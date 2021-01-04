Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

04.01.2021 18:41
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,55-2,45-2,45
Acıpayam Selüloz17,331,231,23
Adel Kalemcilik31,46-9,96-9,96
Adese Alışveriş Ticaret2,78-0,71-0,71
Afyon Çimento5,517,837,83
Ak Enerji2,251,811,81
Akbank7,092,312,31
Akçansa18,199,989,98
Akdeniz Yatırım Hold.5,180,190,19
Akfen GMYO4,911,031,03
Akın Tekstil31,38-1,20-1,20
Akiş GMYO3,560,850,85
Akmerkez GMYO67,804,634,63
Aksa14,43-1,10-1,10
Aksa Enerji7,855,515,51
Aksigorta9,876,136,13
Aksu Enerji14,180,420,42
Alarko Carrıer379,003,863,86
Alarko GMYO26,04-0,46-0,46
Alarko Holding8,680,460,46
Albaraka Türk1,992,582,58
Alcatel Lucent Teletaş30,603,173,17
Alkim Kağıt14,433,073,07
Alkim Kimya15,735,575,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,17-0,91-0,91
Altınyunus Çeşme49,70-0,52-0,52
Anadolu Efes24,043,713,71
Anadolu Grubu Holding26,40-0,08-0,08
Anadolu Hayat Emek.8,922,882,88
Anadolu Isuzu18,532,942,94
Anadolu Sigorta7,722,252,25
Anel Elektrik3,15-0,63-0,63
Arçelik30,420,070,07
ARD Bilişim Teknolojileri48,300,460,46
Arena Bilgisayar35,001,741,74
Armada Bilgisayar53,959,929,92
Arsan Tekstil7,16-1,78-1,78
Artı Yatırım Holding6,105,175,17
Arzum Ev Aletleri22,46-8,77-8,77
Aselsan18,370,660,66
Ata GMYO5,856,176,17
Atakule GMYO2,520,000,00
Atlantis Yatırım Holding6,119,899,89
Atlas Yat. Ort.1,824,004,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,15-1,09-1,09
Avrasya GMYO3,90-3,94-3,94
Avrasya Petrol ve Tur.3,15-1,56-1,56
Avrupa Yatırım Holding6,081,331,33
Ayen Enerji5,491,481,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,803,963,96
Aygaz14,841,301,30
Bagfaş20,180,900,90
Bak Ambalaj20,400,990,99
Balatacılar Balatacılık8,503,163,16
Bantaş Ambalaj4,710,430,43
Banvit51,20-1,54-1,54
Baştaş Başkent Çimento19,099,909,90
Batı Çimento4,904,034,03
Batısöke Çimento2,471,231,23
Bayrak Taban Sanayi10,59-0,19-0,19
Bera Holding21,003,553,55
Berkosan Yalıtım8,68-2,69-2,69
Beşiktaş Futbol Yat.4,142,482,48
Beyaz Filo11,199,929,92
Bilici Yatırım6,731,361,36
Bim Mağazalar77,652,852,85
Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat3,12-9,83-9,83
Bizim Mağazaları15,380,130,13
Borusan Mannesmann27,840,140,14
Borusan Yat. Paz.451,00-1,29-1,29
Bosch Fren Sistemleri1.243,50-0,12-0,12
Bossa18,443,313,31
Brisa20,060,600,60
Burçelik21,220,950,95
Burçelik Vana45,52-8,34-8,34
Bursa Çimento12,392,912,91
Carrefoursa72,000,280,28
Casa Emtia Petrol116,009,439,43
Ceo Event Medya6,501,091,09
Coca Cola İçecek66,200,610,61
Cosmos Yat. Holding8,505,465,46
Credıtwest Faktorıng5,74-2,21-2,21
Çelebi168,00-7,96-7,96
Çelik Halat22,002,712,71
Çemaş Döküm2,160,470,47
Çemtaş16,241,881,88
Çimbeton326,109,989,98
Çimentaş39,769,969,96
Çimsa18,503,933,93
Çuhadaroğlu Metal7,962,982,98
Dagi Giyim8,05-0,25-0,25
Dagi Yatırım Holding13,514,734,73
Dardanel35,004,484,48
Datagate Bilgisayar16,301,181,18
Demısaş Döküm6,47-2,12-2,12
Denge Holding5,500,360,36
Deniz GMYO3,769,949,94
Derimod9,952,162,16
Derlüks Deri8,76-0,68-0,68
Desa Deri10,002,672,67
Despec Bilgisayar13,301,841,84
Deva Holding24,360,910,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,102,302,30
Diriteks Diriliş Tekstil3,66-1,88-1,88
Ditaş Doğan32,52-0,49-0,49
DO-CO606,50-3,73-3,73
Doğan Burda21,20-5,53-5,53
Doğan Holding3,070,000,00
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-2,55-2,55
Doğusan4,30-1,83-1,83
Doğuş GMYO8,402,822,82
Doğuş Otomotiv28,16-2,02-2,02
Döktaş Dökümcülük31,944,314,31
Duran Doğan Basım10,580,860,86
Dyo Boya12,146,876,87
Eczacıbaşı İlaç7,581,611,61
Eczacıbaşı Yatırım29,606,716,71
Edip Gayrimenkul3,423,013,01
Ege Endüstri1.710,50-0,97-0,97
Ege Gübre148,302,132,13
Ege Profil37,18-2,77-2,77
Ege Seramik11,047,297,29
Egeplast33,22-0,24-0,24
Ekiz Kimya7,05-1,12-1,12
Emek Elektrik5,88-0,68-0,68
Eminiş Ambalaj37,000,430,43
Emlak Konut GMYO2,359,819,81
Enerjisa Enerji13,286,166,16
Enka İnşaat7,451,091,09
Erbosan42,383,373,37
Ereğli Demir Çelik14,80-0,87-0,87
Ersu Gıda4,950,200,20
Escort Teknoloji6,49-1,22-1,22
Esenboğa Elektrik19,663,313,31
Etiler Gıda4,000,500,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,75-2,60-2,60
Euro Trend Yat. Ort.3,49-3,06-3,06
Euro Yat. Ort.4,39-2,66-2,66
Euro Yatırım Holding3,047,047,04
Fade Gıda6,240,810,81
Fenerbahçe Futbol31,305,895,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,471,571,57
F-M İzmit Piston130,805,235,23
Fonet Bilgi Teknolojileri13,00-0,23-0,23
Ford Otosan125,60-0,32-0,32
Formet Çelik Kapı4,852,112,11
Frigo Pak Gıda21,100,570,57
Galatasaray Sportif3,96-2,22-2,22
Garanti Bankası10,32-0,48-0,48
Garanti Faktoring11,442,792,79
Garanti Yat. Ort.3,374,334,33
Gedik Y. Men. Değ.12,630,240,24
Gediz Ambalaj26,860,220,22
Gentaş6,001,011,01
Gersan Elektrik6,150,160,16
Global Men. Değ.5,99-0,33-0,33
Global Yat. Holding4,731,071,07
Good-Year8,25-1,32-1,32
Göltaş Çimento41,841,411,41
Gözde Girişim8,617,897,89
GSD Denizcilik5,121,591,59
GSD Holding2,510,000,00
Gübre Fabrik.77,45-9,99-9,99
Güler Yat. Holding10,05-7,54-7,54
Halk GMYO3,344,054,05
Hatay Tekstil14,503,943,94
Hedef Girişim8,02-3,84-3,84
Hektaş19,170,520,52
HUB Girişim18,350,820,82
Hürriyet Gzt.2,120,950,95
ICBC Turkey Bank6,845,235,23
İdealist Danışmanlık13,11-2,60-2,60
İdealist GMYO7,4810,0010,00
İhlas Ev Aletleri1,911,601,60
İhlas Gayrimenkul1,347,207,20
İhlas Gazetecilik4,05-0,25-0,25
İhlas Holding1,261,611,61
İhlas Yayın Holding1,150,880,88
İndeks Bilgisayar20,024,654,65
Info Yatırım6,32-2,02-2,02
İntema35,92-9,97-9,97
Inveo Yatırım Holding48,088,738,73
İpek Doğal Enerji13,704,744,74
İskenderun Demir Çelik10,06-0,49-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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