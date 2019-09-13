Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|-0,60
|-14,87
|Acıpayam Selüloz
|4,33
|-0,46
|35,53
|Adana Çimento (A)
|5,44
|-0,18
|14,37
|Adana Çimento (B)
|3,88
|0,26
|20,29
|Adana Çimento (C)
|1,20
|-1,64
|-2,52
|Adel Kalemcilik
|12,84
|0,47
|16,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,87
|1,08
|-20,09
|Afyon Çimento
|4,33
|-0,46
|-5,66
|Ak Enerji
|0,59
|0,00
|-6,35
|Akbank
|7,66
|1,06
|30,16
|Akçansa
|6,02
|0,33
|-7,98
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,57
|1,29
|-21,89
|Akfen GMYO
|2,29
|0,44
|38,79
|Akın Tekstil
|10,07
|1,51
|11,09
|Akiş GMYO
|2,65
|1,15
|16,28
|Akmerkez GMYO
|20,32
|0,00
|31,70
|Aksa
|9,40
|0,75
|41,68
|Aksa Enerji
|2,73
|0,00
|1,87
|Aksigorta
|4,89
|-1,81
|55,76
|Aksu Enerji
|8,38
|0,72
|8,55
|Alarko Carrıer
|36,44
|1,11
|-7,42
|Alarko GMYO
|44,84
|0,22
|6,20
|Alarko Holding
|4,44
|2,78
|127,66
|Albaraka Türk
|1,37
|5,38
|12,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,91
|-1,71
|19,97
|Alkim Kağıt
|4,08
|0,99
|13,52
|Alkim Kimya
|26,54
|0,00
|23,21
|Altınyağ
|0,45
|2,27
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,00
|-0,66
|-3,27
|Anadolu Cam
|2,79
|1,82
|8,78
|Anadolu Efes
|22,90
|0,35
|14,08
|Anadolu Grubu Holding
|14,77
|2,43
|45,74
|Anadolu Hayat Emek.
|5,16
|0,58
|-9,39
|Anadolu Isuzu
|9,53
|2,69
|54,21
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,24
|6,73
|Anel Elektrik
|1,90
|1,60
|17,28
|Arçelik
|18,05
|-0,06
|14,31
|Arena Bilgisayar
|4,02
|0,00
|-8,84
|Armada Bilgisayar
|9,80
|-0,10
|5,49
|Arsan Tekstil
|2,38
|0,00
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|-5,75
|Aselsan
|19,98
|0,71
|-16,80
|Aslan Çimento
|31,82
|-2,81
|13,00
|Ata GMYO
|3,91
|-1,26
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,35
|-2,17
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|16,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,14
|-0,54
|23,53
|Avrasya GMYO
|1,19
|-4,03
|35,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,39
|3,73
|28,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,60
|0,01
|2,35
|Avrupa Yatırım Holding
|2,24
|3,70
|-7,82
|Ayen Enerji
|2,29
|-1,72
|27,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|1,69
|30,88
|Aygaz
|10,46
|2,65
|5,19
|Bagfaş
|10,60
|2,91
|119,92
|Bak Ambalaj
|6,07
|0,83
|28,92
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|0,00
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,92
|1,05
|52,99
|Banvit
|14,76
|0,27
|36,79
|Baştaş Başkent Çimento
|1,76
|-0,56
|-12,87
|Batı Çimento
|2,74
|-0,72
|13,69
|Batısöke Çimento
|1,04
|0,97
|-4,59
|Bera Holding
|2,28
|3,64
|10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,92
|-0,52
|6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|-0,55
|12,35
|Beyaz Filo
|3,47
|-0,29
|27,11
|Beymen Perakende Yat.
|8,15
|0,00
|106,85
|Bilici Yatırım
|2,63
|0,00
|107,98
|Bim Mağazalar
|48,50
|0,21
|13,22
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|6,67
|Birlik Mensucat
|0,92
|0,00
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|8,45
|-1,52
|24,26
|Bolu Çimento
|2,49
|-0,40
|-19,36
|Bomonti Elektrik
|2,16
|-5,26
|350,00
|Borusan Mannesmann
|9,20
|0,66
|31,25
|Borusan Yat. Paz.
|35,12
|0,34
|-3,06
|Bosch Fren Sistemleri
|187,00
|1,19
|22,40
|Bossa
|4,48
|0,45
|6,56
|Brisa
|5,87
|1,21
|-7,27
|Burçelik
|3,83
|1,06
|19,31
|Burçelik Vana
|4,50
|1,35
|204,05
|Bursa Çimento
|4,59
|0,44
|4,32
|Carrefoursa
|3,50
|0,29
|0,57
|Ceo Event Medya
|6,70
|-0,15
|Coca Cola İçecek
|34,80
|0,69
|17,70
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|1,90
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|-1,33
|42,31
|Çelebi
|97,10
|0,26
|66,42
|Çelik Halat
|4,03
|0,00
|-25,41
|Çemaş Döküm
|1,02
|-0,97
|34,21
|Çemtaş
|5,43
|0,74
|-8,95
|Çimbeton
|28,52
|-0,28
|-0,28
|Çimentaş
|11,55
|1,14
|-9,06
|Çimsa
|7,08
|0,57
|-6,23
|Çuhadaroğlu Metal
|2,30
|2,22
|29,21
|Dagi Giyim
|1,66
|0,61
|33,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,55
|1,31
|53,47
|Dardanel
|1,49
|14,62
|35,45
|Datagate Bilgisayar
|5,98
|1,18
|39,72
|Demısaş Döküm
|2,43
|0,41
|5,76
|Denge Holding
|1,83
|-1,61
|57,76
|Deniz GMYO
|3,38
|-2,03
|11,18
|Denizbank
|20,80
|0,48
|8,90
|Denizli Cam
|11,52
|3,69
|0,00
|Derimod
|11,92
|1,45
|37,49
|Derlüks Deri
|2,10
|3,96
|Desa Deri
|2,49
|6,41
|43,93
|Despec Bilgisayar
|2,99
|2,75
|9,46
|Deva Holding
|6,89
|-1,15
|109,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|-1,09
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,34
|0,00
|4,32
|DO-CO
|529,00
|-0,56
|11,62
|Doğan Burda
|3,19
|-0,93
|5,98
|Doğan Holding
|1,39
|-0,71
|49,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|1,85
|-9,84
|Doğusan
|1,57
|3,29
|-27,47
|Doğuş GMYO
|2,62
|0,77
|24,17
|Doğuş Otomotiv
|6,56
|-0,61
|51,15
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|-5,90
|268,10
|Duran Doğan Basım
|10,05
|3,50
|97,06
|Dyo Boya
|3,61
|1,98
|24,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,82
|2,92
|16,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,33
|3,24
|14,49
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|0,00
|18,18
|Ege Endüstri
|477,10
|-0,40
|53,34
|Ege Gübre
|33,54
|0,42
|62,13
|Ege Profil
|9,30
|0,32
|7,71
|Ege Seramik
|3,02
|0,67
|1,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,33
|-2,20
|38,80
|Ekiz Kimya
|0,44
|0,00
|33,33
|Emek Elektrik
|1,18
|-1,67
|20,41
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|0,00
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|0,00
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|6,03
|1,34
|28,07
|Enka İnşaat
|5,70
|0,88
|28,26
|Erbosan
|18,54
|-0,96
|21,94
|Ereğli Demir Çelik
|7,09
|0,42
|16,20
|Ersu Gıda
|1,33
|0,00
|44,57
|Escort Teknoloji
|0,84
|0,00
|10,53
|Etiler Gıda
|3,70
|0,00
|73,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,88
|2,33
|38,59
|Euro Yat. Ort.
|0,90
|3,45
|43,63
|Euro Yatırım Holding
|1,53
|-0,65
|178,18
|Fenerbahçe Futbol
|10,38
|2,27
|50,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,15
|-0,94
|18,42
|F-M İzmit Piston
|18,04
|1,86
|17,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,14
|-0,95
|104,03
|Ford Otosan
|60,45
|0,75
|27,24
|Formet Çelik Kapı
|6,15
|0,33
|384,25
|Frigo Pak Gıda
|8,40
|7,69
|394,12
|Galatasaray Sportif
|1,76
|0,00
|41,94
|Garanti Bankası
|9,64
|-0,21
|21,11
|Garanti Faktoring
|3,30
|0,61
|66,67
|Garanti Yat. Ort.
|1,05
|-1,87
|43,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,08
|-0,73
|33,62
|Gedik Yatırım Holding
|3,69
|-1,07
|57,02
|Gediz Ambalaj
|5,82
|0,34
|43,91
|Gentaş
|1,45
|1,40
|5,64
|Gersan Elektrik
|2,42
|2,54
|-0,83
|Global Men. Değ.
|0,82
|1,23
|74,47
|Global Yat. Holding
|3,82
|-1,29
|27,76
|Good-Year
|2,87
|-0,35
|-13,51
|Göltaş Çimento
|12,45
|-1,74
|1,68
|Gözde Girişim
|3,30
|5,77
|23,60
|GSD Denizcilik
|1,60
|0,63
|39,13
|GSD Holding
|0,95
|2,15
|18,75
|Gübre Fabrik.
|4,52
|-0,88
|52,70
|Güler Yat. Holding
|1,33
|-1,48
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,54
|4,05
|9,83
|Halk GMYO
|0,98
|3,16
|52,34
|Halk Sigorta
|1,02
|0,00
|15,58
|Hatay Tekstil
|4,20
|0,00
|21,80
|Hedef Girişim
|1,63
|3,82
|40,52
|Hektaş
|15,30
|0,20
|65,05
|HUB Girişim
|2,84
|2,16
|51,06
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|1,28
|-15,05
|ICBC Turkey Bank
|3,76
|0,27
|-23,73
|İdealist Danışmanlık
|4,45
|-0,67
|-23,86
|İdealist GMYO
|2,84
|-5,33
|74,23
|İhlas Ev Aletleri
|1,47
|-0,68
|350,06
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,30
|2,68
|277,05
|İhlas Holding
|0,51
|0,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|0,00
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,70
|-0,39
|38,27
|Info Yatırım
|4,57
|1,78
|343,69
|İntema
|7,13
|-1,38
|18,90
|İpek Doğal Enerji
|6,14
|2,85
|14,34
|İskenderun Demir Çelik
|6,28
|0,32
|33,94
(Sürecek)