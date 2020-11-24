Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,87
|-3,80
|376,88
|Acıpayam Selüloz
|18,85
|7,96
|198,51
|Adel Kalemcilik
|21,48
|5,92
|36,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,16
|1,94
|121,24
|Afyon Çimento
|4,56
|1,56
|100,15
|Ak Enerji
|2,28
|2,70
|109,17
|Akbank
|6,28
|0,32
|-22,56
|Akçansa
|13,75
|-1,15
|41,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,13
|-0,65
|190,52
|Akfen GMYO
|4,06
|-0,98
|0,25
|Akın Tekstil
|25,76
|-5,36
|86,80
|Akiş GMYO
|3,75
|-1,06
|19,71
|Akmerkez GMYO
|53,40
|0,75
|138,34
|Aksa
|11,00
|2,71
|57,07
|Aksa Enerji
|7,10
|1,14
|86,84
|Aksigorta
|7,76
|0,39
|43,23
|Aksu Enerji
|13,31
|5,89
|-10,49
|Alarko Carrıer
|233,20
|10,00
|290,45
|Alarko GMYO
|17,51
|-0,85
|19,13
|Alarko Holding
|6,49
|0,00
|10,47
|Albaraka Türk
|1,75
|0,57
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,52
|-0,72
|128,57
|Alkim Kağıt
|13,64
|0,96
|151,67
|Alkim Kimya
|14,25
|0,49
|129,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|7,53
|526,83
|Altınyunus Çeşme
|48,42
|0,88
|384,68
|Anadolu Efes
|22,16
|-0,72
|4,15
|Anadolu Grubu Holding
|21,38
|0,19
|21,55
|Anadolu Hayat Emek.
|8,48
|0,12
|39,36
|Anadolu Isuzu
|16,62
|1,40
|36,57
|Anadolu Sigorta
|7,17
|0,00
|72,62
|Anel Elektrik
|3,24
|1,25
|83,79
|Arçelik
|28,96
|-0,48
|38,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,52
|0,91
|Arena Bilgisayar
|35,88
|-1,10
|392,52
|Armada Bilgisayar
|48,86
|-1,33
|198,11
|Arsan Tekstil
|6,93
|-0,14
|93,58
|Artı Yatırım Holding
|5,76
|-4,00
|611,11
|Aselsan
|18,30
|0,77
|75,78
|Ata GMYO
|5,20
|7,22
|14,79
|Atakule GMYO
|2,52
|3,28
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|3,21
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-0,54
|89,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,27
|1,49
|6,45
|Avrasya GMYO
|4,19
|9,97
|177,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,65
|9,94
|100,55
|Avrupa Yatırım Holding
|4,90
|-0,41
|218,18
|Ayen Enerji
|5,56
|-1,07
|60,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,30
|0,98
|370,32
|Aygaz
|12,75
|4,34
|4,97
|Bagfaş
|20,80
|-0,29
|23,66
|Bak Ambalaj
|21,62
|9,97
|196,79
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|10,00
|609,68
|Bantaş Ambalaj
|5,79
|9,87
|129,76
|Banvit
|25,00
|0,08
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|8,98
|2,05
|246,72
|Batı Çimento
|4,40
|0,00
|32,93
|Batısöke Çimento
|2,47
|-2,37
|88,55
|Bayrak Taban Sanayi
|8,26
|-0,36
|Bera Holding
|11,29
|-4,32
|193,25
|Berkosan Yalıtım
|6,42
|5,42
|134,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,04
|-0,98
|24,08
|Beyaz Filo
|9,64
|-3,60
|208,00
|Bilici Yatırım
|6,18
|-0,64
|115,60
|Bim Mağazalar
|68,65
|-1,29
|48,56
|Birko Mensucat
|1,21
|-3,20
|290,32
|Birlik Mensucat
|2,43
|1,25
|113,16
|Bizim Mağazaları
|15,71
|-0,70
|41,87
|Bomonti Elektrik
|26,00
|-1,89
|1931,25
|Borusan Mannesmann
|16,56
|2,67
|44,63
|Borusan Yat. Paz.
|234,30
|10,00
|291,06
|Bosch Fren Sistemleri
|1.340,90
|10,00
|365,95
|Bossa
|13,18
|0,53
|63,52
|Brisa
|19,50
|9,49
|107,91
|Burçelik
|21,52
|-1,28
|270,40
|Burçelik Vana
|57,00
|-9,52
|487,02
|Bursa Çimento
|9,49
|-4,24
|137,05
|Carrefoursa
|120,30
|-6,44
|354,87
|Casa Emtia Petrol
|80,50
|9,97
|757,29
|Ceo Event Medya
|6,82
|0,15
|86,23
|Coca Cola İçecek
|62,00
|2,65
|63,76
|Cosmos Yat. Holding
|7,20
|0,00
|252,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|-0,72
|90,97
|Çelebi
|90,05
|6,07
|-9,36
|Çelik Halat
|19,54
|-2,69
|200,62
|Çemaş Döküm
|2,38
|-1,24
|89,87
|Çemtaş
|15,16
|3,13
|86,49
|Çimbeton
|166,30
|9,99
|303,05
|Çimentaş
|34,68
|4,96
|131,20
|Çimsa
|15,63
|-0,19
|72,14
|Çuhadaroğlu Metal
|6,48
|-0,92
|103,13
|Dagi Giyim
|8,86
|-1,66
|254,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,38
|-7,08
|492,04
|Dardanel
|25,20
|-1,87
|564,91
|Datagate Bilgisayar
|16,07
|3,81
|105,76
|Demısaş Döküm
|6,07
|-0,49
|74,43
|Denge Holding
|5,90
|2,61
|330,66
|Deniz GMYO
|3,34
|-0,30
|58,73
|Derimod
|10,35
|4,55
|44,96
|Derlüks Deri
|11,34
|1,16
|180,29
|Desa Deri
|7,46
|-1,58
|64,32
|Despec Bilgisayar
|12,24
|9,19
|188,68
|Deva Holding
|23,08
|-1,54
|158,52
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,35
|-0,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,48
|2,35
|346,15
|Ditaş Doğan
|30,90
|1,38
|224,75
|DO-CO
|479,60
|10,00
|-14,96
|Doğan Burda
|23,00
|0,00
|278,91
|Doğan Holding
|2,52
|-1,56
|40,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|-0,38
|56,97
|Doğusan
|3,68
|2,51
|76,92
|Doğuş GMYO
|10,00
|3,20
|120,75
|Doğuş Otomotiv
|29,14
|-3,83
|206,09
|Döktaş Dökümcülük
|33,66
|0,48
|6,37
|Duran Doğan Basım
|23,20
|5,26
|65,24
|Dyo Boya
|11,33
|-3,16
|131,22
|Eczacıbaşı İlaç
|6,78
|-0,59
|85,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,50
|-0,41
|102,44
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|4,35
|124,46
|Ege Endüstri
|1.712,70
|10,00
|204,45
|Ege Gübre
|138,60
|-4,61
|181,16
|Ege Profil
|22,02
|2,13
|83,96
|Ege Seramik
|9,78
|1,66
|165,87
|Egeplast
|19,04
|-4,51
|52,32
|Ekiz Kimya
|8,10
|-3,57
|1227,87
|Emek Elektrik
|3,40
|-1,45
|113,84
|Eminiş Ambalaj
|21,34
|-9,96
|1303,95
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|1,92
|46,44
|Enerjisa Enerji
|10,50
|4,58
|55,88
|Enka İnşaat
|7,14
|-0,28
|27,91
|Erbosan
|33,26
|9,99
|33,15
|Ereğli Demir Çelik
|11,51
|0,61
|30,67
|Ersu Gıda
|5,19
|-1,52
|150,72
|Escort Teknoloji
|6,22
|5,42
|347,48
|Esenboğa Elektrik
|17,80
|0,62
|Etiler Gıda
|4,45
|-4,91
|281,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,33
|-4,03
|107,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,77
|-5,04
|215,79
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|-5,04
|335,27
|Euro Yatırım Holding
|2,88
|-1,03
|92,00
|Fade Gıda
|6,05
|-1,47
|Fenerbahçe Futbol
|33,78
|0,06
|133,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,44
|-4,25
|62,80
|F-M İzmit Piston
|139,30
|9,94
|194,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,29
|0,00
|46,81
|Ford Otosan
|124,50
|4,62
|88,31
|Formet Çelik Kapı
|4,52
|2,26
|50,67
|Frigo Pak Gıda
|27,68
|2,52
|295,12
|Galatasaray Sportif
|3,80
|-3,06
|87,19
|Garanti Bankası
|9,05
|-0,22
|-18,76
|Garanti Faktoring
|11,00
|2,33
|184,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|-0,68
|190,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,28
|-0,85
|195,08
|Gediz Ambalaj
|21,62
|8,10
|219,82
|Gentaş
|5,07
|1,60
|145,88
|Gersan Elektrik
|6,40
|-0,62
|100,63
|Global Men. Değ.
|4,72
|-0,21
|151,06
|Global Yat. Holding
|4,68
|0,86
|-3,90
|Good-Year
|7,88
|5,49
|94,57
|Göltaş Çimento
|26,72
|5,20
|50,20
|Gözde Girişim
|6,37
|-0,47
|23,93
|GSD Denizcilik
|5,02
|0,40
|96,09
|GSD Holding
|2,36
|0,43
|58,39
|Gübre Fabrik.
|45,72
|-9,01
|405,75
|Güler Yat. Holding
|16,26
|9,94
|700,99
|Halk GMYO
|2,86
|-1,38
|145,57
|Hatay Tekstil
|13,16
|0,08
|95,43
|Hedef Girişim
|6,29
|0,64
|163,59
|Hektaş
|13,22
|-1,42
|64,84
|HUB Girişim
|17,26
|-0,75
|83,84
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|8,72
|107,89
|ICBC Turkey Bank
|6,59
|-0,15
|25,05
|İdealist Danışmanlık
|10,65
|-9,36
|220,78
|İdealist GMYO
|6,19
|0,32
|102,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,35
|-2,03
|-4,19
|İhlas Holding
|1,14
|0,00
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-0,85
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,58
|2,16
|76,76
|Info Yatırım
|4,65
|-0,51
|142,85
|İntema
|19,28
|-0,36
|108,21
|Inveo Yatırım Holding
|28,54
|-0,21
|271,13
|İpek Doğal Enerji
|11,87
|-1,08
|53,76
|İskenderun Demir Çelik
|8,34
|1,46
|6,72
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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