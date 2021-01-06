Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.01.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,70-3,02-0,52
Acıpayam Selüloz16,990,53-0,76
Adel Kalemcilik27,52-2,27-19,61
Adese Alışveriş Ticaret2,790,36-0,36
Afyon Çimento5,39-2,535,48
Ak Enerji2,230,900,90
Akbank7,364,696,20
Akçansa18,04-4,099,07
Akdeniz Yatırım Hold.5,110,99-1,16
Akfen GMYO4,89-1,010,62
Akın Tekstil34,009,967,05
Akiş GMYO3,520,00-0,28
Akmerkez GMYO69,70-5,918,24
Aksa14,02-0,43-3,91
Aksa Enerji8,155,989,54
Aksigorta9,801,555,38
Aksu Enerji14,391,411,91
Alarko Carrıer414,8010,0013,67
Alarko GMYO25,780,70-1,45
Alarko Holding9,050,564,75
Albaraka Türk1,991,022,58
Alcatel Lucent Teletaş30,40-0,522,49
Alkim Kağıt14,032,043,56
Alkim Kimya15,574,177,10
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-0,47-2,74
Altınyunus Çeşme47,000,00-5,92
Anadolu Efes24,801,566,99
Anadolu Grubu Holding27,181,422,88
Anadolu Hayat Emek.9,211,776,23
Anadolu Isuzu18,511,872,83
Anadolu Sigorta7,51-1,57-0,53
Anel Elektrik3,10-0,32-2,21
Arçelik31,062,172,17
ARD Bilişim Teknolojileri47,881,79-0,42
Arena Bilgisayar35,561,543,37
Armada Bilgisayar51,101,194,12
Arsan Tekstil7,10-0,28-2,61
Artı Yatırım Holding6,454,8811,21
Arzum Ev Aletleri22,400,81-9,02
Aselsan18,691,852,41
Ata GMYO6,245,0513,25
Atakule GMYO2,500,81-0,79
Atlantis Yatırım Holding7,308,6331,29
Atlas Yat. Ort.1,790,002,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,300,131,55
Avrasya GMYO3,94-1,01-2,96
Avrasya Petrol ve Tur.3,14-0,32-1,88
Avrupa Yatırım Holding5,94-0,67-1,00
Ayen Enerji5,654,054,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,011,01-3,00
Aygaz15,050,332,73
Bagfaş20,824,104,10
Bak Ambalaj20,64-1,812,18
Balatacılar Balatacılık8,45-6,112,55
Bantaş Ambalaj4,831,052,99
Banvit47,74-2,57-8,19
Baştaş Başkent Çimento17,10-10,00-1,55
Batı Çimento4,810,002,12
Batısöke Çimento2,450,410,41
Bayrak Taban Sanayi10,270,00-3,20
Bera Holding20,50-2,381,08
Berkosan Yalıtım8,85-2,96-0,78
Beşiktaş Futbol Yat.4,389,778,42
Beyaz Filo11,09-3,988,94
Bilici Yatırım6,801,802,41
Bim Mağazalar76,45-0,651,26
Birko Mensucat1,102,80-0,90
Birlik Mensucat3,08-9,94-10,98
Bizim Mağazaları15,59-0,131,50
Borusan Mannesmann29,9210,007,63
Borusan Yat. Paz.473,509,993,63
Bosch Fren Sistemleri1.232,500,80-0,52
Bossa17,890,220,22
Brisa22,089,9610,73
Burçelik22,303,626,09
Burçelik Vana46,241,63-6,89
Bursa Çimento11,58-1,03-3,82
Carrefoursa69,002,99-3,90
Casa Emtia Petrol105,00-2,78-0,94
Ceo Event Medya6,62-3,362,95
Coca Cola İçecek65,50-0,83-0,46
Cosmos Yat. Holding10,108,6025,31
Credıtwest Faktorıng5,791,76-1,36
Çelebi161,80-1,28-11,35
Çelik Halat21,50-1,290,37
Çemaş Döküm2,241,364,19
Çemtaş15,52-0,89-2,63
Çimbeton315,10-1,506,27
Çimentaş39,36-9,978,85
Çimsa18,61-0,164,55
Çuhadaroğlu Metal8,437,539,06
Dagi Giyim8,040,37-0,37
Dagi Yatırım Holding13,83-1,147,21
Dardanel32,94-1,96-1,67
Datagate Bilgisayar15,750,51-2,23
Demısaş Döküm6,431,42-2,72
Denge Holding6,479,8518,07
Deniz GMYO4,065,7318,71
Derimod9,78-0,410,41
Derlüks Deri8,55-0,81-3,06
Desa Deri10,060,903,29
Despec Bilgisayar12,85-0,16-1,61
Deva Holding25,102,873,98
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,960,551,01
Diriteks Diriliş Tekstil4,429,9518,50
Ditaş Doğan32,622,07-0,18
DO-CO594,50-0,37-5,63
Doğan Burda25,288,4012,66
Doğan Holding3,245,195,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,774,920,73
Doğusan5,209,9418,72
Doğuş GMYO9,12-1,3011,63
Doğuş Otomotiv28,161,59-2,02
Döktaş Dökümcülük33,501,529,41
Duran Doğan Basım10,894,513,81
Dyo Boya11,840,174,23
Eczacıbaşı İlaç7,652,822,55
Eczacıbaşı Yatırım31,749,2214,42
Edip Gayrimenkul3,31-0,90-0,30
Ege Endüstri1.689,00-0,65-2,22
Ege Gübre159,5010,009,85
Ege Profil37,600,91-1,67
Ege Seramik11,25-1,579,33
Egeplast37,769,9613,39
Ekiz Kimya6,96-0,43-2,38
Emek Elektrik5,804,50-2,03
Eminiş Ambalaj32,90-1,20-10,69
Emlak Konut GMYO2,37-0,4210,75
Enerjisa Enerji13,32-1,196,47
Enka İnşaat8,093,989,77
Erbosan41,561,371,37
Ereğli Demir Çelik14,650,55-1,88
Ersu Gıda5,03-0,791,82
Escort Teknoloji6,481,57-1,37
Esenboğa Elektrik19,130,840,53
Etiler Gıda3,93-1,75-1,26
Euro Kapital Yat. Ort.3,66-0,27-4,94
Euro Trend Yat. Ort.3,40-0,29-5,56
Euro Yat. Ort.4,29-0,69-4,88
Euro Yatırım Holding3,318,8816,55
Fade Gıda6,140,33-0,81
Fenerbahçe Futbol33,6610,0013,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,510,152,20
F-M İzmit Piston149,203,7620,03
Fonet Bilgi Teknolojileri12,45-2,66-4,45
Ford Otosan137,002,328,73
Formet Çelik Kapı4,911,873,37
Frigo Pak Gıda23,489,7211,92
Galatasaray Sportif4,044,12-0,25
Garanti Bankası10,413,070,39
Garanti Faktoring11,20-0,530,63
Garanti Yat. Ort.3,619,7311,76
Gedik Y. Men. Değ.13,267,545,24
Gediz Ambalaj27,602,602,99
Gentaş6,000,331,01
Gersan Elektrik6,130,49-0,16
Global Men. Değ.5,81-0,34-3,33
Global Yat. Holding5,173,4010,47
Good-Year8,762,584,78
Göltaş Çimento40,02-0,20-3,01
Gözde Girişim7,34-5,29-8,02
GSD Denizcilik5,24-0,383,97
GSD Holding2,57-2,282,39
Gübre Fabrik.69,25-0,72-19,52
Güler Yat. Holding11,261,903,59
Halk GMYO3,290,922,49
Hatay Tekstil14,301,062,51
Hedef Girişim8,032,95-3,72
Hektaş20,160,505,72
HUB Girişim18,973,894,23
Hürriyet Gzt.2,231,836,19
ICBC Turkey Bank6,80-0,734,62
İdealist Danışmanlık12,56-2,94-6,69
İdealist GMYO9,049,9832,94
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,310,774,80
İhlas Gazetecilik3,970,00-2,22
İhlas Holding1,22-0,81-1,61
İhlas Yayın Holding1,140,880,00
İndeks Bilgisayar19,22-0,720,47
Info Yatırım6,22-0,80-3,57
İntema33,30-10,00-16,54
Inveo Yatırım Holding48,20-3,069,00
İpek Doğal Enerji13,20-0,750,92
İskenderun Demir Çelik10,131,100,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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