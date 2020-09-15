Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,68 2,51 97,85
Acıpayam Selüloz 10,58 9,98 67,55
Adel Kalemcilik 18,87 0,91 20,19
Adese Alışveriş Ticaret 2,12 0,95 48,43
Afyon Çimento 4,10 0,24 79,96
Ak Enerji 2,00 1,52 83,49
Akbank 4,89 0,00 -39,70
Akçansa 12,64 -0,78 30,38
Akdeniz Yatırım Hold. 5,31 0,57 151,66
Akfen GMYO 3,33 -0,60 -17,78
Akın Tekstil 15,44 3,35 11,97
Akiş GMYO 2,85 1,42 -9,02
Akmerkez GMYO 42,22 2,28 88,44
Aksa 6,94 -0,43 -0,90
Aksa Enerji 5,55 0,36 46,05
Aksigorta 7,17 -0,69 32,34
Aksu Enerji 10,76 1,70 -27,64
Alarko Carrıer 94,45 2,38 58,14
Alarko GMYO 15,58 -0,19 6,00
Alarko Holding 5,65 9,92 -5,04
Albaraka Türk 1,52 2,01 -0,65
Alcatel Lucent Teletaş 26,70 1,29 121,76
Alkim Kağıt 13,79 0,07 154,44
Alkim Kimya 13,88 0,95 123,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,46 4,29 256,10
Altınyunus Çeşme 70,30 9,93 603,70
Anadolu Cam 5,54 1,09 30,88
Anadolu Efes 21,12 1,54 -0,74
Anadolu Grubu Holding 17,20 1,47 -2,22
Anadolu Hayat Emek. 7,42 -1,07 21,94
Anadolu Isuzu 13,79 1,10 13,31
Anadolu Sigorta 6,24 -0,32 50,23
Anel Elektrik 5,56 -0,71 73,47
Arçelik 22,96 1,32 10,17
ARD Bilişim Teknolojileri 28,82 0,07
Arena Bilgisayar 38,00 1,06 421,62
Armada Bilgisayar 71,35 9,94 335,33
Arsan Tekstil 5,43 1,88 51,68
Artı Yatırım Holding 5,47 9,84 575,31
Aselsan 16,69 -0,24 59,88
Ata GMYO 3,47 0,00 -23,40
Atakule GMYO 2,34 0,43 21,87
Atlantis Yatırım Holding 2,25 1,35 125,00
Atlas Yat. Ort. 1,52 -1,94 57,26
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,32 -2,06 -0,64
Avrasya GMYO 2,30 0,00 52,32
Avrasya Petrol ve Tur. 2,39 -2,05 31,32
Avrasya Stratejik GMYF 1.447,80 0,01 12,59
Avrupa Yatırım Holding 2,35 9,81 52,60
Ayen Enerji 5,46 -0,36 57,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,99 -4,90 219,18
Aygaz 11,49 -0,95 -5,40
Bagfaş 15,39 1,45 -8,50
Bak Ambalaj 11,20 0,18 53,75
Balatacılar Balatacılık 3,28 9,70 164,52
Bantaş Ambalaj 3,90 0,26 54,76
Banvit 26,10 -2,61 40,55
Baştaş Başkent Çimento 5,01 -1,57 93,44
Batı Çimento 3,61 -1,63 9,06
Batısöke Çimento 1,75 -1,13 33,59
Bayrak Taban Sanayi 7,24 -6,46
Bera Holding 9,24 -0,65 140,00
Berkosan Yalıtım 5,91 9,85 115,69
Beşiktaş Futbol Yat. 3,41 -7,84 39,18
Beyaz Filo 5,85 9,96 86,91
Bilici Yatırım 5,09 0,00 77,57
Bim Mağazalar 70,10 -0,28 51,70
Birko Mensucat 0,51 8,51 64,52
Birlik Mensucat 2,59 3,19 127,19
Bizim Mağazaları 15,67 0,51 40,29
Bomonti Elektrik 5,19 -0,95 305,47
Borusan Mannesmann 13,14 -1,28 14,76
Borusan Yat. Paz. 93,30 3,67 55,72
Bosch Fren Sistemleri 870,00 -3,33 202,31
Bossa 9,91 -2,75 22,95
Brisa 11,67 -2,18 24,43
Burçelik 21,10 -3,21 263,17
Burçelik Vana 57,00 -3,39 487,02
Bursa Çimento 5,90 -1,01 47,38
Carrefoursa 12,32 10,00 161,57
Casa Emtia Petrol 31,26 0,13 232,91
Ceo Event Medya 4,32 -0,46 17,96
Coca Cola İçecek 45,50 0,93 20,18
Cosmos Yat. Holding 4,70 8,05 130,39
Credıtwest Faktorıng 4,56 -9,88 58,33
Çelebi 70,75 -1,05 -28,79
Çelik Halat 12,27 1,07 88,77
Çemaş Döküm 1,57 0,00 25,25
Çemtaş 11,62 0,61 42,95
Çimbeton 92,85 9,95 125,04
Çimentaş 32,88 4,38 119,20
Çimsa 11,78 0,86 29,74
Çuhadaroğlu Metal 5,32 -0,37 66,77
Dagi Giyim 10,73 0,00 329,20
Dagi Yatırım Holding 6,83 -0,87 202,21
Dardanel 12,20 -2,01 221,90
Datagate Bilgisayar 11,25 -1,23 44,05
Demısaş Döküm 5,77 1,05 65,80
Denge Holding 2,79 -0,36 103,65
Deniz GMYO 3,05 -1,29 44,95
Denizli Cam 7,55 -3,21 -9,47
Derimod 7,38 1,10 3,36
Derlüks Deri 8,28 -1,43 104,66
Desa Deri 6,33 -2,47 39,43
Despec Bilgisayar 9,34 -0,74 120,28
Deva Holding 19,38 1,25 117,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım 7,46 -0,53
Diriteks Diriliş Tekstil 1,89 -3,57 142,31
Ditaş Doğan 32,70 -6,52 243,66
DO-CO 326,20 -0,09 -42,16
Doğan Burda 20,56 -8,62 238,71
Doğan Holding 2,23 3,72 24,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,91 1,39 76,36
Doğusan 3,75 -0,27 80,29
Doğuş GMYO 10,87 -2,86 139,96
Doğuş Otomotiv 14,90 -2,93 56,51
Döktaş Dökümcülük 31,96 5,62 0,99
Duran Doğan Basım 18,69 0,38 33,12
Dyo Boya 6,64 -2,21 35,51
Eczacıbaşı İlaç 6,89 3,92 88,74
Eczacıbaşı Yatırım 17,40 7,74 80,64
Edip Gayrimenkul 2,84 8,81 104,32
Ege Endüstri 744,00 1,50 32,25
Ege Gübre 124,60 9,97 152,76
Ege Profil 16,54 0,30 38,18
Ege Seramik 6,21 9,91 68,82
Egeli & Co Tarım Girişim 1,14 9,62 256,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,08 9,09 176,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,80 9,59 300,00
Egeplast 17,19 0,82 37,52
Ekiz Kimya 10,58 9,98 1634,43
Emek Elektrik 3,55 -1,93 123,27
Eminiş Ambalaj 14,11 9,98 828,29
Emlak Konut GMYO 1,81 -1,09 25,03
Enerjisa Enerji 8,73 0,23 29,60
Enka İnşaat 6,76 1,20 21,10
Erbosan 23,56 0,17 -5,68
Ereğli Demir Çelik 9,18 0,33 4,22
Ersu Gıda 4,64 1,53 124,15
Escort Teknoloji 3,66 -1,61 163,31
Etiler Gıda 3,37 -2,32 188,62
Euro Kapital Yat. Ort. 2,31 10,00 44,04
Euro Trend Yat. Ort. 2,10 6,60 75,91
Euro Yat. Ort. 2,01 1,52 78,55
Euro Yatırım Holding 2,02 4,12 34,67
Fade Gıda 6,77 9,90
Fenerbahçe Futbol 34,04 -9,99 135,25
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,10 0,06
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,18 -3,24 -8,53
F-M İzmit Piston 91,90 0,44 94,03
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,31 0,08 60,08
Ford Otosan 93,10 7,63 40,82
Formet Çelik Kapı 3,33 -5,40 11,00
Frigo Pak Gıda 23,70 4,77 238,31
Galatasaray Sportif 3,60 -10,00 77,34
Garanti Bankası 6,76 -0,29 -39,32
Garanti Faktoring 10,80 -1,01 179,07
Garanti Yat. Ort. 2,65 -3,64 148,13
Gedik Y. Men. Değ. 9,00 -0,33 186,17
Gedik Yatırım Holding 24,40 -0,41 217,30
Gediz Ambalaj 15,38 5,78 127,51
Gentaş 2,84 0,00 37,73
Gersan Elektrik 6,85 0,29 114,73
Global Men. Değ. 4,74 -0,84 152,13
Global Yat. Holding 4,37 -0,23 -10,27
Good-Year 4,97 -0,60 22,72
Göltaş Çimento 26,22 -4,03 47,39
Gözde Girişim 5,44 -1,63 5,84
GSD Denizcilik 4,41 0,00 72,27
GSD Holding 2,15 1,90 44,30
Gübre Fabrik. 28,60 1,27 216,37
Güler Yat. Holding 16,89 -0,24 732,02
Halk GMYO 2,23 -1,33 91,48
Hatay Tekstil 11,84 -4,28 75,82
Hedef Girişim 3,73 1,36 56,31
Hektaş 12,50 -1,34 55,86
HUB Girişim 18,82 0,05 100,46
Hürriyet Gzt. 1,67 -3,47 46,49
ICBC Turkey Bank 7,71 0,78 46,30
İdealist Danışmanlık 6,00 9,89 80,72
İdealist GMYO 5,54 9,92 81,05
İhlas Ev Aletleri 2,24 5,16 -28,43
İhlas Gayrimenkul 1,46 -1,35 21,67
İhlas Gazetecilik 4,92 3,14 8,37
İhlas Holding 1,05 -0,94 15,38
İhlas Yayın Holding 1,23 0,82 47,54
İndeks Bilgisayar 14,45 -1,90 54,06
Info Yatırım 8,05 4,95 65,55
İntema 19,59 3,11 111,56
İpek Doğal Enerji 12,08 1,00 56,48
İskenderun Demir Çelik 7,25 0,42 -7,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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