Borsada günlük işlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|-0,66
|-23,08
|Acıpayam Selüloz
|3,37
|-0,88
|5,48
|Adana Çimento (A)
|6,92
|-0,29
|14,38
|Adana Çimento (B)
|4,83
|0,21
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,14
|0,88
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|10,61
|-0,66
|-3,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,95
|-1,04
|-59,40
|Afyon Çimento
|4,13
|0,98
|-10,02
|Ak Enerji
|0,54
|1,89
|-14,29
|Akbank
|7,15
|-0,28
|21,50
|Akçansa
|6,58
|2,33
|0,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,44
|0,70
|-28,36
|Akfen GMYO
|1,50
|0,67
|-9,09
|Akın Tekstil
|8,60
|0,35
|-5,13
|Akiş GMYO
|2,31
|0,43
|-4,20
|Akmerkez GMYO
|19,18
|0,95
|24,31
|Aksa
|9,18
|-0,43
|38,37
|Aksa Enerji
|2,42
|-0,41
|-9,70
|Aksigorta
|4,34
|-0,91
|38,24
|Aksu Enerji
|8,00
|-1,36
|3,63
|Alarko Carrıer
|35,66
|-1,71
|-9,40
|Alarko GMYO
|43,12
|-0,55
|2,12
|Alarko Holding
|3,23
|-0,92
|65,62
|Albaraka Türk
|1,18
|-1,67
|-3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,01
|0,72
|21,70
|Alkim Kağıt
|3,76
|-1,31
|4,62
|Alkim Kimya
|26,88
|-1,32
|24,79
|Altınyağ
|0,39
|0,00
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|3,01
|-1,31
|-2,94
|Anadolu Cam
|2,87
|1,41
|11,90
|Anadolu Efes
|20,36
|-2,30
|1,43
|Anadolu Grubu Holding
|11,13
|0,72
|9,82
|Anadolu Hayat Emek.
|4,88
|0,00
|-14,30
|Anadolu Isuzu
|7,22
|-1,37
|16,83
|Anadolu Sigorta
|4,05
|-0,25
|3,17
|Anel Elektrik
|1,79
|0,56
|10,49
|Arçelik
|19,55
|-0,51
|23,81
|Arena Bilgisayar
|3,57
|-0,83
|-19,05
|Armada Bilgisayar
|10,14
|0,10
|9,15
|Arsan Tekstil
|1,85
|-2,12
|14,20
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|0,00
|2,30
|Aselsan
|18,25
|-0,82
|-24,00
|Aslan Çimento
|25,68
|0,00
|-8,81
|Ata GMYO
|3,87
|-0,51
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,14
|-0,87
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|-5,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|-1,20
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,89
|0,11
|20,15
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,00
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|2,56
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,90
|0,01
|1,97
|Avrupa Yatırım Holding
|1,83
|5,17
|-24,69
|Ayen Enerji
|2,47
|4,66
|5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,57
|0,00
|14,15
|Aygaz
|8,88
|-0,78
|-10,70
|Bagfaş
|6,68
|-1,76
|38,59
|Bak Ambalaj
|5,35
|2,69
|5,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|0,00
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-1,94
|21,12
|Banvit
|14,85
|0,61
|37,63
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|0,56
|-10,40
|Batı Çimento
|2,41
|0,84
|0,00
|Batısöke Çimento
|0,95
|0,00
|-12,84
|Bera Holding
|1,93
|1,05
|-6,31
|Berkosan Yalıtım
|1,58
|-2,47
|-12,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,51
|0,00
|-6,79
|Beyaz Filo
|3,28
|12,33
|20,15
|Bilici Yatırım
|1,70
|3,03
|34,43
|Bim Mağazalar
|86,80
|1,28
|1,32
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,72
|-1,37
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|6,80
|-0,15
|0,00
|Bolu Çimento
|2,72
|2,26
|-20,70
|Bomonti Elektrik
|0,84
|0,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|8,21
|0,49
|17,13
|Borusan Yat. Paz.
|37,40
|3,89
|3,23
|Bosch Fren Sistemleri
|161,00
|0,63
|5,38
|Bossa
|3,95
|-6,18
|-6,05
|Boyner Perakende Yat.
|7,90
|0,38
|100,51
|Brisa
|6,14
|0,33
|-3,00
|Burçelik
|3,02
|-0,33
|-5,92
|Burçelik Vana
|1,53
|1,32
|3,38
|Bursa Çimento
|4,34
|-0,23
|-1,36
|Carrefoursa
|3,14
|0,96
|-9,77
|Ceo Event Medya
|5,45
|3,22
|
|Coca Cola İçecek
|30,64
|-0,71
|3,63
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|0,00
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|-0,89
|6,73
|Çelebi
|97,45
|-0,86
|67,02
|Çelik Halat
|4,04
|-0,25
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|5,44
|0,55
|-8,78
|Çimbeton
|26,82
|0,60
|-6,22
|Çimentaş
|16,78
|0,48
|32,13
|Çimsa
|6,53
|2,67
|-13,51
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|-5,29
|10,67
|Dagi Giyim
|1,45
|1,40
|16,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,47
|-1,34
|45,54
|Dardanel
|0,96
|1,05
|-12,73
|Datagate Bilgisayar
|5,92
|-3,27
|38,32
|Demısaş Döküm
|2,72
|-0,73
|18,38
|Denge Holding
|1,75
|-3,31
|50,86
|Deniz GMYO
|3,08
|0,00
|1,32
|Denizbank
|19,40
|-0,51
|1,57
|Denizli Cam
|9,51
|0,63
|-17,45
|Derimod
|11,71
|1,56
|35,06
|Derlüks Deri
|2,46
|
|
|Desa Deri
|2,61
|-0,76
|50,87
|Despec Bilgisayar
|2,87
|-0,35
|5,07
|Deva Holding
|5,59
|-0,36
|69,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|2,86
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,34
|0,95
|4,32
|DO-CO
|544,90
|-0,93
|13,81
|Doğan Burda
|3,03
|-1,30
|0,66
|Doğan Holding
|1,17
|-0,85
|25,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|-1,98
|-18,85
|Doğusan
|1,24
|1,64
|-42,71
|Doğuş GMYO
|2,26
|-0,88
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|5,25
|-2,78
|20,97
|Döktaş Dökümcülük
|16,53
|1,72
|102,82
|Duran Doğan Basım
|6,27
|-0,32
|22,94
|Dyo Boya
|2,95
|-1,34
|1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|2,43
|-0,41
|0,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,13
|0,16
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-4,23
|-11,69
|Ege Endüstri
|492,00
|-1,30
|58,13
|Ege Gübre
|25,18
|-4,55
|21,72
|Ege Profil
|9,26
|-0,11
|7,24
|Ege Seramik
|2,90
|-1,36
|-2,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|4,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,39
|-2,00
|40,36
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,81
|-2,41
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|-2,20
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,00
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|5,88
|0,68
|24,88
|Enka İnşaat
|5,62
|-1,40
|26,46
|Erbosan
|14,82
|0,07
|-2,53
|Ereğli Demir Çelik
|7,78
|0,00
|27,50
|Ersu Gıda
|0,91
|4,60
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,70
|19,72
|-20,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|1,92
|3,23
|249,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,38
|-2,77
|6,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|5,90
|14,66
|F-M İzmit Piston
|16,01
|-0,93
|4,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,95
|-1,49
|132,46
|Ford Otosan
|60,50
|-1,79
|27,34
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|-1,41
|285,83
|Frigo Pak Gıda
|3,61
|-5,50
|112,35
|Galatasaray Sportif
|1,47
|-1,34
|18,55
|Garanti Bankası
|9,92
|1,33
|24,62
|Garanti Faktoring
|2,62
|-4,03
|32,32
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,56
|0,56
|16,59
|Gedik Yatırım Holding
|2,73
|-0,36
|16,17
|Gediz Ambalaj
|5,21
|-2,25
|28,82
|Gentaş
|1,34
|-0,74
|-2,38
|Gersan Elektrik
|2,34
|3,08
|-4,11
|Global Men. Değ.
|0,49
|2,08
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,01
|0,00
|0,67
|Good-Year
|2,62
|-0,76
|-21,04
|Göltaş Çimento
|11,26
|2,27
|-9,41
|Gözde Girişim
|2,66
|-3,27
|-0,37
|GSD Denizcilik
|1,44
|0,00
|25,22
|GSD Holding
|0,87
|1,16
|8,75
|Gübre Fabrik.
|2,60
|-0,38
|-12,16
|Güler Yat. Holding
|1,31
|0,00
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,10
|3,77
|-26,67
|Halk GMYO
|0,81
|-1,22
|25,91
|Halk Sigorta
|0,92
|-1,08
|4,25
|Hatay Tekstil
|3,89
|-2,92
|12,81
|Hedef Girişim
|1,24
|-1,59
|6,90
|Hektaş
|14,23
|3,34
|53,51
|HUB Girişim
|2,65
|-0,75
|40,96
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-1,32
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,56
|-12,53
|-27,79
|İdealist Danışmanlık
|8,79
|-6,09
|-18,61
|İdealist GMYO
|1,94
|3,19
|19,02
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|6,52
|200,04
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|1,60
|3,90
|162,30
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,02
|0,29
|26,06
|Info Yatırım
|2,10
|-2,78
|103,88
|İntema
|6,81
|-1,16
|13,56
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|-2,25
|-2,79
|İskenderun Demir Çelik
|6,82
|-1,73
|45,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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