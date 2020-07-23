Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,57 -1,92 91,94
Acıpayam Selüloz 9,98 0,81 58,04
Adel Kalemcilik 18,38 -0,54 17,07
Adese Alışveriş Ticaret 2,39 -2,85 67,33
Afyon Çimento 4,50 -2,60 97,52
Ak Enerji 1,92 1,05 76,15
Akbank 5,80 -0,17 -28,48
Akçansa 13,40 -0,15 38,22
Akdeniz Yatırım Hold. 4,86 -5,63 130,33
Akfen GMYO 3,84 0,79 -5,19
Akın Tekstil 14,75 3,36 6,96
Akiş GMYO 3,50 3,55 11,73
Akmerkez GMYO 34,66 0,41 54,70
Aksa 7,38 0,68 5,38
Aksa Enerji 5,73 0,17 50,79
Aksigorta 8,19 3,93 51,17
Aksu Enerji 11,29 -0,09 -24,08
Alarko Carrıer 88,45 9,94 48,09
Alarko GMYO 17,70 -1,01 20,42
Alarko Holding 5,64 0,53 -5,21
Albaraka Türk 1,73 -0,57 13,07
Alcatel Lucent Teletaş 20,54 -2,00 70,60
Alkim Kağıt 13,09 10,00 141,52
Alkim Kimya 14,12 9,97 127,67
Altınyağ 1,30 3,17 217,07
Altınyunus Çeşme 39,76 -0,05 298,00
Anadolu Cam 5,39 -0,55 26,40
Anadolu Efes 20,78 0,29 -2,34
Anadolu Grubu Holding 21,16 3,83 20,30
Anadolu Hayat Emek. 8,60 -1,71 41,33
Anadolu Isuzu 16,22 3,91 33,28
Anadolu Sigorta 6,47 0,31 55,77
Anel Elektrik 5,14 1,58 60,12
Arçelik 21,66 2,36 3,93
ARD Bilişim Teknolojileri 32,48 -2,87
Arena Bilgisayar 19,29 -0,82 164,79
Armada Bilgisayar 25,36 -6,14 54,73
Arsan Tekstil 5,44 -0,55 51,96
Artı Yatırım Holding 1,90 2,70 134,57
Aselsan 35,14 4,15 68,31
Ata GMYO 3,57 0,56 -21,19
Atakule GMYO 2,64 4,76 37,50
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,91 3,80 32,64
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,85 -1,07 10,78
Avrasya GMYO 2,41 -0,41 59,60
Avrasya Petrol ve Tur. 2,27 3,65 24,73
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,80 0,01 12,75
Avrupa Yatırım Holding 1,69 -1,17 9,74
Ayen Enerji 6,10 -3,79 75,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,74 4,87 116,44
Aygaz 12,66 2,51 4,23
Bagfaş 18,44 3,60 9,63
Bak Ambalaj 9,68 1,47 31,70
Balatacılar Balatacılık 2,10 5,00 69,35
Bantaş Ambalaj 4,08 1,24 61,90
Banvit 25,02 -0,71 34,73
Baştaş Başkent Çimento 4,29 0,47 65,64
Batı Çimento 4,33 1,17 30,82
Batısöke Çimento 1,89 -1,56 44,27
Bayrak Taban Sanayi 6,89 -1,29
Bera Holding 8,97 9,93 132,99
Berkosan Yalıtım 4,79 6,68 74,82
Beşiktaş Futbol Yat. 2,63 -2,23 7,35
Beyaz Filo 3,95 0,25 26,21
Bilici Yatırım 8,25 1,10 91,87
Bim Mağazalar 73,20 3,10 58,41
Birko Mensucat 0,48 -2,04 54,84
Birlik Mensucat 1,81 -0,55 58,77
Bizim Mağazaları 18,66 -1,84 67,05
Bomonti Elektrik 7,08 8,92 453,13
Borusan Mannesmann 12,80 1,83 11,79
Borusan Yat. Paz. 83,00 5,73 38,53
Bosch Fren Sistemleri 807,10 9,99 180,46
Bossa 9,89 0,71 22,70
Brisa 12,28 -0,16 30,93
Burçelik 19,50 9,98 235,63
Burçelik Vana 53,40 9,92 449,95
Bursa Çimento 6,89 9,89 72,10
Carrefoursa 7,35 1,24 56,05
Casa Emtia Petrol 22,56 -1,31 140,26
Ceo Event Medya 4,40 0,00 20,15
Coca Cola İçecek 47,74 0,55 26,10
Cosmos Yat. Holding 2,81 0,00 37,75
Credıtwest Faktorıng 4,57 0,88 58,68
Çelebi 76,25 0,33 -25,32
Çelik Halat 13,18 -2,15 102,77
Çemaş Döküm 1,65 -2,94 31,63
Çemtaş 11,40 3,64 40,24
Çimbeton 73,45 1,45 78,02
Çimentaş 26,50 0,99 76,67
Çimsa 11,29 1,26 24,34
Çuhadaroğlu Metal 4,35 -2,25 36,36
Dagi Giyim 7,37 10,00 194,80
Dagi Yatırım Holding 8,07 9,95 257,08
Dardanel 12,10 0,83 219,26
Datagate Bilgisayar 10,18 3,35 30,35
Demısaş Döküm 5,49 -3,17 57,76
Denge Holding 2,10 -2,78 53,28
Deniz GMYO 7,52 9,94 48,91
Denizli Cam 7,94 0,25 -4,80
Derimod 6,82 -0,29 -4,48
Derlüks Deri 6,25 1,46 54,48
Desa Deri 5,78 3,21 27,31
Despec Bilgisayar 8,75 7,63 106,37
Deva Holding 19,95 0,10 123,46
Diriteks Diriliş Tekstil 1,45 9,85 85,90
Ditaş Doğan 26,50 -3,50 178,50
DO-CO 342,30 0,53 -39,31
Doğan Burda 20,56 -4,28 238,71
Doğan Holding 2,16 0,00 20,30
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -4,69 60,00
Doğusan 3,01 2,73 44,71
Doğuş GMYO 6,02 -0,17 32,89
Doğuş Otomotiv 17,45 -3,16 83,30
Döktaş Dökümcülük 25,28 0,88 -20,12
Duran Doğan Basım 17,43 -1,86 24,15
Dyo Boya 6,90 5,99 40,82
Eczacıbaşı İlaç 6,35 0,47 73,94
Eczacıbaşı Yatırım 15,30 0,39 58,84
Edip Gayrimenkul 2,85 2,89 105,04
Ege Endüstri 725,00 5,04 28,87
Ege Gübre 101,30 9,99 103,41
Ege Profil 14,44 0,00 20,63
Ege Seramik 5,50 2,04 49,52
Egeli & Co Tarım Girişim 1,23 9,82 284,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,08 9,09 176,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,79 9,72 295,00
Egeplast 15,44 -0,64 23,52
Ekiz Kimya 8,32 0,73 1263,93
Emek Elektrik 2,84 1,07 78,62
Eminiş Ambalaj 3,71 9,76 144,08
Emlak Konut GMYO 2,33 -1,68 60,95
Enerjisa Enerji 8,51 0,00 26,34
Enka İnşaat 6,48 2,05 16,09
Erbosan 24,54 8,11 -1,76
Ereğli Demir Çelik 8,36 0,24 -5,09
Ersu Gıda 4,41 0,00 113,04
Escort Teknoloji 3,76 -0,53 170,50
Etiler Gıda 3,72 -9,93 51,84
Euro Kapital Yat. Ort. 2,08 1,46 29,70
Euro Trend Yat. Ort. 1,80 -0,55 50,78
Euro Yat. Ort. 1,75 -2,78 55,45
Euro Yatırım Holding 1,80 -0,55 20,00
Fenerbahçe Futbol 13,22 0,15 -8,64
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,29 -2,28 -6,13
F-M İzmit Piston 75,25 0,67 58,88
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,88 0,74 41,48
Ford Otosan 78,30 0,51 18,43
Formet Çelik Kapı 3,10 0,00 3,33
Frigo Pak Gıda 29,62 9,95 128,55
Galatasaray Sportif 2,58 -1,90 27,09
Garanti Bankası 7,96 0,00 -28,55
Garanti Faktoring 5,86 9,94 51,42
Garanti Yat. Ort. 2,17 -1,36 100,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,93 9,97 215,74
Gedik Yatırım Holding 23,94 9,92 211,31
Gediz Ambalaj 13,22 9,98 95,56
Gentaş 2,93 0,34 42,09
Gersan Elektrik 6,73 -1,17 110,97
Global Men. Değ. 5,19 -1,14 176,06
Global Yat. Holding 4,83 2,55 -0,82
Good-Year 5,63 0,72 39,01
Göltaş Çimento 22,42 6,86 26,03
Gözde Girişim 6,21 4,55 20,82
GSD Denizcilik 4,30 1,18 67,97
GSD Holding 2,30 -4,17 54,36
Gübre Fabrik. 28,70 1,41 217,48
Güler Yat. Holding 12,40 0,16 510,84
Güneş Sigorta 5,15 -0,19 136,24
Halk GMYO 2,44 -0,81 100,44
Halk Sigorta 3,38 -2,03 101,95
Hatay Tekstil 9,70 -0,31 44,05
Hedef Girişim 3,35 4,04 28,35
Hektaş 14,32 2,43 78,55
HUB Girişim 18,95 0,74 101,84
Hürriyet Gzt. 1,61 -1,83 41,23
ICBC Turkey Bank 6,20 0,16 17,65
İdealist Danışmanlık 4,01 -3,14 20,78
İdealist GMYO 4,35 1,16 42,16
İhlas Ev Aletleri 2,24 4,19 -28,43
İhlas Gayrimenkul 1,74 0,58 45,00
İhlas Gazetecilik 4,32 6,14 -36,56
İhlas Holding 0,88 0,00 -3,30
İhlas Yayın Holding 1,15 0,00 12,75
İndeks Bilgisayar 12,29 4,77 31,03
Info Yatırım 6,80 -0,44 39,84
İntema 13,06 2,67 41,04
İpek Doğal Enerji 14,38 0,00 86,27
İskenderun Demir Çelik 7,16 -0,28 -8,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 06:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
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