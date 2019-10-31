Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 1,30 -20,00 Acıpayam Selüloz 4,43 -0,45 38,66 Adana Çimento (A) 6,63 3,92 39,39 Adana Çimento (B) 5,08 6,05 57,49 Adana Çimento (C) 1,95 4,84 58,40 Adel Kalemcilik 11,32 -5,82 10,19 Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -0,51 -17,09 Afyon Çimento 4,71 -0,84 2,61 Ak Enerji 0,60 0,00 -4,76 Akbank 6,91 -0,29 17,42 Akçansa 6,79 -0,15 3,79 Akdenız Güvenlık Hız. 1,36 0,00 -32,34 Akfen GMYO 2,32 0,43 40,61 Akın Tekstil 10,30 0,49 13,62 Akiş GMYO 2,61 0,38 14,52 Akmerkez GMYO 21,20 0,57 46,88 Aksa 10,27 -1,63 54,80 Aksa Enerji 2,64 0,38 -1,49 Aksigorta 4,94 1,23 57,36 Aksu Enerji 9,70 -2,51 25,65 Alarko Carrıer 37,04 0,65 -5,89 Alarko GMYO 53,55 3,38 26,82 Alarko Holding 4,56 -2,36 133,81 Albaraka Türk 1,22 -1,61 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 7,93 -0,25 37,67 Alkim Kağıt 4,01 -1,47 11,57 Alkim Kimya 30,08 0,40 39,64 Altınyağ 0,42 0,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 7,30 0,00 135,38 Anadolu Cam 3,35 1,52 30,62 Anadolu Efes 19,23 -0,93 -4,20 Anadolu Grubu Holding 14,89 2,20 46,93 Anadolu Hayat Emek. 5,54 2,97 -2,71 Anadolu Isuzu 8,93 0,90 44,50 Anadolu Sigorta 4,18 -0,48 6,48 Anel Elektrik 2,00 2,56 23,46 Arçelik 17,72 -3,12 12,22 Arena Bilgisayar 5,46 -1,44 23,81 Armada Bilgisayar 10,05 -1,66 8,18 Arsan Tekstil 2,34 1,74 44,44 Artı Yatırım Holding 0,76 -1,30 -12,64 Aselsan 18,35 0,27 -23,38 Aslan Çimento 28,00 -0,71 -0,57 Ata GMYO 4,00 -0,50 -0,25 Atakule GMYO 1,36 4,62 3,36 Atlantis Yatırım Holding 0,81 9,46 350,00 Atlas Yat. Ort. 1,02 2,00 18,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,65 -0,43 57,46 Avrasya GMYO 1,24 6,90 40,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,65 19,57 52,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.279,80 0,01 2,69 Avrupa Yatırım Holding 1,98 -4,35 -18,52 Ayen Enerji 2,52 2,86 39,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -0,57 27,24 Aygaz 10,90 0,28 9,61 Bagfaş 12,99 -2,84 169,50 Bak Ambalaj 6,00 3,27 27,44 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,80 -0,55 43,43 Banvit 13,98 2,87 29,56 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -2,44 -0,99 Batı Çimento 2,64 -0,75 9,54 Batısöke Çimento 0,99 0,00 -9,17 Bera Holding 2,80 -5,08 35,92 Berkosan Yalıtım 1,92 0,00 6,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 0,58 6,79 Beyaz Filo 3,17 -0,31 16,12 Beymen Perakende Yat. 15,98 12,54 305,58 Bilici Yatırım 2,84 -0,35 124,58 Bim Mağazalar 47,32 0,68 10,47 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,87 -1,14 -25,64 Bizim Mağazaları 8,40 -1,64 23,53 Bolu Çimento 2,75 0,00 -10,94 Bomonti Elektrik 1,93 -2,03 302,08 Borusan Mannesmann 8,87 -0,67 26,54 Borusan Yat. Paz. 34,00 -0,58 -6,15 Bosch Fren Sistemleri 212,10 -0,24 38,83 Bossa 5,12 -2,48 21,78 Brisa 5,86 -1,51 -7,42 Burçelik 3,97 -0,50 23,68 Burçelik Vana 4,80 0,00 224,32 Bursa Çimento 4,50 0,22 2,27 Carrefoursa 3,42 -1,44 -1,72 Ceo Event Medya 8,30 1,22 Coca Cola İçecek 31,24 0,00 5,66 Cosmos Yat. Holding 1,26 0,00 29,90 Credıtwest Faktorıng 2,05 0,49 97,12 Çelebi 97,75 -0,71 67,53 Çelik Halat 5,31 -2,39 -1,72 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 50,00 Çemtaş 5,93 2,24 -0,57 Çimbeton 29,98 -0,99 4,83 Çimentaş 11,67 2,10 -8,11 Çimsa 7,96 -1,24 5,43 Çuhadaroğlu Metal 2,61 0,38 46,63 Dagi Giyim 1,90 0,53 53,23 Dagi Yatırım Holding 1,58 0,00 56,44 Dardanel 1,69 4,97 53,64 Datagate Bilgisayar 6,12 -0,81 42,99 Demısaş Döküm 2,72 3,42 18,38 Denge Holding 1,72 3,61 48,28 Deniz GMYO 3,39 1,50 11,51 Denizbank 24,48 5,34 28,17 Denizli Cam 5,55 -1,25 6,57 Derimod 3,65 -1,62 29,92 Derlüks Deri 2,01 0,50 Desa Deri 2,76 -3,16 59,54 Despec Bilgisayar 3,17 -3,06 16,05 Deva Holding 7,03 1,15 113,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,86 0,00 10,26 Ditaş Doğan 8,55 5,95 67,03 DO-CO 533,00 0,00 12,46 Doğan Burda 3,68 4,55 22,26 Doğan Holding 1,73 0,00 85,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 6,60 -7,38 Doğusan 1,51 0,67 -30,24 Doğuş GMYO 2,92 0,34 38,39 Doğuş Otomotiv 8,33 2,59 91,94 Döktaş Dökümcülük 47,34 19,97 480,86 Duran Doğan Basım 10,50 4,79 105,88 Dyo Boya 3,64 -0,55 25,52 Eczacıbaşı İlaç 3,00 -2,91 23,68 Eczacıbaşı Yatırım 8,08 -3,92 26,20 Edip Gayrimenkul 0,91 0,00 18,18 Ege Endüstri 476,50 -2,08 53,14 Ege Gübre 39,30 -2,48 89,98 Ege Profil 9,25 0,11 10,15 Ege Seramik 3,09 -0,96 4,35 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 0,00 29,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,27 -1,31 37,24 Ekiz Kimya 0,41 -2,38 24,24 Emek Elektrik 1,25 1,63 27,55 Eminiş Ambalaj 1,13 0,89 -3,42 Emlak Konut GMYO 1,21 0,83 -16,93 Enerjisa Enerji 6,19 0,98 31,47 Enka İnşaat 5,77 0,35 29,83 Erbosan 22,16 -3,48 45,75 Ereğli Demir Çelik 6,54 -0,61 7,18 Ersu Gıda 1,53 1,32 66,30 Escort Teknoloji 0,82 -3,53 7,89 Etiler Gıda 3,49 -0,29 63,85 Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 -1,56 78,98 Euro Trend Yat. Ort. 1,03 4,04 62,22 Euro Yat. Ort. 0,94 1,08 50,02 Euro Yatırım Holding 1,24 -1,59 125,45 Fenerbahçe Futbol 15,90 4,19 129,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 0,00 10,53 F-M İzmit Piston 20,00 1,63 30,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,03 -0,66 96,88 Ford Otosan 64,50 1,98 35,76 Formet Çelik Kapı 4,43 -0,45 338,33 Frigo Pak Gıda 8,90 -4,30 423,53 Galatasaray Sportif 1,57 1,95 26,61 Garanti Bankası 9,20 -0,33 15,58 Garanti Faktoring 4,00 -1,23 102,02 Garanti Yat. Ort. 0,93 0,00 26,99 Gedik Y. Men. Değ. 5,20 2,77 70,31 Gedik Yatırım Holding 5,69 6,16 142,13 Gediz Ambalaj 5,63 -1,23 39,21 Gentaş 1,55 -1,27 12,92 Gersan Elektrik 2,21 0,45 -9,44 Global Men. Değ. 1,05 -1,87 123,40 Global Yat. Holding 3,96 1,28 32,44 Good-Year 2,78 -0,71 -16,22 Göltaş Çimento 14,20 1,57 15,97 Gözde Girişim 3,53 -2,49 32,21 GSD Denizcilik 1,93 2,66 67,83 GSD Holding 0,94 2,17 17,50 Gübre Fabrik. 5,60 2,38 89,19 Güler Yat. Holding 1,84 -2,65 71,96 Güneş Sigorta 1,73 -6,49 23,38 Halk GMYO 0,93 -2,11 44,56 Halk Sigorta 1,47 -2,00 66,57 Hatay Tekstil 4,07 0,00 18,03 Hedef Girişim 1,71 1,18 47,41 Hektaş 6,31 1,61 82,28 HUB Girişim 6,71 1,36 256,91 Hürriyet Gzt. 0,82 2,50 -11,83 ICBC Turkey Bank 4,27 0,23 -13,39 İdealist Danışmanlık 3,92 -2,00 -32,93 İdealist GMYO 2,67 -1,48 63,80 İhlas Ev Aletleri 2,00 2,04 512,32 İhlas Gayrimenkul 0,74 1,37 -21,24 İhlas Gazetecilik 2,69 -0,37 340,98 İhlas Holding 0,58 0,00 81,25 İhlas Yayın Holding 0,80 1,27 142,42 İndeks Bilgisayar 6,99 -2,51 25,52 Info Yatırım 5,50 12,94 433,98 İntema 6,62 0,00 10,39 İpek Doğal Enerji 6,43 1,74 19,74 İskenderun Demir Çelik 6,07 -0,82 29,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)