Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,75
|-10,77
|Acıpayam Selüloz
|6,13
|-1,29
|91,87
|Adana Çimento (A)
|6,74
|2,28
|41,70
|Adana Çimento (B)
|4,90
|0,82
|51,91
|Adana Çimento (C)
|1,92
|3,78
|55,96
|Adel Kalemcilik
|13,83
|12,71
|34,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|0,51
|-15,38
|Afyon Çimento
|4,60
|-0,43
|0,22
|Ak Enerji
|0,83
|7,79
|31,75
|Akbank
|7,82
|0,90
|32,88
|Akçansa
|7,01
|-1,82
|7,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|1,33
|-24,38
|Akfen GMYO
|3,08
|-2,22
|86,67
|Akın Tekstil
|11,87
|4,21
|30,94
|Akiş GMYO
|3,50
|7,69
|53,58
|Akmerkez GMYO
|21,50
|2,19
|48,95
|Aksa
|11,84
|3,14
|78,46
|Aksa Enerji
|3,46
|1,47
|29,10
|Aksigorta
|5,58
|3,91
|77,74
|Aksu Enerji
|11,24
|0,18
|45,60
|Alarko Carrıer
|40,86
|0,74
|3,81
|Alarko GMYO
|65,85
|6,47
|55,95
|Alarko Holding
|4,82
|0,00
|147,14
|Albaraka Türk
|1,30
|0,78
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,39
|4,32
|80,38
|Alkim Kağıt
|4,81
|0,84
|33,83
|Alkim Kimya
|34,18
|0,65
|58,68
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,91
|-0,50
|155,05
|Anadolu Cam
|3,48
|-1,97
|35,69
|Anadolu Efes
|21,58
|-0,74
|7,51
|Anadolu Grubu Holding
|16,25
|0,87
|60,35
|Anadolu Hayat Emek.
|6,09
|0,16
|6,94
|Anadolu Isuzu
|10,55
|-0,09
|70,71
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,00
|11,32
|Anel Elektrik
|2,40
|3,00
|48,15
|Arçelik
|20,66
|0,58
|30,84
|Arena Bilgisayar
|6,30
|0,00
|42,86
|Armada Bilgisayar
|10,93
|-0,18
|17,65
|Arsan Tekstil
|3,12
|0,32
|92,59
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|-8,05
|Aselsan
|19,31
|-0,46
|-19,38
|Aslan Çimento
|33,76
|1,93
|19,89
|Ata GMYO
|4,00
|1,78
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,61
|5,23
|22,35
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|9,09
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|31,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,31
|-1,36
|66,38
|Avrasya GMYO
|1,44
|-0,69
|63,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|1,31
|43,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,90
|0,01
|2,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,50
|-2,60
|-38,27
|Ayen Enerji
|3,02
|2,03
|67,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|12,30
|-0,81
|23,69
|Bagfaş
|13,83
|-2,95
|186,93
|Bak Ambalaj
|6,61
|7,31
|40,39
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|-5,88
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,07
|1,97
|64,94
|Banvit
|15,88
|4,68
|47,17
|Baştaş Başkent Çimento
|2,19
|0,46
|8,42
|Batı Çimento
|3,37
|1,81
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,18
|7,27
|8,26
|Bera Holding
|4,02
|2,29
|95,15
|Berkosan Yalıtım
|2,33
|6,88
|28,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,22
|-1,77
|37,04
|Beyaz Filo
|2,98
|-1,00
|9,16
|Beymen Perakende Yat.
|14,13
|5,92
|258,63
|Bilici Yatırım
|3,14
|0,00
|148,31
|Bim Mağazalar
|45,10
|-0,44
|6,67
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,06
|3,92
|-9,40
|Bizim Mağazaları
|9,34
|0,00
|37,35
|Bolu Çimento
|3,02
|0,67
|-2,19
|Bomonti Elektrik
|1,62
|-2,41
|237,50
|Borusan Mannesmann
|9,19
|0,66
|31,11
|Borusan Yat. Paz.
|37,62
|1,46
|3,84
|Bosch Fren Sistemleri
|213,90
|0,00
|40,01
|Bossa
|7,26
|-0,82
|72,69
|Brisa
|7,42
|0,95
|17,22
|Burçelik
|5,02
|-1,18
|56,39
|Burçelik Vana
|4,74
|0,21
|220,27
|Bursa Çimento
|5,07
|-0,20
|15,23
|Carrefoursa
|4,01
|1,78
|15,23
|Ceo Event Medya
|9,40
|-0,11
|Coca Cola İçecek
|34,98
|1,69
|18,31
|Cosmos Yat. Holding
|1,56
|2,63
|60,82
|Credıtwest Faktorıng
|1,94
|1,04
|86,54
|Çelebi
|97,40
|-0,05
|66,93
|Çelik Halat
|5,78
|-0,17
|6,98
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,85
|55,26
|Çemtaş
|7,30
|0,41
|22,41
|Çimbeton
|33,32
|0,66
|16,50
|Çimentaş
|13,60
|1,12
|7,09
|Çimsa
|7,69
|-1,03
|1,85
|Çuhadaroğlu Metal
|2,75
|0,36
|54,49
|Dagi Giyim
|2,02
|-0,98
|62,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,71
|-1,72
|69,31
|Dardanel
|1,89
|-0,53
|71,82
|Datagate Bilgisayar
|7,26
|2,11
|69,63
|Demısaş Döküm
|2,78
|3,73
|20,99
|Denge Holding
|1,41
|-2,08
|21,55
|Deniz GMYO
|3,83
|3,79
|25,99
|Denizli Cam
|6,05
|0,50
|16,17
|Derimod
|4,68
|0,21
|66,59
|Derlüks Deri
|2,48
|0,81
|Desa Deri
|3,25
|-1,22
|87,86
|Despec Bilgisayar
|3,41
|0,00
|24,84
|Deva Holding
|7,98
|-0,13
|142,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,07
|-4,46
|37,18
|Ditaş Doğan
|8,34
|2,08
|62,93
|DO-CO
|518,10
|-1,05
|9,32
|Doğan Burda
|4,58
|3,85
|52,16
|Doğan Holding
|1,73
|3,59
|85,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|3,23
|4,92
|Doğusan
|1,74
|2,96
|-19,61
|Doğuş GMYO
|3,93
|0,77
|86,26
|Doğuş Otomotiv
|9,25
|-2,22
|113,13
|Döktaş Dökümcülük
|29,02
|-1,69
|256,07
|Duran Doğan Basım
|10,40
|-0,48
|103,92
|Dyo Boya
|4,42
|1,61
|52,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,49
|10,79
|43,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,52
|4,27
|48,70
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|0,93
|41,56
|Ege Endüstri
|479,60
|-0,50
|54,14
|Ege Gübre
|40,88
|-1,49
|97,61
|Ege Profil
|11,18
|7,50
|33,13
|Ege Seramik
|3,43
|1,18
|15,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|3,13
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,27
|-0,57
|37,24
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,33
|0,00
|35,71
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|-0,83
|1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|2,07
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,23
|-0,14
|53,55
|Enka İnşaat
|5,76
|-0,17
|32,78
|Erbosan
|21,50
|-0,56
|41,41
|Ereğli Demir Çelik
|7,49
|0,13
|22,75
|Ersu Gıda
|1,73
|-0,57
|88,04
|Escort Teknoloji
|0,97
|3,19
|27,63
|Etiler Gıda
|2,70
|-2,53
|26,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,33
|0,00
|88,93
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,13
|2,73
|77,97
|Euro Yat. Ort.
|1,07
|0,00
|70,76
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|2,14
|160,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,30
|-0,67
|135,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,44
|2,38
|29,32
|F-M İzmit Piston
|21,68
|-0,09
|41,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,38
|7,35
|184,60
|Ford Otosan
|65,00
|-0,69
|39,33
|Formet Çelik Kapı
|5,50
|2,23
|444,20
|Frigo Pak Gıda
|9,20
|0,11
|441,18
|Galatasaray Sportif
|1,73
|0,58
|39,52
|Garanti Bankası
|10,21
|0,39
|28,27
|Garanti Faktoring
|3,68
|-1,87
|85,86
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|42,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,13
|0,49
|100,76
|Gedik Yatırım Holding
|7,98
|0,38
|239,57
|Gediz Ambalaj
|5,75
|0,88
|42,17
|Gentaş
|1,78
|-1,11
|29,68
|Gersan Elektrik
|2,84
|14,98
|16,38
|Global Men. Değ.
|1,34
|-1,47
|185,11
|Global Yat. Holding
|4,09
|-1,21
|36,79
|Good-Year
|3,08
|0,00
|-7,18
|Göltaş Çimento
|15,12
|-1,75
|23,48
|Gözde Girişim
|4,13
|0,98
|54,68
|GSD Denizcilik
|2,18
|5,83
|89,57
|GSD Holding
|1,05
|0,96
|31,25
|Gübre Fabrik.
|6,18
|-2,22
|108,78
|Güler Yat. Holding
|1,83
|-0,54
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,91
|-0,52
|36,22
|Halk GMYO
|1,05
|3,96
|63,22
|Halk Sigorta
|1,49
|0,00
|68,83
|Hatay Tekstil
|5,43
|-0,73
|57,47
|Hedef Girişim
|1,87
|1,08
|61,21
|Hektaş
|6,59
|-1,64
|90,37
|HUB Girişim
|11,13
|3,53
|492,02
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|11,54
|55,91
|ICBC Turkey Bank
|4,79
|0,63
|-2,84
|İdealist Danışmanlık
|3,41
|-1,45
|-41,65
|İdealist GMYO
|2,90
|0,35
|77,91
|İhlas Ev Aletleri
|2,43
|3,40
|643,97
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|0,00
|555,74
|İhlas Holding
|0,62
|-3,13
|93,75
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|3,33
|181,82
|İndeks Bilgisayar
|8,13
|2,91
|46,00
|Info Yatırım
|5,00
|-3,85
|385,44
|İntema
|7,14
|0,56
|19,07
|İpek Doğal Enerji
|6,75
|0,00
|25,70
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|-0,61
|38,64
(Sürecek)