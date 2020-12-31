Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

31.12.2020 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,74-2,15316,13
Acıpayam Selüloz17,12-2,62171,11
Adel Kalemcilik34,949,94122,55
Adese Alışveriş Ticaret2,80-1,0696,04
Afyon Çimento5,111,39124,29
Ak Enerji2,21-0,45102,75
Akbank6,930,43-14,55
Akçansa16,540,0070,61
Akdeniz Yatırım Hold.5,17-1,34145,02
Akfen GMYO4,861,4620,00
Akın Tekstil31,76-0,38130,31
Akiş GMYO3,53-0,5612,69
Akmerkez GMYO64,800,78189,22
Aksa14,592,17108,33
Aksa Enerji7,442,3495,79
Aksigorta9,300,0071,65
Aksu Enerji14,12-0,91-5,04
Alarko Carrıer364,90-4,25510,96
Alarko GMYO26,16-0,2377,98
Alarko Holding8,643,1047,07
Albaraka Türk1,94-1,5226,80
Alcatel Lucent Teletaş29,662,13146,35
Alkim Kağıt14,000,43158,31
Alkim Kimya14,902,41140,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,190,46434,15
Altınyunus Çeşme49,9610,00400,10
Anadolu Efes23,18-0,948,94
Anadolu Grubu Holding26,42-2,0850,20
Anadolu Hayat Emek.8,674,0842,48
Anadolu Isuzu18,00-0,9447,90
Anadolu Sigorta7,552,1781,77
Anel Elektrik3,170,0079,82
Arçelik30,40-0,2645,87
ARD Bilişim Teknolojileri48,084,89

Arena Bilgisayar34,400,29372,20
Armada Bilgisayar49,08-0,24199,45
Arsan Tekstil7,290,00103,63
Artı Yatırım Holding5,801,40616,05
Arzum Ev Aletleri24,62-9,95

Aselsan18,25-1,0375,78
Ata GMYO5,515,3521,63
Atakule GMYO2,523,2831,25
Atlantis Yatırım Holding5,56-3,81456,00
Atlas Yat. Ort.1,75-0,5784,17
AvivaSA Emeklilik Hayat18,35-0,4336,88
Avrasya GMYO4,06-0,25168,87
Avrasya Petrol ve Tur.3,200,9575,82
Avrupa Yatırım Holding6,00-1,64289,61
Ayen Enerji5,410,3755,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,400,00420,55
Aygaz14,65-0,6820,62
Bagfaş20,00-1,1918,91
Bak Ambalaj20,200,10177,30
Balatacılar Balatacılık8,247,01564,52
Bantaş Ambalaj4,690,00117,71
Banvit52,001,96180,02
Baştaş Başkent Çimento17,379,94570,66
Batı Çimento4,71-0,8442,30
Batısöke Çimento2,44-0,8186,26
Bayrak Taban Sanayi10,61-0,93

Bera Holding20,285,30426,75
Berkosan Yalıtım8,923,36225,55
Beşiktaş Futbol Yat.4,04-1,4664,90
Beyaz Filo10,183,77225,26
Bilici Yatırım6,64-0,15131,64
Bim Mağazalar75,50-1,6963,39
Birko Mensucat1,110,00258,06
Birlik Mensucat3,46-9,90203,51
Bizim Mağazaları15,36-1,2238,71
Borusan Mannesmann27,80-2,80142,79
Borusan Yat. Paz.456,90-7,55662,60
Bosch Fren Sistemleri1.245,00-0,03332,62
Bossa17,850,06121,46
Brisa19,940,66112,60
Burçelik21,02-0,47261,79
Burçelik Vana49,66-0,64411,43
Bursa Çimento12,04-0,17200,75
Carrefoursa71,801,06171,48
Casa Emtia Petrol106,007,121028,86
Ceo Event Medya6,43-0,9275,58
Coca Cola İçecek65,80-0,6873,80
Cosmos Yat. Holding8,063,33295,10
Credıtwest Faktorıng5,87-3,77103,82
Çelebi184,905,3686,11
Çelik Halat21,429,85229,54
Çemaş Döküm2,150,4771,52
Çemtaş15,940,8996,09
Çimbeton296,509,98618,61
Çimentaş36,169,98141,07
Çimsa17,80-0,4596,04
Çuhadaroğlu Metal7,730,91142,32
Dagi Giyim8,07-0,49222,80
Dagi Yatırım Holding12,90-0,85470,80
Dardanel33,50-1,53783,91
Datagate Bilgisayar16,112,22106,27
Demısaş Döküm6,611,2389,94
Denge Holding5,48-0,36300,00
Deniz GMYO3,422,7062,53
Derimod9,740,3136,41
Derlüks Deri8,82-1,78118,00
Desa Deri9,74-0,31114,54
Despec Bilgisayar13,060,15208,02
Deva Holding24,14-0,66170,39
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,85-0,46

Diriteks Diriliş Tekstil3,73-0,53378,21
Ditaş Doğan32,68-0,37243,45
DO-CO630,002,7611,70
Doğan Burda22,44-2,43269,69
Doğan Holding3,070,6670,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,754,9666,67
Doğusan4,389,77110,58
Doğuş GMYO8,17-0,9780,35
Doğuş Otomotiv28,74-0,35201,89
Döktaş Dökümcülük30,621,53-3,24
Duran Doğan Basım10,49-2,0557,76
Dyo Boya11,360,89131,84
Eczacıbaşı İlaç7,46-0,67104,35
Eczacıbaşı Yatırım27,740,14187,99
Edip Gayrimenkul3,323,75138,85
Ege Endüstri1.770,102,70214,65
Ege Gübre145,200,59196,49
Ege Profil38,244,77219,47
Ege Seramik10,292,49179,73
Egeplast33,300,60166,40
Ekiz Kimya7,131,861068,85
Emek Elektrik5,929,83272,33
Eminiş Ambalaj36,843,772323,68
Emlak Konut GMYO2,14-0,4747,82
Enerjisa Enerji12,510,4085,72
Enka İnşaat7,37-0,1432,03
Erbosan41,00-1,0664,13
Ereğli Demir Çelik14,93-1,8469,50
Ersu Gıda4,94-0,80138,65
Escort Teknoloji6,57-2,95372,66
Esenboğa Elektrik19,030,37

Etiler Gıda3,982,05240,87
Euro Kapital Yat. Ort.3,854,34140,06
Euro Trend Yat. Ort.3,609,76201,55
Euro Yat. Ort.4,510,00300,62
Euro Yatırım Holding2,840,7189,33
Fade Gıda6,19-0,32

Fenerbahçe Futbol29,561,93104,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,37-1,8539,39
F-M İzmit Piston124,300,00162,44
Fonet Bilgi Teknolojileri13,033,4169,44
Ford Otosan126,000,7290,58
Formet Çelik Kapı4,75-1,4558,33
Frigo Pak Gıda20,980,38199,48
Galatasaray Sportif4,051,7699,51
Garanti Bankası10,370,00-6,91
Garanti Faktoring11,132,20187,60
Garanti Yat. Ort.3,23-0,62224,04
Gedik Y. Men. Değ.12,60-1,02300,64
Gediz Ambalaj26,80-0,89296,45
Gentaş5,94-1,33188,07
Gersan Elektrik6,140,1692,48
Global Men. Değ.6,01-0,17219,68
Global Yat. Holding4,680,43-3,90
Good-Year8,365,56106,42
Göltaş Çimento41,260,24131,93
Gözde Girişim7,98-1,3655,25
GSD Denizcilik5,041,8296,88
GSD Holding2,510,0068,46
Gübre Fabrik.86,052,38851,88
Güler Yat. Holding10,87-2,69435,47
Halk GMYO3,21-1,53175,63
Hatay Tekstil13,95-1,97107,16
Hedef Girişim8,34-2,11249,50
Hektaş19,07-4,17137,78
HUB Girişim18,200,0593,85
Hürriyet Gzt.2,100,0084,21
ICBC Turkey Bank6,50-0,1523,34
İdealist Danışmanlık13,461,97305,42
İdealist GMYO6,800,74122,22
İhlas Ev Aletleri1,88-0,53-39,94
İhlas Gayrimenkul1,25-1,5721,44
İhlas Gazetecilik4,06-2,17-10,57
İhlas Holding1,24-1,5936,26
İhlas Yayın Holding1,14-0,8736,75
İndeks Bilgisayar19,135,92103,95
Info Yatırım6,450,00236,85
İntema39,907,09330,89
Inveo Yatırım Holding44,22-4,86475,03
İpek Doğal Enerji13,08-0,9869,43
İskenderun Demir Çelik10,11-0,6929,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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