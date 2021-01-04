Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,55 -2,45 -2,45 Acıpayam Selüloz 17,33 1,23 1,23 Adel Kalemcilik 31,46 -9,96 -9,96 Adese Alışveriş Ticaret 2,78 -0,71 -0,71 Afyon Çimento 5,51 7,83 7,83 Ak Enerji 2,25 1,81 1,81 Akbank 7,09 2,31 2,31 Akçansa 18,19 9,98 9,98 Akdeniz Yatırım Hold. 5,18 0,19 0,19 Akfen GMYO 4,91 1,03 1,03 Akın Tekstil 31,38 -1,20 -1,20 Akiş GMYO 3,56 0,85 0,85 Akmerkez GMYO 67,80 4,63 4,63 Aksa 14,43 -1,10 -1,10 Aksa Enerji 7,85 5,51 5,51 Aksigorta 9,87 6,13 6,13 Aksu Enerji 14,18 0,42 0,42 Alarko Carrıer 379,00 3,86 3,86 Alarko GMYO 26,04 -0,46 -0,46 Alarko Holding 8,68 0,46 0,46 Albaraka Türk 1,99 2,58 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 30,60 3,17 3,17 Alkim Kağıt 14,43 3,07 3,07 Alkim Kimya 15,73 5,57 5,57 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,17 -0,91 -0,91 Altınyunus Çeşme 49,70 -0,52 -0,52 Anadolu Efes 24,04 3,71 3,71 Anadolu Grubu Holding 26,40 -0,08 -0,08 Anadolu Hayat Emek. 8,92 2,88 2,88 Anadolu Isuzu 18,53 2,94 2,94 Anadolu Sigorta 7,72 2,25 2,25 Anel Elektrik 3,15 -0,63 -0,63 Arçelik 30,42 0,07 0,07 ARD Bilişim Teknolojileri 48,30 0,46 0,46 Arena Bilgisayar 35,00 1,74 1,74 Armada Bilgisayar 53,95 9,92 9,92 Arsan Tekstil 7,16 -1,78 -1,78 Artı Yatırım Holding 6,10 5,17 5,17 Arzum Ev Aletleri 22,46 -8,77 -8,77 Aselsan 18,37 0,66 0,66 Ata GMYO 5,85 6,17 6,17 Atakule GMYO 2,52 0,00 0,00 Atlantis Yatırım Holding 6,11 9,89 9,89 Atlas Yat. Ort. 1,82 4,00 4,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,15 -1,09 -1,09 Avrasya GMYO 3,90 -3,94 -3,94 Avrasya Petrol ve Tur. 3,15 -1,56 -1,56 Avrupa Yatırım Holding 6,08 1,33 1,33 Ayen Enerji 5,49 1,48 1,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,80 3,96 3,96 Aygaz 14,84 1,30 1,30 Bagfaş 20,18 0,90 0,90 Bak Ambalaj 20,40 0,99 0,99 Balatacılar Balatacılık 8,50 3,16 3,16 Bantaş Ambalaj 4,71 0,43 0,43 Banvit 51,20 -1,54 -1,54 Baştaş Başkent Çimento 19,09 9,90 9,90 Batı Çimento 4,90 4,03 4,03 Batısöke Çimento 2,47 1,23 1,23 Bayrak Taban Sanayi 10,59 -0,19 -0,19 Bera Holding 21,00 3,55 3,55 Berkosan Yalıtım 8,68 -2,69 -2,69 Beşiktaş Futbol Yat. 4,14 2,48 2,48 Beyaz Filo 11,19 9,92 9,92 Bilici Yatırım 6,73 1,36 1,36 Bim Mağazalar 77,65 2,85 2,85 Birko Mensucat 1,11 0,00 0,00 Birlik Mensucat 3,12 -9,83 -9,83 Bizim Mağazaları 15,38 0,13 0,13 Borusan Mannesmann 27,84 0,14 0,14 Borusan Yat. Paz. 451,00 -1,29 -1,29 Bosch Fren Sistemleri 1.243,50 -0,12 -0,12 Bossa 18,44 3,31 3,31 Brisa 20,06 0,60 0,60 Burçelik 21,22 0,95 0,95 Burçelik Vana 45,52 -8,34 -8,34 Bursa Çimento 12,39 2,91 2,91 Carrefoursa 72,00 0,28 0,28 Casa Emtia Petrol 116,00 9,43 9,43 Ceo Event Medya 6,50 1,09 1,09 Coca Cola İçecek 66,20 0,61 0,61 Cosmos Yat. Holding 8,50 5,46 5,46 Credıtwest Faktorıng 5,74 -2,21 -2,21 Çelebi 168,00 -7,96 -7,96 Çelik Halat 22,00 2,71 2,71 Çemaş Döküm 2,16 0,47 0,47 Çemtaş 16,24 1,88 1,88 Çimbeton 326,10 9,98 9,98 Çimentaş 39,76 9,96 9,96 Çimsa 18,50 3,93 3,93 Çuhadaroğlu Metal 7,96 2,98 2,98 Dagi Giyim 8,05 -0,25 -0,25 Dagi Yatırım Holding 13,51 4,73 4,73 Dardanel 35,00 4,48 4,48 Datagate Bilgisayar 16,30 1,18 1,18 Demısaş Döküm 6,47 -2,12 -2,12 Denge Holding 5,50 0,36 0,36 Deniz GMYO 3,76 9,94 9,94 Derimod 9,95 2,16 2,16 Derlüks Deri 8,76 -0,68 -0,68 Desa Deri 10,00 2,67 2,67 Despec Bilgisayar 13,30 1,84 1,84 Deva Holding 24,36 0,91 0,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,10 2,30 2,30 Diriteks Diriliş Tekstil 3,66 -1,88 -1,88 Ditaş Doğan 32,52 -0,49 -0,49 DO-CO 606,50 -3,73 -3,73 Doğan Burda 21,20 -5,53 -5,53 Doğan Holding 3,07 0,00 0,00 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 -2,55 -2,55 Doğusan 4,30 -1,83 -1,83 Doğuş GMYO 8,40 2,82 2,82 Doğuş Otomotiv 28,16 -2,02 -2,02 Döktaş Dökümcülük 31,94 4,31 4,31 Duran Doğan Basım 10,58 0,86 0,86 Dyo Boya 12,14 6,87 6,87 Eczacıbaşı İlaç 7,58 1,61 1,61 Eczacıbaşı Yatırım 29,60 6,71 6,71 Edip Gayrimenkul 3,42 3,01 3,01 Ege Endüstri 1.710,50 -0,97 -0,97 Ege Gübre 148,30 2,13 2,13 Ege Profil 37,18 -2,77 -2,77 Ege Seramik 11,04 7,29 7,29 Egeplast 33,22 -0,24 -0,24 Ekiz Kimya 7,05 -1,12 -1,12 Emek Elektrik 5,88 -0,68 -0,68 Eminiş Ambalaj 37,00 0,43 0,43 Emlak Konut GMYO 2,35 9,81 9,81 Enerjisa Enerji 13,28 6,16 6,16 Enka İnşaat 7,45 1,09 1,09 Erbosan 42,38 3,37 3,37 Ereğli Demir Çelik 14,80 -0,87 -0,87 Ersu Gıda 4,95 0,20 0,20 Escort Teknoloji 6,49 -1,22 -1,22 Esenboğa Elektrik 19,66 3,31 3,31 Etiler Gıda 4,00 0,50 0,50 Euro Kapital Yat. Ort. 3,75 -2,60 -2,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -3,06 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,39 -2,66 -2,66 Euro Yatırım Holding 3,04 7,04 7,04 Fade Gıda 6,24 0,81 0,81 Fenerbahçe Futbol 31,30 5,89 5,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,47 1,57 1,57 F-M İzmit Piston 130,80 5,23 5,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,00 -0,23 -0,23 Ford Otosan 125,60 -0,32 -0,32 Formet Çelik Kapı 4,85 2,11 2,11 Frigo Pak Gıda 21,10 0,57 0,57 Galatasaray Sportif 3,96 -2,22 -2,22 Garanti Bankası 10,32 -0,48 -0,48 Garanti Faktoring 11,44 2,79 2,79 Garanti Yat. Ort. 3,37 4,33 4,33 Gedik Y. Men. Değ. 12,63 0,24 0,24 Gediz Ambalaj 26,86 0,22 0,22 Gentaş 6,00 1,01 1,01 Gersan Elektrik 6,15 0,16 0,16 Global Men. Değ. 5,99 -0,33 -0,33 Global Yat. Holding 4,73 1,07 1,07 Good-Year 8,25 -1,32 -1,32 Göltaş Çimento 41,84 1,41 1,41 Gözde Girişim 8,61 7,89 7,89 GSD Denizcilik 5,12 1,59 1,59 GSD Holding 2,51 0,00 0,00 Gübre Fabrik. 77,45 -9,99 -9,99 Güler Yat. Holding 10,05 -7,54 -7,54 Halk GMYO 3,34 4,05 4,05 Hatay Tekstil 14,50 3,94 3,94 Hedef Girişim 8,02 -3,84 -3,84 Hektaş 19,17 0,52 0,52 HUB Girişim 18,35 0,82 0,82 Hürriyet Gzt. 2,12 0,95 0,95 ICBC Turkey Bank 6,84 5,23 5,23 İdealist Danışmanlık 13,11 -2,60 -2,60 İdealist GMYO 7,48 10,00 10,00 İhlas Ev Aletleri 1,91 1,60 1,60 İhlas Gayrimenkul 1,34 7,20 7,20 İhlas Gazetecilik 4,05 -0,25 -0,25 İhlas Holding 1,26 1,61 1,61 İhlas Yayın Holding 1,15 0,88 0,88 İndeks Bilgisayar 20,02 4,65 4,65 Info Yatırım 6,32 -2,02 -2,02 İntema 35,92 -9,97 -9,97 Inveo Yatırım Holding 48,08 8,73 8,73 İpek Doğal Enerji 13,70 4,74 4,74 İskenderun Demir Çelik 10,06 -0,49 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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