Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,55
|-2,45
|-2,45
|Acıpayam Selüloz
|17,33
|1,23
|1,23
|Adel Kalemcilik
|31,46
|-9,96
|-9,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|-0,71
|-0,71
|Afyon Çimento
|5,51
|7,83
|7,83
|Ak Enerji
|2,25
|1,81
|1,81
|Akbank
|7,09
|2,31
|2,31
|Akçansa
|18,19
|9,98
|9,98
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|0,19
|0,19
|Akfen GMYO
|4,91
|1,03
|1,03
|Akın Tekstil
|31,38
|-1,20
|-1,20
|Akiş GMYO
|3,56
|0,85
|0,85
|Akmerkez GMYO
|67,80
|4,63
|4,63
|Aksa
|14,43
|-1,10
|-1,10
|Aksa Enerji
|7,85
|5,51
|5,51
|Aksigorta
|9,87
|6,13
|6,13
|Aksu Enerji
|14,18
|0,42
|0,42
|Alarko Carrıer
|379,00
|3,86
|3,86
|Alarko GMYO
|26,04
|-0,46
|-0,46
|Alarko Holding
|8,68
|0,46
|0,46
|Albaraka Türk
|1,99
|2,58
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,60
|3,17
|3,17
|Alkim Kağıt
|14,43
|3,07
|3,07
|Alkim Kimya
|15,73
|5,57
|5,57
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,17
|-0,91
|-0,91
|Altınyunus Çeşme
|49,70
|-0,52
|-0,52
|Anadolu Efes
|24,04
|3,71
|3,71
|Anadolu Grubu Holding
|26,40
|-0,08
|-0,08
|Anadolu Hayat Emek.
|8,92
|2,88
|2,88
|Anadolu Isuzu
|18,53
|2,94
|2,94
|Anadolu Sigorta
|7,72
|2,25
|2,25
|Anel Elektrik
|3,15
|-0,63
|-0,63
|Arçelik
|30,42
|0,07
|0,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,30
|0,46
|0,46
|Arena Bilgisayar
|35,00
|1,74
|1,74
|Armada Bilgisayar
|53,95
|9,92
|9,92
|Arsan Tekstil
|7,16
|-1,78
|-1,78
|Artı Yatırım Holding
|6,10
|5,17
|5,17
|Arzum Ev Aletleri
|22,46
|-8,77
|-8,77
|Aselsan
|18,37
|0,66
|0,66
|Ata GMYO
|5,85
|6,17
|6,17
|Atakule GMYO
|2,52
|0,00
|0,00
|Atlantis Yatırım Holding
|6,11
|9,89
|9,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|4,00
|4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,15
|-1,09
|-1,09
|Avrasya GMYO
|3,90
|-3,94
|-3,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,15
|-1,56
|-1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,08
|1,33
|1,33
|Ayen Enerji
|5,49
|1,48
|1,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,80
|3,96
|3,96
|Aygaz
|14,84
|1,30
|1,30
|Bagfaş
|20,18
|0,90
|0,90
|Bak Ambalaj
|20,40
|0,99
|0,99
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|3,16
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|4,71
|0,43
|0,43
|Banvit
|51,20
|-1,54
|-1,54
|Baştaş Başkent Çimento
|19,09
|9,90
|9,90
|Batı Çimento
|4,90
|4,03
|4,03
|Batısöke Çimento
|2,47
|1,23
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|10,59
|-0,19
|-0,19
|Bera Holding
|21,00
|3,55
|3,55
|Berkosan Yalıtım
|8,68
|-2,69
|-2,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,14
|2,48
|2,48
|Beyaz Filo
|11,19
|9,92
|9,92
|Bilici Yatırım
|6,73
|1,36
|1,36
|Bim Mağazalar
|77,65
|2,85
|2,85
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,12
|-9,83
|-9,83
|Bizim Mağazaları
|15,38
|0,13
|0,13
|Borusan Mannesmann
|27,84
|0,14
|0,14
|Borusan Yat. Paz.
|451,00
|-1,29
|-1,29
|Bosch Fren Sistemleri
|1.243,50
|-0,12
|-0,12
|Bossa
|18,44
|3,31
|3,31
|Brisa
|20,06
|0,60
|0,60
|Burçelik
|21,22
|0,95
|0,95
|Burçelik Vana
|45,52
|-8,34
|-8,34
|Bursa Çimento
|12,39
|2,91
|2,91
|Carrefoursa
|72,00
|0,28
|0,28
|Casa Emtia Petrol
|116,00
|9,43
|9,43
|Ceo Event Medya
|6,50
|1,09
|1,09
|Coca Cola İçecek
|66,20
|0,61
|0,61
|Cosmos Yat. Holding
|8,50
|5,46
|5,46
|Credıtwest Faktorıng
|5,74
|-2,21
|-2,21
|Çelebi
|168,00
|-7,96
|-7,96
|Çelik Halat
|22,00
|2,71
|2,71
|Çemaş Döküm
|2,16
|0,47
|0,47
|Çemtaş
|16,24
|1,88
|1,88
|Çimbeton
|326,10
|9,98
|9,98
|Çimentaş
|39,76
|9,96
|9,96
|Çimsa
|18,50
|3,93
|3,93
|Çuhadaroğlu Metal
|7,96
|2,98
|2,98
|Dagi Giyim
|8,05
|-0,25
|-0,25
|Dagi Yatırım Holding
|13,51
|4,73
|4,73
|Dardanel
|35,00
|4,48
|4,48
|Datagate Bilgisayar
|16,30
|1,18
|1,18
|Demısaş Döküm
|6,47
|-2,12
|-2,12
|Denge Holding
|5,50
|0,36
|0,36
|Deniz GMYO
|3,76
|9,94
|9,94
|Derimod
|9,95
|2,16
|2,16
|Derlüks Deri
|8,76
|-0,68
|-0,68
|Desa Deri
|10,00
|2,67
|2,67
|Despec Bilgisayar
|13,30
|1,84
|1,84
|Deva Holding
|24,36
|0,91
|0,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,10
|2,30
|2,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,66
|-1,88
|-1,88
|Ditaş Doğan
|32,52
|-0,49
|-0,49
|DO-CO
|606,50
|-3,73
|-3,73
|Doğan Burda
|21,20
|-5,53
|-5,53
|Doğan Holding
|3,07
|0,00
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-2,55
|-2,55
|Doğusan
|4,30
|-1,83
|-1,83
|Doğuş GMYO
|8,40
|2,82
|2,82
|Doğuş Otomotiv
|28,16
|-2,02
|-2,02
|Döktaş Dökümcülük
|31,94
|4,31
|4,31
|Duran Doğan Basım
|10,58
|0,86
|0,86
|Dyo Boya
|12,14
|6,87
|6,87
|Eczacıbaşı İlaç
|7,58
|1,61
|1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|29,60
|6,71
|6,71
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|3,01
|3,01
|Ege Endüstri
|1.710,50
|-0,97
|-0,97
|Ege Gübre
|148,30
|2,13
|2,13
|Ege Profil
|37,18
|-2,77
|-2,77
|Ege Seramik
|11,04
|7,29
|7,29
|Egeplast
|33,22
|-0,24
|-0,24
|Ekiz Kimya
|7,05
|-1,12
|-1,12
|Emek Elektrik
|5,88
|-0,68
|-0,68
|Eminiş Ambalaj
|37,00
|0,43
|0,43
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|9,81
|9,81
|Enerjisa Enerji
|13,28
|6,16
|6,16
|Enka İnşaat
|7,45
|1,09
|1,09
|Erbosan
|42,38
|3,37
|3,37
|Ereğli Demir Çelik
|14,80
|-0,87
|-0,87
|Ersu Gıda
|4,95
|0,20
|0,20
|Escort Teknoloji
|6,49
|-1,22
|-1,22
|Esenboğa Elektrik
|19,66
|3,31
|3,31
|Etiler Gıda
|4,00
|0,50
|0,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|-2,60
|-2,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-3,06
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,39
|-2,66
|-2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,04
|7,04
|7,04
|Fade Gıda
|6,24
|0,81
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|31,30
|5,89
|5,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,47
|1,57
|1,57
|F-M İzmit Piston
|130,80
|5,23
|5,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,00
|-0,23
|-0,23
|Ford Otosan
|125,60
|-0,32
|-0,32
|Formet Çelik Kapı
|4,85
|2,11
|2,11
|Frigo Pak Gıda
|21,10
|0,57
|0,57
|Galatasaray Sportif
|3,96
|-2,22
|-2,22
|Garanti Bankası
|10,32
|-0,48
|-0,48
|Garanti Faktoring
|11,44
|2,79
|2,79
|Garanti Yat. Ort.
|3,37
|4,33
|4,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,63
|0,24
|0,24
|Gediz Ambalaj
|26,86
|0,22
|0,22
|Gentaş
|6,00
|1,01
|1,01
|Gersan Elektrik
|6,15
|0,16
|0,16
|Global Men. Değ.
|5,99
|-0,33
|-0,33
|Global Yat. Holding
|4,73
|1,07
|1,07
|Good-Year
|8,25
|-1,32
|-1,32
|Göltaş Çimento
|41,84
|1,41
|1,41
|Gözde Girişim
|8,61
|7,89
|7,89
|GSD Denizcilik
|5,12
|1,59
|1,59
|GSD Holding
|2,51
|0,00
|0,00
|Gübre Fabrik.
|77,45
|-9,99
|-9,99
|Güler Yat. Holding
|10,05
|-7,54
|-7,54
|Halk GMYO
|3,34
|4,05
|4,05
|Hatay Tekstil
|14,50
|3,94
|3,94
|Hedef Girişim
|8,02
|-3,84
|-3,84
|Hektaş
|19,17
|0,52
|0,52
|HUB Girişim
|18,35
|0,82
|0,82
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|0,95
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|6,84
|5,23
|5,23
|İdealist Danışmanlık
|13,11
|-2,60
|-2,60
|İdealist GMYO
|7,48
|10,00
|10,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,91
|1,60
|1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|7,20
|7,20
|İhlas Gazetecilik
|4,05
|-0,25
|-0,25
|İhlas Holding
|1,26
|1,61
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,88
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,02
|4,65
|4,65
|Info Yatırım
|6,32
|-2,02
|-2,02
|İntema
|35,92
|-9,97
|-9,97
|Inveo Yatırım Holding
|48,08
|8,73
|8,73
|İpek Doğal Enerji
|13,70
|4,74
|4,74
|İskenderun Demir Çelik
|10,06
|-0,49
|-0,49
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi