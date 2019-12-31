Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|-1,06
|-4,62
|Acıpayam Selüloz
|6,37
|-0,31
|99,39
|Adana Çimento (A)
|9,71
|6,24
|104,15
|Adana Çimento (B)
|7,13
|14,45
|121,05
|Adana Çimento (C)
|2,23
|-3,04
|81,14
|Adel Kalemcilik
|15,70
|-0,70
|52,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-0,52
|-17,95
|Afyon Çimento
|6,28
|0,16
|36,82
|Ak Enerji
|1,09
|0,93
|73,02
|Akbank
|8,11
|-2,05
|37,81
|Akçansa
|10,04
|0,20
|53,47
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,11
|-8,26
|4,98
|Akfen GMYO
|4,05
|-0,74
|145,45
|Akın Tekstil
|13,79
|-0,58
|52,12
|Akiş GMYO
|4,04
|0,25
|77,27
|Akmerkez GMYO
|23,68
|-0,50
|64,06
|Aksa
|13,70
|-0,72
|106,49
|Aksa Enerji
|3,80
|-1,81
|41,79
|Aksigorta
|6,09
|-0,33
|93,99
|Aksu Enerji
|14,87
|0,75
|92,62
|Alarko Carrıer
|60,00
|3,36
|52,44
|Alarko GMYO
|91,80
|2,46
|117,41
|Alarko Holding
|5,95
|-1,65
|205,08
|Albaraka Türk
|1,53
|-1,29
|39,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,04
|0,08
|109,03
|Alkim Kağıt
|5,58
|-1,06
|55,25
|Alkim Kimya
|38,32
|0,47
|77,90
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|9,99
|-1,96
|222,12
|Anadolu Cam
|4,36
|2,35
|70,00
|Anadolu Efes
|23,08
|-1,45
|14,98
|Anadolu Grubu Holding
|17,59
|-0,96
|73,57
|Anadolu Hayat Emek.
|6,84
|-1,58
|20,11
|Anadolu Isuzu
|12,17
|-2,17
|96,93
|Anadolu Sigorta
|4,40
|-5,58
|12,08
|Anel Elektrik
|3,21
|-0,93
|98,15
|Arçelik
|20,84
|0,19
|31,98
|Arena Bilgisayar
|7,53
|1,62
|70,75
|Armada Bilgisayar
|16,39
|0,86
|76,43
|Arsan Tekstil
|3,58
|-0,83
|120,99
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|20,94
|2,25
|-12,34
|Aslan Çimento
|39,96
|-8,64
|41,90
|Ata GMYO
|4,53
|3,42
|12,97
|Atakule GMYO
|1,92
|0,00
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,70
|67,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,94
|-0,71
|91,86
|Avrasya GMYO
|1,51
|0,67
|71,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,82
|1,68
|68,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,90
|0,01
|3,18
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,47
|0,00
|92,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,19
|3,79
|59,23
|Aygaz
|12,84
|0,31
|29,12
|Bagfaş
|16,82
|0,72
|248,96
|Bak Ambalaj
|7,35
|-1,21
|56,11
|Balatacılar Balatacılık
|1,24
|9,73
|275,76
|Bantaş Ambalaj
|2,52
|-0,40
|100,80
|Banvit
|18,57
|-1,28
|72,10
|Baştaş Başkent Çimento
|2,59
|-0,38
|28,22
|Batı Çimento
|3,31
|-2,65
|37,34
|Batısöke Çimento
|1,31
|-1,50
|20,18
|Bera Holding
|3,85
|-2,28
|86,89
|Berkosan Yalıtım
|2,74
|1,48
|51,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|-2,39
|51,23
|Beyaz Filo
|3,16
|0,32
|15,75
|Bilici Yatırım
|4,37
|1,39
|245,57
|Bim Mağazalar
|46,66
|-0,47
|11,37
|Birko Mensucat
|0,31
|-3,13
|3,33
|Birlik Mensucat
|1,14
|-1,72
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|11,17
|-1,15
|67,08
|Bolu Çimento
|4,70
|-1,88
|52,21
|Bomonti Elektrik
|1,28
|-1,54
|166,67
|Borusan Mannesmann
|11,45
|-0,09
|63,35
|Borusan Yat. Paz.
|61,85
|5,19
|70,72
|Bosch Fren Sistemleri
|289,90
|-2,09
|89,76
|Bossa
|8,06
|-0,74
|91,72
|Brisa
|9,51
|0,53
|50,24
|Burçelik
|5,81
|-2,35
|81,00
|Burçelik Vana
|9,71
|3,52
|556,08
|Bursa Çimento
|6,23
|2,64
|41,59
|Carrefoursa
|4,71
|0,21
|35,34
|Ceo Event Medya
|8,24
|0,49
|Coca Cola İçecek
|38,70
|-2,47
|30,90
|Cosmos Yat. Holding
|2,04
|-1,92
|110,31
|Credıtwest Faktorıng
|2,88
|11,20
|176,92
|Çelebi
|102,10
|-2,58
|74,99
|Çelik Halat
|6,50
|-0,76
|20,31
|Çemaş Döküm
|1,52
|-1,30
|100,00
|Çemtaş
|8,28
|1,47
|38,84
|Çimbeton
|41,26
|-3,87
|44,27
|Çimentaş
|15,00
|-0,20
|18,11
|Çimsa
|9,08
|0,78
|20,26
|Çuhadaroğlu Metal
|3,19
|-0,31
|79,21
|Dagi Giyim
|2,50
|-1,19
|101,61
|Dagi Yatırım Holding
|2,26
|-2,59
|123,76
|Dardanel
|3,79
|9,86
|244,55
|Datagate Bilgisayar
|7,81
|-1,01
|82,48
|Demısaş Döküm
|3,48
|0,00
|51,46
|Denge Holding
|1,37
|-0,72
|18,10
|Deniz GMYO
|5,05
|-0,98
|66,12
|Denizli Cam
|8,34
|0,12
|60,14
|Derimod
|7,14
|1,28
|154,15
|Derlüks Deri
|4,08
|-0,73
|Desa Deri
|4,54
|1,79
|162,43
|Despec Bilgisayar
|4,24
|-1,17
|55,23
|Deva Holding
|8,99
|0,00
|173,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|-8,24
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,56
|-3,34
|86,76
|DO-CO
|564,00
|0,30
|19,01
|Doğan Burda
|6,07
|0,83
|101,66
|Doğan Holding
|1,84
|0,55
|97,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,65
|1,23
|35,25
|Doğusan
|2,08
|-2,80
|-3,91
|Doğuş GMYO
|4,53
|1,57
|114,69
|Doğuş Otomotiv
|9,52
|-0,10
|134,09
|Döktaş Dökümcülük
|53,95
|4,76
|561,96
|Duran Doğan Basım
|14,04
|-1,27
|175,29
|Dyo Boya
|4,90
|0,20
|68,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,71
|-0,27
|52,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,11
|-0,30
|57,91
|Edip Gayrimenkul
|1,39
|0,00
|80,52
|Ege Endüstri
|580,50
|3,11
|86,57
|Ege Gübre
|49,80
|-2,35
|140,73
|Ege Profil
|11,97
|0,34
|42,54
|Ege Seramik
|3,71
|-1,07
|25,29
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,32
|-8,57
|146,15
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|-9,30
|62,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|-9,09
|100,00
|Egeplast
|12,50
|0,81
|225,52
|Ekiz Kimya
|0,61
|-3,17
|84,85
|Emek Elektrik
|1,59
|-0,63
|62,24
|Eminiş Ambalaj
|1,52
|0,00
|29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|-0,68
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,39
|0,27
|56,95
|Enka İnşaat
|6,42
|-0,31
|48,00
|Erbosan
|24,98
|-1,50
|64,29
|Ereğli Demir Çelik
|9,04
|0,00
|48,15
|Ersu Gıda
|2,07
|0,00
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,39
|-2,11
|82,89
|Etiler Gıda
|2,45
|-0,81
|15,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,67
|3,73
|137,22
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|96,87
|Euro Yat. Ort.
|1,18
|-0,84
|88,32
|Euro Yatırım Holding
|1,50
|-1,32
|172,73
|Fenerbahçe Futbol
|14,47
|-1,83
|109,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,57
|1,78
|71,80
|F-M İzmit Piston
|49,88
|2,21
|224,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,69
|0,52
|399,68
|Ford Otosan
|70,85
|0,71
|51,87
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|197,94
|Frigo Pak Gıda
|12,96
|9,92
|662,35
|Galatasaray Sportif
|2,03
|-0,98
|63,71
|Garanti Bankası
|11,14
|-0,62
|39,95
|Garanti Faktoring
|3,87
|-1,78
|95,45
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|-0,92
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,60
|-0,88
|83,41
|Gedik Yatırım Holding
|7,69
|-1,41
|227,23
|Gediz Ambalaj
|6,76
|1,96
|67,15
|Gentaş
|2,19
|-1,35
|59,55
|Gersan Elektrik
|3,19
|-0,62
|30,72
|Global Men. Değ.
|1,88
|0,53
|300,00
|Global Yat. Holding
|4,87
|-1,02
|62,88
|Good-Year
|4,05
|-0,98
|22,05
|Göltaş Çimento
|17,79
|0,17
|45,29
|Gözde Girişim
|5,14
|-0,39
|92,51
|GSD Denizcilik
|2,56
|3,23
|122,61
|GSD Holding
|1,49
|-1,97
|86,25
|Gübre Fabrik.
|9,04
|1,57
|205,41
|Güler Yat. Holding
|2,03
|4,64
|89,72
|Güneş Sigorta
|2,18
|-3,11
|55,47
|Halk GMYO
|1,22
|0,83
|89,64
|Halk Sigorta
|1,98
|0,00
|124,36
|Hatay Tekstil
|6,87
|-0,58
|99,23
|Hedef Girişim
|2,61
|0,38
|125,00
|Hektaş
|8,02
|1,65
|137,10
|HUB Girişim
|13,88
|3,81
|638,30
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|1,79
|22,58
|ICBC Turkey Bank
|5,27
|-1,13
|6,90
|İdealist Danışmanlık
|3,32
|-1,19
|-43,19
|İdealist GMYO
|3,06
|-1,29
|87,73
|İhlas Ev Aletleri
|3,13
|15,93
|858,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|27,72
|İhlas Gazetecilik
|6,81
|19,89
|1016,39
|İhlas Holding
|0,91
|-2,15
|184,38
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-0,97
|209,09
|İndeks Bilgisayar
|9,70
|1,15
|74,19
|Info Yatırım
|8,90
|10,83
|764,08
|İntema
|9,26
|-2,53
|54,42
|İpek Doğal Enerji
|7,72
|-0,13
|43,76
|İskenderun Demir Çelik
|8,01
|-0,12
|70,84
(Sürecek)