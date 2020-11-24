Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

24.11.2020 18:43
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,87-3,80376,88
Acıpayam Selüloz18,857,96198,51
Adel Kalemcilik21,485,9236,82
Adese Alışveriş Ticaret3,161,94121,24
Afyon Çimento4,561,56100,15
Ak Enerji2,282,70109,17
Akbank6,280,32-22,56
Akçansa13,75-1,1541,83
Akdeniz Yatırım Hold.6,13-0,65190,52
Akfen GMYO4,06-0,980,25
Akın Tekstil25,76-5,3686,80
Akiş GMYO3,75-1,0619,71
Akmerkez GMYO53,400,75138,34
Aksa11,002,7157,07
Aksa Enerji7,101,1486,84
Aksigorta7,760,3943,23
Aksu Enerji13,315,89-10,49
Alarko Carrıer233,2010,00290,45
Alarko GMYO17,51-0,8519,13
Alarko Holding6,490,0010,47
Albaraka Türk1,750,5714,38
Alcatel Lucent Teletaş27,52-0,72128,57
Alkim Kağıt13,640,96151,67
Alkim Kimya14,250,49129,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,577,53526,83
Altınyunus Çeşme48,420,88384,68
Anadolu Efes22,16-0,724,15
Anadolu Grubu Holding21,380,1921,55
Anadolu Hayat Emek.8,480,1239,36
Anadolu Isuzu16,621,4036,57
Anadolu Sigorta7,170,0072,62
Anel Elektrik3,241,2583,79
Arçelik28,96-0,4838,96
ARD Bilişim Teknolojileri35,520,91

Arena Bilgisayar35,88-1,10392,52
Armada Bilgisayar48,86-1,33198,11
Arsan Tekstil6,93-0,1493,58
Artı Yatırım Holding5,76-4,00611,11
Aselsan18,300,7775,78
Ata GMYO5,207,2214,79
Atakule GMYO2,523,2831,25
Atlantis Yatırım Holding4,503,21350,00
Atlas Yat. Ort.1,83-0,5489,33
AvivaSA Emeklilik Hayat14,271,496,45
Avrasya GMYO4,199,97177,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,659,94100,55
Avrupa Yatırım Holding4,90-0,41218,18
Ayen Enerji5,56-1,0760,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,300,98370,32
Aygaz12,754,344,97
Bagfaş20,80-0,2923,66
Bak Ambalaj21,629,97196,79
Balatacılar Balatacılık8,8010,00609,68
Bantaş Ambalaj5,799,87129,76
Banvit25,000,0834,63
Baştaş Başkent Çimento8,982,05246,72
Batı Çimento4,400,0032,93
Batısöke Çimento2,47-2,3788,55
Bayrak Taban Sanayi8,26-0,36

Bera Holding11,29-4,32193,25
Berkosan Yalıtım6,425,42134,31
Beşiktaş Futbol Yat.3,04-0,9824,08
Beyaz Filo9,64-3,60208,00
Bilici Yatırım6,18-0,64115,60
Bim Mağazalar68,65-1,2948,56
Birko Mensucat1,21-3,20290,32
Birlik Mensucat2,431,25113,16
Bizim Mağazaları15,71-0,7041,87
Bomonti Elektrik26,00-1,891931,25
Borusan Mannesmann16,562,6744,63
Borusan Yat. Paz.234,3010,00291,06
Bosch Fren Sistemleri1.340,9010,00365,95
Bossa13,180,5363,52
Brisa19,509,49107,91
Burçelik21,52-1,28270,40
Burçelik Vana57,00-9,52487,02
Bursa Çimento9,49-4,24137,05
Carrefoursa120,30-6,44354,87
Casa Emtia Petrol80,509,97757,29
Ceo Event Medya6,820,1586,23
Coca Cola İçecek62,002,6563,76
Cosmos Yat. Holding7,200,00252,94
Credıtwest Faktorıng5,50-0,7290,97
Çelebi90,056,07-9,36
Çelik Halat19,54-2,69200,62
Çemaş Döküm2,38-1,2489,87
Çemtaş15,163,1386,49
Çimbeton166,309,99303,05
Çimentaş34,684,96131,20
Çimsa15,63-0,1972,14
Çuhadaroğlu Metal6,48-0,92103,13
Dagi Giyim8,86-1,66254,40
Dagi Yatırım Holding13,38-7,08492,04
Dardanel25,20-1,87564,91
Datagate Bilgisayar16,073,81105,76
Demısaş Döküm6,07-0,4974,43
Denge Holding5,902,61330,66
Deniz GMYO3,34-0,3058,73
Derimod10,354,5544,96
Derlüks Deri11,341,16180,29
Desa Deri7,46-1,5864,32
Despec Bilgisayar12,249,19188,68
Deva Holding23,08-1,54158,52
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,35-0,19

Diriteks Diriliş Tekstil3,482,35346,15
Ditaş Doğan30,901,38224,75
DO-CO479,6010,00-14,96
Doğan Burda23,000,00278,91
Doğan Holding2,52-1,5640,35
Doğtaş Kelebek Mobilya2,59-0,3856,97
Doğusan3,682,5176,92
Doğuş GMYO10,003,20120,75
Doğuş Otomotiv29,14-3,83206,09
Döktaş Dökümcülük33,660,486,37
Duran Doğan Basım23,205,2665,24
Dyo Boya11,33-3,16131,22
Eczacıbaşı İlaç6,78-0,5985,72
Eczacıbaşı Yatırım19,50-0,41102,44
Edip Gayrimenkul3,124,35124,46
Ege Endüstri1.712,7010,00204,45
Ege Gübre138,60-4,61181,16
Ege Profil22,022,1383,96
Ege Seramik9,781,66165,87
Egeplast19,04-4,5152,32
Ekiz Kimya8,10-3,571227,87
Emek Elektrik3,40-1,45113,84
Eminiş Ambalaj21,34-9,961303,95
Emlak Konut GMYO2,121,9246,44
Enerjisa Enerji10,504,5855,88
Enka İnşaat7,14-0,2827,91
Erbosan33,269,9933,15
Ereğli Demir Çelik11,510,6130,67
Ersu Gıda5,19-1,52150,72
Escort Teknoloji6,225,42347,48
Esenboğa Elektrik17,800,62

Etiler Gıda4,45-4,91281,12
Euro Kapital Yat. Ort.3,33-4,03107,64
Euro Trend Yat. Ort.3,77-5,04215,79
Euro Yat. Ort.4,90-5,04335,27
Euro Yatırım Holding2,88-1,0392,00
Fade Gıda6,05-1,47

Fenerbahçe Futbol33,780,06133,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,44-4,2562,80
F-M İzmit Piston139,309,94194,11
Fonet Bilgi Teknolojileri11,290,0046,81
Ford Otosan124,504,6288,31
Formet Çelik Kapı4,522,2650,67
Frigo Pak Gıda27,682,52295,12
Galatasaray Sportif3,80-3,0687,19
Garanti Bankası9,05-0,22-18,76
Garanti Faktoring11,002,33184,24
Garanti Yat. Ort.2,90-0,68190,93
Gedik Y. Men. Değ.9,28-0,85195,08
Gediz Ambalaj21,628,10219,82
Gentaş5,071,60145,88
Gersan Elektrik6,40-0,62100,63
Global Men. Değ.4,72-0,21151,06
Global Yat. Holding4,680,86-3,90
Good-Year7,885,4994,57
Göltaş Çimento26,725,2050,20
Gözde Girişim6,37-0,4723,93
GSD Denizcilik5,020,4096,09
GSD Holding2,360,4358,39
Gübre Fabrik.45,72-9,01405,75
Güler Yat. Holding16,269,94700,99
Halk GMYO2,86-1,38145,57
Hatay Tekstil13,160,0895,43
Hedef Girişim6,290,64163,59
Hektaş13,22-1,4264,84
HUB Girişim17,26-0,7583,84
Hürriyet Gzt.2,378,72107,89
ICBC Turkey Bank6,59-0,1525,05
İdealist Danışmanlık10,65-9,36220,78
İdealist GMYO6,190,32102,29
İhlas Ev Aletleri1,870,00-40,26
İhlas Gayrimenkul1,270,0023,38
İhlas Gazetecilik4,35-2,03-4,19
İhlas Holding1,140,0025,27
İhlas Yayın Holding1,17-0,8540,35
İndeks Bilgisayar16,582,1676,76
Info Yatırım4,65-0,51142,85
İntema19,28-0,36108,21
Inveo Yatırım Holding28,54-0,21271,13
İpek Doğal Enerji11,87-1,0853,76
İskenderun Demir Çelik8,341,466,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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