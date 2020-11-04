Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,78
|7,48
|533,33
|Acıpayam Selüloz
|14,53
|1,11
|130,10
|Adel Kalemcilik
|18,86
|2,95
|20,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,66
|3,10
|86,24
|Afyon Çimento
|4,22
|1,20
|85,23
|Ak Enerji
|2,27
|1,79
|108,26
|Akbank
|5,00
|-0,79
|-38,35
|Akçansa
|12,95
|0,00
|33,58
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,68
|5,70
|216,59
|Akfen GMYO
|3,90
|3,72
|-3,70
|Akın Tekstil
|18,29
|0,77
|32,63
|Akiş GMYO
|4,07
|-0,25
|29,93
|Akmerkez GMYO
|65,45
|9,08
|192,13
|Aksa
|8,41
|2,19
|20,09
|Aksa Enerji
|6,78
|3,20
|78,42
|Aksigorta
|7,27
|1,39
|34,19
|Aksu Enerji
|12,14
|0,91
|-18,36
|Alarko Carrıer
|132,30
|1,77
|121,51
|Alarko GMYO
|17,04
|0,59
|15,93
|Alarko Holding
|6,17
|0,00
|5,02
|Albaraka Türk
|1,64
|0,00
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,36
|1,83
|168,77
|Alkim Kağıt
|13,35
|0,38
|146,32
|Alkim Kimya
|14,21
|1,65
|129,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|5,81
|521,95
|Altınyunus Çeşme
|45,48
|0,09
|355,26
|Anadolu Efes
|20,84
|0,10
|-2,06
|Anadolu Grubu Holding
|18,50
|0,82
|5,17
|Anadolu Hayat Emek.
|8,48
|0,95
|39,36
|Anadolu Isuzu
|16,02
|4,71
|31,64
|Anadolu Sigorta
|6,66
|0,15
|60,35
|Anel Elektrik
|3,39
|0,30
|92,30
|Arçelik
|26,74
|1,52
|28,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,60
|4,47
|Arena Bilgisayar
|37,14
|2,54
|409,82
|Armada Bilgisayar
|51,00
|0,99
|211,17
|Arsan Tekstil
|5,67
|3,47
|58,38
|Artı Yatırım Holding
|6,21
|4,90
|666,67
|Aselsan
|17,38
|0,35
|66,94
|Ata GMYO
|3,80
|2,15
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,35
|4,44
|22,40
|Atlantis Yatırım Holding
|6,03
|0,17
|503,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|0,00
|76,91
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,31
|0,45
|-0,71
|Avrasya GMYO
|3,10
|9,93
|105,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|5,45
|59,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,00
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|5,03
|9,83
|226,62
|Ayen Enerji
|5,52
|0,91
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,98
|2,46
|355,71
|Aygaz
|11,36
|5,67
|-6,47
|Bagfaş
|17,04
|1,85
|1,31
|Bak Ambalaj
|16,97
|1,01
|132,96
|Balatacılar Balatacılık
|8,34
|9,88
|572,58
|Bantaş Ambalaj
|5,08
|2,42
|101,59
|Banvit
|24,92
|-0,32
|34,19
|Baştaş Başkent Çimento
|8,30
|7,10
|220,46
|Batı Çimento
|3,93
|1,81
|18,73
|Batısöke Çimento
|2,22
|3,74
|69,47
|Bayrak Taban Sanayi
|7,83
|2,62
|Bera Holding
|9,80
|4,03
|154,55
|Berkosan Yalıtım
|6,21
|6,15
|126,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,90
|1,05
|18,37
|Beyaz Filo
|10,86
|-2,86
|246,98
|Bilici Yatırım
|6,00
|2,74
|109,32
|Bim Mağazalar
|69,00
|1,17
|49,32
|Birko Mensucat
|1,44
|-9,43
|364,52
|Birlik Mensucat
|2,59
|-2,63
|127,19
|Bizim Mağazaları
|14,76
|3,51
|33,30
|Bomonti Elektrik
|12,30
|4,50
|860,94
|Borusan Mannesmann
|14,27
|2,37
|24,63
|Borusan Yat. Paz.
|170,40
|6,17
|184,41
|Bosch Fren Sistemleri
|890,00
|0,68
|209,26
|Bossa
|13,51
|1,96
|67,62
|Brisa
|15,81
|0,06
|68,57
|Burçelik
|23,68
|9,94
|307,57
|Burçelik Vana
|70,80
|9,94
|629,15
|Bursa Çimento
|6,60
|2,17
|64,86
|Carrefoursa
|22,92
|-0,35
|386,62
|Casa Emtia Petrol
|38,00
|1,33
|304,69
|Ceo Event Medya
|6,98
|2,35
|90,59
|Coca Cola İçecek
|49,66
|7,07
|31,17
|Cosmos Yat. Holding
|6,39
|1,59
|213,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,85
|2,32
|68,40
|Çelebi
|71,40
|1,71
|-28,13
|Çelik Halat
|15,10
|-4,13
|132,31
|Çemaş Döküm
|2,07
|7,25
|65,14
|Çemtaş
|13,85
|3,67
|70,38
|Çimbeton
|132,70
|4,49
|221,62
|Çimentaş
|30,80
|-0,13
|105,33
|Çimsa
|13,44
|6,08
|48,02
|Çuhadaroğlu Metal
|6,59
|2,49
|106,58
|Dagi Giyim
|8,73
|-6,53
|249,20
|Dagi Yatırım Holding
|15,00
|-9,96
|563,72
|Dardanel
|26,40
|3,94
|596,57
|Datagate Bilgisayar
|15,84
|5,25
|102,82
|Demısaş Döküm
|6,03
|9,84
|73,28
|Denge Holding
|5,00
|6,38
|264,96
|Deniz GMYO
|3,30
|1,54
|56,83
|Derimod
|10,04
|0,70
|40,62
|Derlüks Deri
|8,77
|3,06
|116,77
|Desa Deri
|7,12
|6,43
|56,83
|Despec Bilgisayar
|12,28
|2,93
|189,62
|Deva Holding
|23,92
|9,93
|167,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,44
|3,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,02
|9,82
|287,18
|Ditaş Doğan
|27,82
|1,16
|192,38
|DO-CO
|307,20
|1,49
|-45,53
|Doğan Burda
|23,00
|4,55
|278,91
|Doğan Holding
|2,47
|1,65
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|2,33
|59,39
|Doğusan
|3,48
|-0,57
|67,31
|Doğuş GMYO
|8,70
|1,52
|92,05
|Doğuş Otomotiv
|19,56
|9,95
|105,46
|Döktaş Dökümcülük
|33,10
|5,08
|4,60
|Duran Doğan Basım
|21,70
|2,94
|54,56
|Dyo Boya
|11,35
|3,94
|131,63
|Eczacıbaşı İlaç
|7,06
|2,47
|93,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,71
|1,85
|94,24
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|2,02
|117,99
|Ege Endüstri
|1.223,00
|9,99
|117,40
|Ege Gübre
|122,50
|0,57
|148,50
|Ege Profil
|21,26
|3,20
|77,61
|Ege Seramik
|7,90
|6,76
|114,76
|Egeplast
|18,04
|1,75
|44,32
|Ekiz Kimya
|8,15
|0,49
|1236,07
|Emek Elektrik
|3,52
|0,00
|121,38
|Eminiş Ambalaj
|16,78
|-4,39
|1003,95
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|0,57
|20,88
|Enerjisa Enerji
|9,59
|0,95
|42,37
|Enka İnşaat
|7,24
|1,26
|29,70
|Erbosan
|26,82
|1,98
|7,37
|Ereğli Demir Çelik
|10,36
|2,98
|17,61
|Ersu Gıda
|5,07
|2,22
|144,93
|Escort Teknoloji
|6,15
|2,16
|342,45
|Esenboğa Elektrik
|18,74
|9,98
|Etiler Gıda
|3,95
|3,95
|238,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,38
|9,77
|173,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,31
|9,93
|428,56
|Euro Yat. Ort.
|11,60
|9,33
|930,43
|Euro Yatırım Holding
|3,10
|9,93
|106,67
|Fade Gıda
|5,84
|0,86
|Fenerbahçe Futbol
|34,08
|0,65
|135,52
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.160,00
|0,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,92
|2,37
|51,42
|F-M İzmit Piston
|110,40
|0,55
|133,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,33
|1,25
|47,33
|Ford Otosan
|112,90
|5,12
|70,76
|Formet Çelik Kapı
|5,29
|9,98
|76,33
|Frigo Pak Gıda
|20,52
|9,44
|192,92
|Galatasaray Sportif
|3,34
|1,83
|64,53
|Garanti Bankası
|6,93
|-0,29
|-37,79
|Garanti Faktoring
|10,40
|-0,19
|168,73
|Garanti Yat. Ort.
|3,02
|-2,89
|202,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,26
|0,11
|194,44
|Gediz Ambalaj
|16,82
|1,26
|148,82
|Gentaş
|4,04
|2,28
|95,93
|Gersan Elektrik
|6,15
|1,32
|92,79
|Global Men. Değ.
|4,74
|-0,42
|152,13
|Global Yat. Holding
|4,62
|3,59
|-5,13
|Good-Year
|6,49
|-1,37
|60,25
|Göltaş Çimento
|22,68
|2,16
|27,49
|Gözde Girişim
|6,35
|4,10
|23,54
|GSD Denizcilik
|4,73
|-0,21
|84,77
|GSD Holding
|2,17
|2,84
|45,64
|Gübre Fabrik.
|35,20
|3,47
|289,38
|Güler Yat. Holding
|14,08
|-0,28
|593,60
|Halk GMYO
|2,54
|8,09
|118,10
|Hatay Tekstil
|12,80
|-2,36
|90,08
|Hedef Girişim
|6,14
|3,89
|157,30
|Hektaş
|12,36
|0,98
|54,11
|HUB Girişim
|16,49
|0,92
|75,64
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|5,24
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,79
|-0,44
|28,84
|İdealist Danışmanlık
|10,54
|9,91
|217,47
|İdealist GMYO
|6,27
|0,00
|104,90
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|0,56
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,64
|20,47
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-0,44
|-0,88
|İhlas Holding
|1,12
|0,90
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|2,48
|48,74
|İndeks Bilgisayar
|16,77
|3,45
|78,79
|Info Yatırım
|11,20
|3,90
|130,32
|İntema
|20,76
|9,96
|124,19
|Inveo Yatırım Holding
|28,10
|2,26
|265,41
|İpek Doğal Enerji
|11,17
|0,36
|44,69
|İskenderun Demir Çelik
|7,74
|1,04
|-0,96
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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