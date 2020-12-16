Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,07 9,95 333,87 Acıpayam Selüloz 16,49 -1,02 161,14 Adel Kalemcilik 26,88 1,20 71,21 Adese Alışveriş Ticaret 2,72 -3,89 90,44 Afyon Çimento 4,40 -0,68 93,13 Ak Enerji 2,18 -1,80 100,00 Akbank 6,35 -0,16 -21,70 Akçansa 15,26 0,79 57,41 Akdeniz Yatırım Hold. 5,74 -1,71 172,04 Akfen GMYO 4,87 0,62 20,25 Akın Tekstil 27,24 -1,52 97,53 Akiş GMYO 3,65 0,00 16,52 Akmerkez GMYO 64,20 -2,73 186,55 Aksa 11,78 0,51 68,21 Aksa Enerji 7,06 -1,12 85,79 Aksigorta 8,64 0,12 59,47 Aksu Enerji 13,43 -0,37 -9,68 Alarko Carrıer 232,40 -0,26 289,11 Alarko GMYO 20,64 -1,34 40,43 Alarko Holding 6,68 -0,74 13,71 Albaraka Türk 1,94 1,04 26,80 Alcatel Lucent Teletaş 27,22 -0,66 126,08 Alkim Kağıt 13,77 -1,15 154,07 Alkim Kimya 14,32 -2,05 130,89 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 -2,98 456,10 Altınyunus Çeşme 45,78 -2,10 358,26 Anadolu Efes 22,68 1,43 6,59 Anadolu Grubu Holding 24,40 0,00 38,72 Anadolu Hayat Emek. 8,15 1,37 33,93 Anadolu Isuzu 16,70 -2,22 37,22 Anadolu Sigorta 7,12 -0,14 71,42 Anel Elektrik 3,15 -2,17 78,68 Arçelik 30,24 -4,30 45,11 ARD Bilişim Teknolojileri 43,48 7,25 Arena Bilgisayar 34,06 -3,18 367,54 Armada Bilgisayar 50,95 -1,07 210,86 Arsan Tekstil 7,29 -3,57 103,63 Artı Yatırım Holding 5,60 3,70 591,36 Aselsan 17,88 0,51 71,74 Ata GMYO 4,83 -5,66 6,62 Atakule GMYO 2,41 -0,82 25,52 Atlantis Yatırım Holding 4,56 9,88 356,00 Atlas Yat. Ort. 1,82 -3,19 91,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,50 0,58 15,62 Avrasya GMYO 4,11 -0,24 172,19 Avrasya Petrol ve Tur. 3,22 -1,53 76,92 Avrupa Yatırım Holding 5,78 -0,34 275,32 Ayen Enerji 5,42 -0,55 56,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,01 0,18 402,74 Aygaz 14,34 0,99 18,06 Bagfaş 19,53 -1,16 16,11 Bak Ambalaj 20,50 -3,30 181,41 Balatacılar Balatacılık 7,80 1,96 529,03 Bantaş Ambalaj 4,66 -2,31 116,32 Banvit 44,20 6,66 138,02 Baştaş Başkent Çimento 12,00 0,00 363,32 Batı Çimento 4,56 1,11 37,76 Batısöke Çimento 2,38 -1,65 81,68 Bayrak Taban Sanayi 10,82 -3,48 Bera Holding 17,40 -1,69 351,95 Berkosan Yalıtım 7,24 0,84 164,23 Beşiktaş Futbol Yat. 4,08 -0,49 66,53 Beyaz Filo 9,70 -3,39 209,92 Bilici Yatırım 6,36 -0,78 121,88 Bim Mağazalar 70,10 -1,27 51,70 Birko Mensucat 1,04 -0,95 235,48 Birlik Mensucat 3,28 8,97 187,72 Bizim Mağazaları 15,24 -1,49 37,63 Borusan Mannesmann 19,86 4,25 73,45 Borusan Yat. Paz. 380,80 9,99 535,58 Bosch Fren Sistemleri 1.273,00 -3,05 342,35 Bossa 13,68 -2,36 69,73 Brisa 19,84 -1,49 111,54 Burçelik 21,58 -1,37 271,43 Burçelik Vana 60,10 -1,07 518,95 Bursa Çimento 8,87 -1,22 121,56 Carrefoursa 100,00 -2,44 278,11 Casa Emtia Petrol 151,00 5,59 1508,09 Ceo Event Medya 6,62 -2,07 80,76 Coca Cola İçecek 63,55 -0,16 67,86 Cosmos Yat. Holding 7,85 7,39 284,80 Credıtwest Faktorıng 5,53 -1,60 92,01 Çelebi 97,75 1,77 -1,61 Çelik Halat 18,00 0,56 176,92 Çemaş Döküm 2,26 -2,16 80,29 Çemtaş 14,85 -1,66 82,68 Çimbeton 173,10 -2,20 319,53 Çimentaş 32,50 0,18 116,67 Çimsa 16,60 -0,66 82,82 Çuhadaroğlu Metal 7,87 0,38 146,71 Dagi Giyim 8,37 -0,24 234,80 Dagi Yatırım Holding 11,95 -3,40 428,76 Dardanel 26,50 -4,33 599,21 Datagate Bilgisayar 15,10 -1,69 93,34 Demısaş Döküm 6,30 -0,94 81,03 Denge Holding 5,40 -3,57 294,16 Deniz GMYO 3,32 1,84 57,78 Derimod 9,59 -2,24 34,31 Derlüks Deri 8,81 -0,45 117,76 Desa Deri 9,16 -1,40 101,76 Despec Bilgisayar 11,84 -2,95 179,25 Deva Holding 24,12 -2,03 170,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,11 -2,29 Diriteks Diriliş Tekstil 4,06 -4,47 420,51 Ditaş Doğan 32,72 -1,15 243,87 DO-CO 494,00 0,41 -12,41 Doğan Burda 24,00 -4,61 295,39 Doğan Holding 3,15 -1,56 75,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 -1,90 56,36 Doğusan 3,71 -3,13 78,37 Doğuş GMYO 8,67 -1,37 91,39 Doğuş Otomotiv 26,80 -2,19 181,51 Döktaş Dökümcülük 32,54 3,90 2,83 Duran Doğan Basım 10,40 -1,05 56,41 Dyo Boya 11,52 -2,04 135,10 Eczacıbaşı İlaç 6,98 -0,99 91,20 Eczacıbaşı Yatırım 21,80 0,93 126,32 Edip Gayrimenkul 3,00 -0,99 115,83 Ege Endüstri 1.654,00 -2,87 194,01 Ege Gübre 130,10 -1,29 163,92 Ege Profil 32,28 -2,77 169,67 Ege Seramik 9,95 -2,45 170,49 Egeplast 24,66 -10,00 97,28 Ekiz Kimya 7,50 -6,25 1129,51 Emek Elektrik 4,43 8,58 178,62 Eminiş Ambalaj 25,00 4,17 1544,74 Emlak Konut GMYO 2,06 -1,90 42,30 Enerjisa Enerji 10,86 -1,72 61,22 Enka İnşaat 7,18 -0,83 28,63 Erbosan 36,62 -1,08 46,60 Ereğli Demir Çelik 14,34 0,56 62,80 Ersu Gıda 4,97 0,81 140,10 Escort Teknoloji 6,65 -4,45 378,42 Esenboğa Elektrik 17,52 -3,04 Etiler Gıda 4,04 -2,65 246,01 Euro Kapital Yat. Ort. 3,84 -2,29 139,44 Euro Trend Yat. Ort. 3,73 -1,32 212,44 Euro Yat. Ort. 4,70 3,52 317,50 Euro Yatırım Holding 2,86 -0,35 90,67 Fade Gıda 6,37 0,63 Fenerbahçe Futbol 31,00 -1,21 114,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,02 -4,10 53,61 F-M İzmit Piston 117,40 -1,18 147,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,25 -0,97 46,29 Ford Otosan 123,40 -2,83 86,65 Formet Çelik Kapı 4,25 -0,47 41,67 Frigo Pak Gıda 20,78 -3,17 196,63 Galatasaray Sportif 4,00 -2,20 97,04 Garanti Bankası 9,72 0,73 -12,75 Garanti Faktoring 10,41 -0,76 168,99 Garanti Yat. Ort. 3,21 3,22 222,03 Gedik Y. Men. Değ. 11,18 0,18 255,49 Gediz Ambalaj 26,14 1,32 286,69 Gentaş 5,32 -1,48 158,00 Gersan Elektrik 6,11 -1,29 91,54 Global Men. Değ. 5,30 -3,64 181,91 Global Yat. Holding 4,65 0,87 -4,52 Good-Year 7,56 -0,40 86,67 Göltaş Çimento 32,50 -3,85 82,69 Gözde Girişim 7,06 2,32 37,35 GSD Denizcilik 5,01 -1,38 95,70 GSD Holding 2,40 4,35 61,07 Gübre Fabrik. 47,50 -2,54 425,44 Güler Yat. Holding 12,96 9,92 538,42 Halk GMYO 3,47 3,27 197,95 Hatay Tekstil 13,35 -2,77 98,25 Hedef Girişim 7,94 7,44 232,73 Hektaş 14,45 1,83 80,17 HUB Girişim 17,92 -1,16 90,87 Hürriyet Gzt. 2,19 -2,67 92,11 ICBC Turkey Bank 6,46 0,00 22,58 İdealist Danışmanlık 13,15 1,54 296,08 İdealist GMYO 7,60 9,99 148,37 İhlas Ev Aletleri 2,04 7,94 -34,82 İhlas Gayrimenkul 1,26 -1,56 22,41 İhlas Gazetecilik 4,52 0,44 -0,44 İhlas Holding 1,24 -4,62 36,26 İhlas Yayın Holding 1,16 -0,85 39,15 İndeks Bilgisayar 16,19 -1,16 72,61 Info Yatırım 6,51 3,01 239,99 İntema 23,00 1,50 148,38 Inveo Yatırım Holding 34,86 -3,86 353,32 İpek Doğal Enerji 12,15 -1,38 57,38 İskenderun Demir Çelik 9,60 0,52 22,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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