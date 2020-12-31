Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,74 -2,15 316,13 Acıpayam Selüloz 17,12 -2,62 171,11 Adel Kalemcilik 34,94 9,94 122,55 Adese Alışveriş Ticaret 2,80 -1,06 96,04 Afyon Çimento 5,11 1,39 124,29 Ak Enerji 2,21 -0,45 102,75 Akbank 6,93 0,43 -14,55 Akçansa 16,54 0,00 70,61 Akdeniz Yatırım Hold. 5,17 -1,34 145,02 Akfen GMYO 4,86 1,46 20,00 Akın Tekstil 31,76 -0,38 130,31 Akiş GMYO 3,53 -0,56 12,69 Akmerkez GMYO 64,80 0,78 189,22 Aksa 14,59 2,17 108,33 Aksa Enerji 7,44 2,34 95,79 Aksigorta 9,30 0,00 71,65 Aksu Enerji 14,12 -0,91 -5,04 Alarko Carrıer 364,90 -4,25 510,96 Alarko GMYO 26,16 -0,23 77,98 Alarko Holding 8,64 3,10 47,07 Albaraka Türk 1,94 -1,52 26,80 Alcatel Lucent Teletaş 29,66 2,13 146,35 Alkim Kağıt 14,00 0,43 158,31 Alkim Kimya 14,90 2,41 140,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,19 0,46 434,15 Altınyunus Çeşme 49,96 10,00 400,10 Anadolu Efes 23,18 -0,94 8,94 Anadolu Grubu Holding 26,42 -2,08 50,20 Anadolu Hayat Emek. 8,67 4,08 42,48 Anadolu Isuzu 18,00 -0,94 47,90 Anadolu Sigorta 7,55 2,17 81,77 Anel Elektrik 3,17 0,00 79,82 Arçelik 30,40 -0,26 45,87 ARD Bilişim Teknolojileri 48,08 4,89 Arena Bilgisayar 34,40 0,29 372,20 Armada Bilgisayar 49,08 -0,24 199,45 Arsan Tekstil 7,29 0,00 103,63 Artı Yatırım Holding 5,80 1,40 616,05 Arzum Ev Aletleri 24,62 -9,95 Aselsan 18,25 -1,03 75,78 Ata GMYO 5,51 5,35 21,63 Atakule GMYO 2,52 3,28 31,25 Atlantis Yatırım Holding 5,56 -3,81 456,00 Atlas Yat. Ort. 1,75 -0,57 84,17 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,35 -0,43 36,88 Avrasya GMYO 4,06 -0,25 168,87 Avrasya Petrol ve Tur. 3,20 0,95 75,82 Avrupa Yatırım Holding 6,00 -1,64 289,61 Ayen Enerji 5,41 0,37 55,91 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,40 0,00 420,55 Aygaz 14,65 -0,68 20,62 Bagfaş 20,00 -1,19 18,91 Bak Ambalaj 20,20 0,10 177,30 Balatacılar Balatacılık 8,24 7,01 564,52 Bantaş Ambalaj 4,69 0,00 117,71 Banvit 52,00 1,96 180,02 Baştaş Başkent Çimento 17,37 9,94 570,66 Batı Çimento 4,71 -0,84 42,30 Batısöke Çimento 2,44 -0,81 86,26 Bayrak Taban Sanayi 10,61 -0,93 Bera Holding 20,28 5,30 426,75 Berkosan Yalıtım 8,92 3,36 225,55 Beşiktaş Futbol Yat. 4,04 -1,46 64,90 Beyaz Filo 10,18 3,77 225,26 Bilici Yatırım 6,64 -0,15 131,64 Bim Mağazalar 75,50 -1,69 63,39 Birko Mensucat 1,11 0,00 258,06 Birlik Mensucat 3,46 -9,90 203,51 Bizim Mağazaları 15,36 -1,22 38,71 Borusan Mannesmann 27,80 -2,80 142,79 Borusan Yat. Paz. 456,90 -7,55 662,60 Bosch Fren Sistemleri 1.245,00 -0,03 332,62 Bossa 17,85 0,06 121,46 Brisa 19,94 0,66 112,60 Burçelik 21,02 -0,47 261,79 Burçelik Vana 49,66 -0,64 411,43 Bursa Çimento 12,04 -0,17 200,75 Carrefoursa 71,80 1,06 171,48 Casa Emtia Petrol 106,00 7,12 1028,86 Ceo Event Medya 6,43 -0,92 75,58 Coca Cola İçecek 65,80 -0,68 73,80 Cosmos Yat. Holding 8,06 3,33 295,10 Credıtwest Faktorıng 5,87 -3,77 103,82 Çelebi 184,90 5,36 86,11 Çelik Halat 21,42 9,85 229,54 Çemaş Döküm 2,15 0,47 71,52 Çemtaş 15,94 0,89 96,09 Çimbeton 296,50 9,98 618,61 Çimentaş 36,16 9,98 141,07 Çimsa 17,80 -0,45 96,04 Çuhadaroğlu Metal 7,73 0,91 142,32 Dagi Giyim 8,07 -0,49 222,80 Dagi Yatırım Holding 12,90 -0,85 470,80 Dardanel 33,50 -1,53 783,91 Datagate Bilgisayar 16,11 2,22 106,27 Demısaş Döküm 6,61 1,23 89,94 Denge Holding 5,48 -0,36 300,00 Deniz GMYO 3,42 2,70 62,53 Derimod 9,74 0,31 36,41 Derlüks Deri 8,82 -1,78 118,00 Desa Deri 9,74 -0,31 114,54 Despec Bilgisayar 13,06 0,15 208,02 Deva Holding 24,14 -0,66 170,39 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,85 -0,46 Diriteks Diriliş Tekstil 3,73 -0,53 378,21 Ditaş Doğan 32,68 -0,37 243,45 DO-CO 630,00 2,76 11,70 Doğan Burda 22,44 -2,43 269,69 Doğan Holding 3,07 0,66 70,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 4,96 66,67 Doğusan 4,38 9,77 110,58 Doğuş GMYO 8,17 -0,97 80,35 Doğuş Otomotiv 28,74 -0,35 201,89 Döktaş Dökümcülük 30,62 1,53 -3,24 Duran Doğan Basım 10,49 -2,05 57,76 Dyo Boya 11,36 0,89 131,84 Eczacıbaşı İlaç 7,46 -0,67 104,35 Eczacıbaşı Yatırım 27,74 0,14 187,99 Edip Gayrimenkul 3,32 3,75 138,85 Ege Endüstri 1.770,10 2,70 214,65 Ege Gübre 145,20 0,59 196,49 Ege Profil 38,24 4,77 219,47 Ege Seramik 10,29 2,49 179,73 Egeplast 33,30 0,60 166,40 Ekiz Kimya 7,13 1,86 1068,85 Emek Elektrik 5,92 9,83 272,33 Eminiş Ambalaj 36,84 3,77 2323,68 Emlak Konut GMYO 2,14 -0,47 47,82 Enerjisa Enerji 12,51 0,40 85,72 Enka İnşaat 7,37 -0,14 32,03 Erbosan 41,00 -1,06 64,13 Ereğli Demir Çelik 14,93 -1,84 69,50 Ersu Gıda 4,94 -0,80 138,65 Escort Teknoloji 6,57 -2,95 372,66 Esenboğa Elektrik 19,03 0,37 Etiler Gıda 3,98 2,05 240,87 Euro Kapital Yat. Ort. 3,85 4,34 140,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 9,76 201,55 Euro Yat. Ort. 4,51 0,00 300,62 Euro Yatırım Holding 2,84 0,71 89,33 Fade Gıda 6,19 -0,32 Fenerbahçe Futbol 29,56 1,93 104,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,37 -1,85 39,39 F-M İzmit Piston 124,30 0,00 162,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,03 3,41 69,44 Ford Otosan 126,00 0,72 90,58 Formet Çelik Kapı 4,75 -1,45 58,33 Frigo Pak Gıda 20,98 0,38 199,48 Galatasaray Sportif 4,05 1,76 99,51 Garanti Bankası 10,37 0,00 -6,91 Garanti Faktoring 11,13 2,20 187,60 Garanti Yat. Ort. 3,23 -0,62 224,04 Gedik Y. Men. Değ. 12,60 -1,02 300,64 Gediz Ambalaj 26,80 -0,89 296,45 Gentaş 5,94 -1,33 188,07 Gersan Elektrik 6,14 0,16 92,48 Global Men. Değ. 6,01 -0,17 219,68 Global Yat. Holding 4,68 0,43 -3,90 Good-Year 8,36 5,56 106,42 Göltaş Çimento 41,26 0,24 131,93 Gözde Girişim 7,98 -1,36 55,25 GSD Denizcilik 5,04 1,82 96,88 GSD Holding 2,51 0,00 68,46 Gübre Fabrik. 86,05 2,38 851,88 Güler Yat. Holding 10,87 -2,69 435,47 Halk GMYO 3,21 -1,53 175,63 Hatay Tekstil 13,95 -1,97 107,16 Hedef Girişim 8,34 -2,11 249,50 Hektaş 19,07 -4,17 137,78 HUB Girişim 18,20 0,05 93,85 Hürriyet Gzt. 2,10 0,00 84,21 ICBC Turkey Bank 6,50 -0,15 23,34 İdealist Danışmanlık 13,46 1,97 305,42 İdealist GMYO 6,80 0,74 122,22 İhlas Ev Aletleri 1,88 -0,53 -39,94 İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 21,44 İhlas Gazetecilik 4,06 -2,17 -10,57 İhlas Holding 1,24 -1,59 36,26 İhlas Yayın Holding 1,14 -0,87 36,75 İndeks Bilgisayar 19,13 5,92 103,95 Info Yatırım 6,45 0,00 236,85 İntema 39,90 7,09 330,89 Inveo Yatırım Holding 44,22 -4,86 475,03 İpek Doğal Enerji 13,08 -0,98 69,43 İskenderun Demir Çelik 10,11 -0,69 29,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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