27
|-11,75
|Gözde Girişim
|2,81
|2,93
|5,24
|GSD Denizcilik
|1,45
|-0,68
|26,09
|GSD Holding
|0,85
|0,00
|6,25
|Gübre Fabrik.
|2,65
|0,00
|-10,47
|Güler Yat. Holding
|1,26
|3,28
|17,76
|Güneş Sigorta
|1,08
|2,86
|-28,00
|Halk GMYO
|0,84
|7,69
|30,57
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|4,63
|2,89
|17,22
|Hedef Girişim
|1,28
|3,23
|10,34
|Hektaş
|13,80
|2,60
|48,87
|HUB Girişim
|2,72
|0,74
|44,68
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|1,30
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|9,72
|3,04
|İdealist Danışmanlık
|9,43
|12,93
|-12,69
|İdealist GMYO
|1,89
|0,53
|15,95
|İhlas Ev Aletleri
|0,91
|-2,15
|178,61
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|1,50
|0,00
|145,90
|İhlas Holding
|0,43
|0,00
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|0,00
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|7,16
|2,29
|28,58
|Info Yatırım
|2,16
|-1,37
|109,71
|İntema
|6,98
|-2,38
|16,40
|İpek Doğal Enerji
|5,65
|-2,59
|5,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|-0,43
|48,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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