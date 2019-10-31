Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|1,30
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,43
|-0,45
|38,66
|Adana Çimento (A)
|6,63
|3,92
|39,39
|Adana Çimento (B)
|5,08
|6,05
|57,49
|Adana Çimento (C)
|1,95
|4,84
|58,40
|Adel Kalemcilik
|11,32
|-5,82
|10,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|-0,51
|-17,09
|Afyon Çimento
|4,71
|-0,84
|2,61
|Ak Enerji
|0,60
|0,00
|-4,76
|Akbank
|6,91
|-0,29
|17,42
|Akçansa
|6,79
|-0,15
|3,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,36
|0,00
|-32,34
|Akfen GMYO
|2,32
|0,43
|40,61
|Akın Tekstil
|10,30
|0,49
|13,62
|Akiş GMYO
|2,61
|0,38
|14,52
|Akmerkez GMYO
|21,20
|0,57
|46,88
|Aksa
|10,27
|-1,63
|54,80
|Aksa Enerji
|2,64
|0,38
|-1,49
|Aksigorta
|4,94
|1,23
|57,36
|Aksu Enerji
|9,70
|-2,51
|25,65
|Alarko Carrıer
|37,04
|0,65
|-5,89
|Alarko GMYO
|53,55
|3,38
|26,82
|Alarko Holding
|4,56
|-2,36
|133,81
|Albaraka Türk
|1,22
|-1,61
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,93
|-0,25
|37,67
|Alkim Kağıt
|4,01
|-1,47
|11,57
|Alkim Kimya
|30,08
|0,40
|39,64
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,30
|0,00
|135,38
|Anadolu Cam
|3,35
|1,52
|30,62
|Anadolu Efes
|19,23
|-0,93
|-4,20
|Anadolu Grubu Holding
|14,89
|2,20
|46,93
|Anadolu Hayat Emek.
|5,54
|2,97
|-2,71
|Anadolu Isuzu
|8,93
|0,90
|44,50
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-0,48
|6,48
|Anel Elektrik
|2,00
|2,56
|23,46
|Arçelik
|17,72
|-3,12
|12,22
|Arena Bilgisayar
|5,46
|-1,44
|23,81
|Armada Bilgisayar
|10,05
|-1,66
|8,18
|Arsan Tekstil
|2,34
|1,74
|44,44
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|-1,30
|-12,64
|Aselsan
|18,35
|0,27
|-23,38
|Aslan Çimento
|28,00
|-0,71
|-0,57
|Ata GMYO
|4,00
|-0,50
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,36
|4,62
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,81
|9,46
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|2,00
|18,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,65
|-0,43
|57,46
|Avrasya GMYO
|1,24
|6,90
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,65
|19,57
|52,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,80
|0,01
|2,69
|Avrupa Yatırım Holding
|1,98
|-4,35
|-18,52
|Ayen Enerji
|2,52
|2,86
|39,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-0,57
|27,24
|Aygaz
|10,90
|0,28
|9,61
|Bagfaş
|12,99
|-2,84
|169,50
|Bak Ambalaj
|6,00
|3,27
|27,44
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,80
|-0,55
|43,43
|Banvit
|13,98
|2,87
|29,56
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-2,44
|-0,99
|Batı Çimento
|2,64
|-0,75
|9,54
|Batısöke Çimento
|0,99
|0,00
|-9,17
|Bera Holding
|2,80
|-5,08
|35,92
|Berkosan Yalıtım
|1,92
|0,00
|6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|0,58
|6,79
|Beyaz Filo
|3,17
|-0,31
|16,12
|Beymen Perakende Yat.
|15,98
|12,54
|305,58
|Bilici Yatırım
|2,84
|-0,35
|124,58
|Bim Mağazalar
|47,32
|0,68
|10,47
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|8,40
|-1,64
|23,53
|Bolu Çimento
|2,75
|0,00
|-10,94
|Bomonti Elektrik
|1,93
|-2,03
|302,08
|Borusan Mannesmann
|8,87
|-0,67
|26,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,00
|-0,58
|-6,15
|Bosch Fren Sistemleri
|212,10
|-0,24
|38,83
|Bossa
|5,12
|-2,48
|21,78
|Brisa
|5,86
|-1,51
|-7,42
|Burçelik
|3,97
|-0,50
|23,68
|Burçelik Vana
|4,80
|0,00
|224,32
|Bursa Çimento
|4,50
|0,22
|2,27
|Carrefoursa
|3,42
|-1,44
|-1,72
|Ceo Event Medya
|8,30
|1,22
|Coca Cola İçecek
|31,24
|0,00
|5,66
|Cosmos Yat. Holding
|1,26
|0,00
|29,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,05
|0,49
|97,12
|Çelebi
|97,75
|-0,71
|67,53
|Çelik Halat
|5,31
|-2,39
|-1,72
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|50,00
|Çemtaş
|5,93
|2,24
|-0,57
|Çimbeton
|29,98
|-0,99
|4,83
|Çimentaş
|11,67
|2,10
|-8,11
|Çimsa
|7,96
|-1,24
|5,43
|Çuhadaroğlu Metal
|2,61
|0,38
|46,63
|Dagi Giyim
|1,90
|0,53
|53,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,58
|0,00
|56,44
|Dardanel
|1,69
|4,97
|53,64
|Datagate Bilgisayar
|6,12
|-0,81
|42,99
|Demısaş Döküm
|2,72
|3,42
|18,38
|Denge Holding
|1,72
|3,61
|48,28
|Deniz GMYO
|3,39
|1,50
|11,51
|Denizbank
|24,48
|5,34
|28,17
|Denizli Cam
|5,55
|-1,25
|6,57
|Derimod
|3,65
|-1,62
|29,92
|Derlüks Deri
|2,01
|0,50
|Desa Deri
|2,76
|-3,16
|59,54
|Despec Bilgisayar
|3,17
|-3,06
|16,05
|Deva Holding
|7,03
|1,15
|113,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,86
|0,00
|10,26
|Ditaş Doğan
|8,55
|5,95
|67,03
|DO-CO
|533,00
|0,00
|12,46
|Doğan Burda
|3,68
|4,55
|22,26
|Doğan Holding
|1,73
|0,00
|85,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|6,60
|-7,38
|Doğusan
|1,51
|0,67
|-30,24
|Doğuş GMYO
|2,92
|0,34
|38,39
|Doğuş Otomotiv
|8,33
|2,59
|91,94
|Döktaş Dökümcülük
|47,34
|19,97
|480,86
|Duran Doğan Basım
|10,50
|4,79
|105,88
|Dyo Boya
|3,64
|-0,55
|25,52
|Eczacıbaşı İlaç
|3,00
|-2,91
|23,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,08
|-3,92
|26,20
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|0,00
|18,18
|Ege Endüstri
|476,50
|-2,08
|53,14
|Ege Gübre
|39,30
|-2,48
|89,98
|Ege Profil
|9,25
|0,11
|10,15
|Ege Seramik
|3,09
|-0,96
|4,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,27
|-1,31
|37,24
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,25
|1,63
|27,55
|Eminiş Ambalaj
|1,13
|0,89
|-3,42
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|0,83
|-16,93
|Enerjisa Enerji
|6,19
|0,98
|31,47
|Enka İnşaat
|5,77
|0,35
|29,83
|Erbosan
|22,16
|-3,48
|45,75
|Ereğli Demir Çelik
|6,54
|-0,61
|7,18
|Ersu Gıda
|1,53
|1,32
|66,30
|Escort Teknoloji
|0,82
|-3,53
|7,89
|Etiler Gıda
|3,49
|-0,29
|63,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|-1,56
|78,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,03
|4,04
|62,22
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|1,08
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|-1,59
|125,45
|Fenerbahçe Futbol
|15,90
|4,19
|129,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|0,00
|10,53
|F-M İzmit Piston
|20,00
|1,63
|30,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,03
|-0,66
|96,88
|Ford Otosan
|64,50
|1,98
|35,76
|Formet Çelik Kapı
|4,43
|-0,45
|338,33
|Frigo Pak Gıda
|8,90
|-4,30
|423,53
|Galatasaray Sportif
|1,57
|1,95
|26,61
|Garanti Bankası
|9,20
|-0,33
|15,58
|Garanti Faktoring
|4,00
|-1,23
|102,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,20
|2,77
|70,31
|Gedik Yatırım Holding
|5,69
|6,16
|142,13
|Gediz Ambalaj
|5,63
|-1,23
|39,21
|Gentaş
|1,55
|-1,27
|12,92
|Gersan Elektrik
|2,21
|0,45
|-9,44
|Global Men. Değ.
|1,05
|-1,87
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,96
|1,28
|32,44
|Good-Year
|2,78
|-0,71
|-16,22
|Göltaş Çimento
|14,20
|1,57
|15,97
|Gözde Girişim
|3,53
|-2,49
|32,21
|GSD Denizcilik
|1,93
|2,66
|67,83
|GSD Holding
|0,94
|2,17
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,60
|2,38
|89,19
|Güler Yat. Holding
|1,84
|-2,65
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,73
|-6,49
|23,38
|Halk GMYO
|0,93
|-2,11
|44,56
|Halk Sigorta
|1,47
|-2,00
|66,57
|Hatay Tekstil
|4,07
|0,00
|18,03
|Hedef Girişim
|1,71
|1,18
|47,41
|Hektaş
|6,31
|1,61
|82,28
|HUB Girişim
|6,71
|1,36
|256,91
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|2,50
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|0,23
|-13,39
|İdealist Danışmanlık
|3,92
|-2,00
|-32,93
|İdealist GMYO
|2,67
|-1,48
|63,80
|İhlas Ev Aletleri
|2,00
|2,04
|512,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-21,24
|İhlas Gazetecilik
|2,69
|-0,37
|340,98
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|81,25
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|1,27
|142,42
|İndeks Bilgisayar
|6,99
|-2,51
|25,52
|Info Yatırım
|5,50
|12,94
|433,98
|İntema
|6,62
|0,00
|10,39
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|1,74
|19,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|-0,82
|29,46
(Sürecek)