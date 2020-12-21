Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,15 -6,32 338,17 Acıpayam Selüloz 16,05 -1,41 154,17 Adel Kalemcilik 25,56 -4,34 62,80 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 -1,06 95,34 Afyon Çimento 4,68 3,08 105,42 Ak Enerji 2,19 -2,23 100,92 Akbank 6,35 -2,16 -21,70 Akçansa 16,84 -0,06 73,71 Akdeniz Yatırım Hold. 5,60 -3,28 165,40 Akfen GMYO 5,12 3,43 26,42 Akın Tekstil 28,90 2,56 109,57 Akiş GMYO 3,72 -3,12 18,76 Akmerkez GMYO 63,75 -0,16 184,54 Aksa 11,88 -0,83 69,63 Aksa Enerji 7,00 -1,69 84,21 Aksigorta 9,01 1,81 66,30 Aksu Enerji 14,09 1,73 -5,25 Alarko Carrıer 309,20 10,00 417,70 Alarko GMYO 20,60 -2,83 40,15 Alarko Holding 6,80 -1,59 15,75 Albaraka Türk 2,05 4,59 33,99 Alcatel Lucent Teletaş 27,70 0,95 130,07 Alkim Kağıt 13,44 -0,96 147,98 Alkim Kimya 14,16 -0,28 128,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,37 2,60 478,05 Altınyunus Çeşme 46,00 -3,36 360,46 Anadolu Efes 22,78 -3,23 7,06 Anadolu Grubu Holding 25,14 -0,24 42,92 Anadolu Hayat Emek. 7,98 -1,48 31,14 Anadolu Isuzu 16,84 1,14 38,37 Anadolu Sigorta 7,09 0,00 70,70 Anel Elektrik 3,12 -1,89 76,98 Arçelik 29,86 1,01 43,28 ARD Bilişim Teknolojileri 47,70 6,90 Arena Bilgisayar 33,22 -1,54 356,01 Armada Bilgisayar 49,38 -2,41 201,28 Arsan Tekstil 6,89 -3,64 92,46 Artı Yatırım Holding 6,05 10,00 646,91 Aselsan 18,02 1,01 73,56 Ata GMYO 5,22 2,55 15,23 Atakule GMYO 2,51 0,00 30,73 Atlantis Yatırım Holding 5,11 9,89 411,00 Atlas Yat. Ort. 1,80 -2,70 89,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,50 1,23 23,08 Avrasya GMYO 4,01 -4,30 165,56 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 -4,42 78,02 Avrupa Yatırım Holding 5,49 -1,96 256,49 Ayen Enerji 5,31 -2,39 53,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,60 -4,85 384,02 Aygaz 14,05 -1,13 15,68 Bagfaş 18,88 -3,13 12,25 Bak Ambalaj 19,60 -3,54 169,06 Balatacılar Balatacılık 7,75 -0,64 525,00 Bantaş Ambalaj 4,53 -2,58 110,29 Banvit 45,00 -0,18 142,33 Baştaş Başkent Çimento 11,30 -5,83 336,29 Batı Çimento 4,58 -2,55 38,37 Batısöke Çimento 2,38 -1,65 81,68 Bayrak Taban Sanayi 11,10 0,27 Bera Holding 16,49 -1,85 328,31 Berkosan Yalıtım 7,32 2,95 167,15 Beşiktaş Futbol Yat. 4,53 9,95 84,90 Beyaz Filo 9,92 3,33 216,95 Bilici Yatırım 6,31 -2,02 120,13 Bim Mağazalar 73,60 1,52 59,28 Birko Mensucat 1,23 6,96 296,77 Birlik Mensucat 2,89 -2,03 153,51 Bizim Mağazaları 15,44 0,13 39,44 Borusan Mannesmann 25,30 10,00 120,96 Borusan Yat. Paz. 506,50 9,99 745,38 Bosch Fren Sistemleri 1.225,30 -3,60 325,78 Bossa 15,40 10,00 91,07 Brisa 19,57 -2,10 108,66 Burçelik 20,98 -3,05 261,10 Burçelik Vana 57,00 -3,80 487,02 Bursa Çimento 8,80 -1,35 119,81 Carrefoursa 81,00 -10,00 206,27 Casa Emtia Petrol 124,00 -9,95 1220,55 Ceo Event Medya 6,39 -4,05 74,48 Coca Cola İçecek 62,45 -0,16 64,95 Cosmos Yat. Holding 7,51 -2,47 268,14 Credıtwest Faktorıng 5,45 -3,37 89,24 Çelebi 130,00 9,98 30,85 Çelik Halat 19,01 0,32 192,46 Çemaş Döküm 2,19 -2,67 74,71 Çemtaş 14,59 -1,95 79,48 Çimbeton 208,80 9,95 406,06 Çimentaş 31,78 -1,91 111,87 Çimsa 17,76 -3,95 95,59 Çuhadaroğlu Metal 7,36 -3,16 130,72 Dagi Giyim 8,36 -1,53 234,40 Dagi Yatırım Holding 12,22 1,83 440,71 Dardanel 25,60 -1,54 575,46 Datagate Bilgisayar 15,02 0,07 92,32 Demısaş Döküm 6,12 -3,16 75,86 Denge Holding 5,60 0,00 308,76 Deniz GMYO 3,26 -2,40 54,93 Derimod 9,56 -2,15 33,89 Derlüks Deri 8,40 -3,23 107,62 Desa Deri 9,28 -1,17 104,41 Despec Bilgisayar 11,78 -0,67 177,83 Deva Holding 24,20 0,50 171,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,75 -3,67 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 -5,34 400,00 Ditaş Doğan 31,82 -5,01 234,42 DO-CO 487,10 -3,60 -13,63 Doğan Burda 22,96 -3,12 278,25 Doğan Holding 3,06 -2,55 70,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 -1,91 55,76 Doğusan 3,57 -2,72 71,63 Doğuş GMYO 8,70 -2,58 92,05 Doğuş Otomotiv 26,56 -1,04 178,99 Döktaş Dökümcülük 31,20 0,32 -1,41 Duran Doğan Basım 10,19 -2,49 53,25 Dyo Boya 11,14 -3,97 127,35 Eczacıbaşı İlaç 7,02 -0,14 92,30 Eczacıbaşı Yatırım 22,46 -1,92 133,17 Edip Gayrimenkul 2,97 -1,98 113,67 Ege Endüstri 1.586,80 -3,30 182,07 Ege Gübre 137,80 3,38 179,54 Ege Profil 31,50 -3,96 163,16 Ege Seramik 9,69 -2,42 163,42 Egeplast 23,76 -7,26 90,08 Ekiz Kimya 7,25 0,00 1088,52 Emek Elektrik 4,95 6,91 211,32 Eminiş Ambalaj 28,26 9,96 1759,21 Emlak Konut GMYO 2,11 -4,52 45,75 Enerjisa Enerji 11,35 1,34 68,50 Enka İnşaat 7,21 -0,69 29,17 Erbosan 35,98 -3,18 44,04 Ereğli Demir Çelik 13,40 -3,80 52,13 Ersu Gıda 5,04 0,60 143,48 Escort Teknoloji 6,27 -3,69 351,08 Esenboğa Elektrik 17,17 -2,39 Etiler Gıda 4,10 -0,97 251,15 Euro Kapital Yat. Ort. 3,92 0,51 144,43 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 -0,81 208,25 Euro Yat. Ort. 4,84 0,83 329,94 Euro Yatırım Holding 2,78 -2,80 85,33 Fade Gıda 6,43 -1,08 Fenerbahçe Futbol 28,70 -4,52 98,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,60 -2,37 44,42 F-M İzmit Piston 114,80 -2,55 142,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,69 3,73 52,02 Ford Otosan 123,80 -1,67 87,25 Formet Çelik Kapı 4,27 -3,83 42,33 Frigo Pak Gıda 22,72 0,44 224,32 Galatasaray Sportif 3,94 -2,23 94,09 Garanti Bankası 9,77 -1,01 -12,30 Garanti Faktoring 10,54 0,38 172,35 Garanti Yat. Ort. 3,75 3,02 276,20 Gedik Y. Men. Değ. 12,32 10,00 291,74 Gediz Ambalaj 25,00 -1,88 269,82 Gentaş 5,25 -2,96 154,61 Gersan Elektrik 6,06 -1,14 89,97 Global Men. Değ. 5,55 5,71 195,21 Global Yat. Holding 4,54 -2,78 -6,78 Good-Year 7,86 1,55 94,07 Göltaş Çimento 34,50 1,77 93,93 Gözde Girişim 7,76 6,30 50,97 GSD Denizcilik 4,92 -0,20 92,19 GSD Holding 2,34 -4,88 57,05 Gübre Fabrik. 46,98 -1,14 419,69 Güler Yat. Holding 12,98 3,59 539,41 Halk GMYO 4,60 9,79 294,98 Hatay Tekstil 13,30 -0,97 97,51 Hedef Girişim 7,99 -1,60 234,83 Hektaş 14,98 3,38 86,78 HUB Girişim 17,54 -2,01 86,82 Hürriyet Gzt. 2,12 -3,64 85,96 ICBC Turkey Bank 6,47 -1,67 22,77 İdealist Danışmanlık 14,50 4,32 336,75 İdealist GMYO 6,96 -5,31 127,45 İhlas Ev Aletleri 2,16 4,35 -30,99 İhlas Gayrimenkul 1,26 -1,56 22,41 İhlas Gazetecilik 4,40 -2,65 -3,08 İhlas Holding 1,22 -1,61 34,07 İhlas Yayın Holding 1,16 -0,85 39,15 İndeks Bilgisayar 16,75 2,38 78,58 Info Yatırım 6,13 -3,46 220,14 İntema 22,00 0,46 137,58 Inveo Yatırım Holding 39,38 10,00 412,09 İpek Doğal Enerji 12,40 0,98 60,62 İskenderun Demir Çelik 9,53 -3,25 21,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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