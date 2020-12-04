Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

04.12.2020 19:03
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,98-1,43382,80
Acıpayam Selüloz16,75-0,95165,26
Adel Kalemcilik23,289,9248,28
Adese Alışveriş Ticaret3,06-1,61114,24
Afyon Çimento4,46-0,2295,76
Ak Enerji2,347,34114,68
Akbank6,18-0,80-23,80
Akçansa14,85-2,4353,18
Akdeniz Yatırım Hold.6,09-0,81188,63
Akfen GMYO4,14-1,192,22
Akın Tekstil26,826,0194,49
Akiş GMYO3,845,2122,59
Akmerkez GMYO62,60-5,44179,40
Aksa10,740,7553,36
Aksa Enerji7,35-0,8193,42
Aksigorta8,141,6250,24
Aksu Enerji12,93-1,82-13,05
Alarko Carrıer236,10-2,68295,31
Alarko GMYO19,63-1,2633,56
Alarko Holding6,892,0717,28
Albaraka Türk1,68-1,759,80
Alcatel Lucent Teletaş28,500,00136,71
Alkim Kağıt13,200,38143,55
Alkim Kimya14,15-1,26128,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,51-4,56512,20
Altınyunus Çeşme47,800,46378,48
Anadolu Efes22,14-1,604,05
Anadolu Grubu Holding21,98-1,5224,96
Anadolu Hayat Emek.7,92-0,2530,15
Anadolu Isuzu16,09-0,6232,21
Anadolu Sigorta7,061,1569,98
Anel Elektrik3,290,6186,63
Arçelik28,44-1,1836,47
ARD Bilişim Teknolojileri35,00-0,40

Arena Bilgisayar33,560,18360,67
Armada Bilgisayar51,454,11213,91
Arsan Tekstil6,97-0,8594,69
Artı Yatırım Holding6,15-6,53659,26
Aselsan17,71-0,6770,11
Ata GMYO5,772,3027,37
Atakule GMYO2,53-1,1731,77
Atlantis Yatırım Holding4,500,00350,00
Atlas Yat. Ort.2,031,00110,02
AvivaSA Emeklilik Hayat16,006,3819,35
Avrasya GMYO3,830,52153,64
Avrasya Petrol ve Tur.3,202,2475,82
Avrupa Yatırım Holding5,303,11244,16
Ayen Enerji5,69-0,1863,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,30-3,42415,98
Aygaz12,89-0,466,13
Bagfaş19,91-1,7318,37
Bak Ambalaj19,80-1,69171,80
Balatacılar Balatacılık8,00-2,91545,16
Bantaş Ambalaj5,74-4,33127,78
Banvit37,349,69101,08
Baştaş Başkent Çimento12,30-6,39374,90
Batı Çimento4,472,2935,05
Batısöke Çimento2,38-1,2481,68
Bayrak Taban Sanayi10,127,09

Bera Holding14,729,93282,34
Berkosan Yalıtım6,594,27140,51
Beşiktaş Futbol Yat.3,72-2,1151,84
Beyaz Filo10,989,91250,82
Bilici Yatırım6,15-0,65114,55
Bim Mağazalar70,70-0,5653,00
Birko Mensucat1,17-1,68277,42
Birlik Mensucat2,650,00132,46
Bizim Mağazaları16,20-2,4746,30
Borusan Mannesmann15,99-1,8439,65
Borusan Yat. Paz.236,806,00295,24
Bosch Fren Sistemleri1.348,00-0,88368,41
Bossa12,93-2,3460,42
Brisa19,011,06102,69
Burçelik22,08-0,45280,03
Burçelik Vana60,401,00522,04
Bursa Çimento9,201,77129,81
Carrefoursa113,005,31327,27
Casa Emtia Petrol95,159,87913,31
Ceo Event Medya7,130,7194,69
Coca Cola İçecek61,751,4063,10
Cosmos Yat. Holding8,202,50301,96
Credıtwest Faktorıng5,470,9289,93
Çelebi95,40-1,24-3,97
Çelik Halat19,14-5,15194,46
Çemaş Döküm2,38-4,8089,87
Çemtaş14,65-0,8880,22
Çimbeton185,801,47350,32
Çimentaş34,422,81129,47
Çimsa15,72-2,4873,13
Çuhadaroğlu Metal6,670,76109,09
Dagi Giyim8,58-0,81243,20
Dagi Yatırım Holding13,17-0,23482,74
Dardanel25,00-2,72559,63
Datagate Bilgisayar15,431,1897,57
Demısaş Döküm6,36-2,7582,76
Denge Holding5,80-1,69323,36
Deniz GMYO3,31-0,3057,31
Derimod9,780,1036,97
Derlüks Deri9,561,16136,29
Desa Deri8,21-0,1280,84
Despec Bilgisayar11,59-0,94173,35
Deva Holding23,820,17166,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,260,49

Diriteks Diriliş Tekstil4,529,44479,49
Ditaş Doğan32,30-1,22239,46
DO-CO504,000,50-10,64
Doğan Burda22,80-4,52275,62
Doğan Holding2,867,9259,29
Doğtaş Kelebek Mobilya2,680,3762,42
Doğusan3,622,2674,04
Doğuş GMYO9,28-0,75104,86
Doğuş Otomotiv28,183,76196,01
Döktaş Dökümcülük32,02-1,541,18
Duran Doğan Basım10,89-2,5963,78
Dyo Boya13,159,95168,37
Eczacıbaşı İlaç7,01-0,5792,02
Eczacıbaşı Yatırım20,16-0,79109,29
Edip Gayrimenkul3,050,99119,42
Ege Endüstri1.746,001,51210,36
Ege Gübre133,40-0,22170,61
Ege Profil30,669,97156,14
Ege Seramik9,955,85170,49
Egeplast19,002,7052,00
Ekiz Kimya7,76-2,761172,13
Emek Elektrik3,745,06135,22
Eminiş Ambalaj23,00-4,171413,16
Emlak Konut GMYO2,13-1,8447,13
Enerjisa Enerji11,002,1463,30
Enka İnşaat7,14-1,5227,91
Erbosan35,569,9642,35
Ereğli Demir Çelik11,620,0031,92
Ersu Gıda5,19-0,76150,72
Escort Teknoloji6,552,02371,22
Esenboğa Elektrik18,32-1,77

Etiler Gıda4,28-3,17266,56
Euro Kapital Yat. Ort.4,33-9,98169,99
Euro Trend Yat. Ort.4,10-5,09243,44
Euro Yat. Ort.5,25-4,37366,36
Euro Yatırım Holding2,92-1,0294,67
Fade Gıda6,30-1,25

Fenerbahçe Futbol33,66-0,53132,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,470,5463,46
F-M İzmit Piston127,20-0,08168,57
Fonet Bilgi Teknolojileri11,39-0,7048,11
Ford Otosan122,306,0784,98
Formet Çelik Kapı4,40-2,8746,67
Frigo Pak Gıda22,88-3,30226,60
Galatasaray Sportif4,02-1,7198,03
Garanti Bankası9,11-0,98-18,22
Garanti Faktoring11,143,63187,86
Garanti Yat. Ort.2,97-2,30197,95
Gedik Y. Men. Değ.10,18-4,05223,69
Gediz Ambalaj21,080,96211,83
Gentaş5,182,57151,21
Gersan Elektrik6,190,4994,04
Global Men. Değ.6,239,88231,38
Global Yat. Holding4,760,21-2,26
Good-Year7,57-0,6686,91
Göltaş Çimento32,84-0,1284,60
Gözde Girişim6,82-1,3032,68
GSD Denizcilik4,980,6194,53
GSD Holding2,29-1,7253,69
Gübre Fabrik.51,102,57465,27
Güler Yat. Holding14,17-0,91598,03
Halk GMYO3,341,83186,79
Hatay Tekstil13,07-1,1394,09
Hedef Girişim6,543,15174,07
Hektaş12,98-1,3761,85
HUB Girişim18,50-1,4997,05
Hürriyet Gzt.2,26-0,4498,25
ICBC Turkey Bank6,56-0,6124,48
İdealist Danışmanlık11,2210,00237,95
İdealist GMYO7,029,86129,41
İhlas Ev Aletleri1,85-1,07-40,89
İhlas Gayrimenkul1,30-1,5226,30
İhlas Gazetecilik4,909,377,93
İhlas Holding1,22-0,8134,07
İhlas Yayın Holding1,19-1,6542,75
İndeks Bilgisayar16,25-0,8573,25
Info Yatırım5,754,55200,29
İntema20,944,28126,13
Inveo Yatırım Holding35,722,12364,50
İpek Doğal Enerji12,040,1755,96
İskenderun Demir Çelik8,640,8210,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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