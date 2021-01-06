Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,70 -3,02 -0,52 Acıpayam Selüloz 16,99 0,53 -0,76 Adel Kalemcilik 27,52 -2,27 -19,61 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 0,36 -0,36 Afyon Çimento 5,39 -2,53 5,48 Ak Enerji 2,23 0,90 0,90 Akbank 7,36 4,69 6,20 Akçansa 18,04 -4,09 9,07 Akdeniz Yatırım Hold. 5,11 0,99 -1,16 Akfen GMYO 4,89 -1,01 0,62 Akın Tekstil 34,00 9,96 7,05 Akiş GMYO 3,52 0,00 -0,28 Akmerkez GMYO 69,70 -5,91 8,24 Aksa 14,02 -0,43 -3,91 Aksa Enerji 8,15 5,98 9,54 Aksigorta 9,80 1,55 5,38 Aksu Enerji 14,39 1,41 1,91 Alarko Carrıer 414,80 10,00 13,67 Alarko GMYO 25,78 0,70 -1,45 Alarko Holding 9,05 0,56 4,75 Albaraka Türk 1,99 1,02 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 30,40 -0,52 2,49 Alkim Kağıt 14,03 2,04 3,56 Alkim Kimya 15,57 4,17 7,10 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 -0,47 -2,74 Altınyunus Çeşme 47,00 0,00 -5,92 Anadolu Efes 24,80 1,56 6,99 Anadolu Grubu Holding 27,18 1,42 2,88 Anadolu Hayat Emek. 9,21 1,77 6,23 Anadolu Isuzu 18,51 1,87 2,83 Anadolu Sigorta 7,51 -1,57 -0,53 Anel Elektrik 3,10 -0,32 -2,21 Arçelik 31,06 2,17 2,17 ARD Bilişim Teknolojileri 47,88 1,79 -0,42 Arena Bilgisayar 35,56 1,54 3,37 Armada Bilgisayar 51,10 1,19 4,12 Arsan Tekstil 7,10 -0,28 -2,61 Artı Yatırım Holding 6,45 4,88 11,21 Arzum Ev Aletleri 22,40 0,81 -9,02 Aselsan 18,69 1,85 2,41 Ata GMYO 6,24 5,05 13,25 Atakule GMYO 2,50 0,81 -0,79 Atlantis Yatırım Holding 7,30 8,63 31,29 Atlas Yat. Ort. 1,79 0,00 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,30 0,13 1,55 Avrasya GMYO 3,94 -1,01 -2,96 Avrasya Petrol ve Tur. 3,14 -0,32 -1,88 Avrupa Yatırım Holding 5,94 -0,67 -1,00 Ayen Enerji 5,65 4,05 4,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,01 1,01 -3,00 Aygaz 15,05 0,33 2,73 Bagfaş 20,82 4,10 4,10 Bak Ambalaj 20,64 -1,81 2,18 Balatacılar Balatacılık 8,45 -6,11 2,55 Bantaş Ambalaj 4,83 1,05 2,99 Banvit 47,74 -2,57 -8,19 Baştaş Başkent Çimento 17,10 -10,00 -1,55 Batı Çimento 4,81 0,00 2,12 Batısöke Çimento 2,45 0,41 0,41 Bayrak Taban Sanayi 10,27 0,00 -3,20 Bera Holding 20,50 -2,38 1,08 Berkosan Yalıtım 8,85 -2,96 -0,78 Beşiktaş Futbol Yat. 4,38 9,77 8,42 Beyaz Filo 11,09 -3,98 8,94 Bilici Yatırım 6,80 1,80 2,41 Bim Mağazalar 76,45 -0,65 1,26 Birko Mensucat 1,10 2,80 -0,90 Birlik Mensucat 3,08 -9,94 -10,98 Bizim Mağazaları 15,59 -0,13 1,50 Borusan Mannesmann 29,92 10,00 7,63 Borusan Yat. Paz. 473,50 9,99 3,63 Bosch Fren Sistemleri 1.232,50 0,80 -0,52 Bossa 17,89 0,22 0,22 Brisa 22,08 9,96 10,73 Burçelik 22,30 3,62 6,09 Burçelik Vana 46,24 1,63 -6,89 Bursa Çimento 11,58 -1,03 -3,82 Carrefoursa 69,00 2,99 -3,90 Casa Emtia Petrol 105,00 -2,78 -0,94 Ceo Event Medya 6,62 -3,36 2,95 Coca Cola İçecek 65,50 -0,83 -0,46 Cosmos Yat. Holding 10,10 8,60 25,31 Credıtwest Faktorıng 5,79 1,76 -1,36 Çelebi 161,80 -1,28 -11,35 Çelik Halat 21,50 -1,29 0,37 Çemaş Döküm 2,24 1,36 4,19 Çemtaş 15,52 -0,89 -2,63 Çimbeton 315,10 -1,50 6,27 Çimentaş 39,36 -9,97 8,85 Çimsa 18,61 -0,16 4,55 Çuhadaroğlu Metal 8,43 7,53 9,06 Dagi Giyim 8,04 0,37 -0,37 Dagi Yatırım Holding 13,83 -1,14 7,21 Dardanel 32,94 -1,96 -1,67 Datagate Bilgisayar 15,75 0,51 -2,23 Demısaş Döküm 6,43 1,42 -2,72 Denge Holding 6,47 9,85 18,07 Deniz GMYO 4,06 5,73 18,71 Derimod 9,78 -0,41 0,41 Derlüks Deri 8,55 -0,81 -3,06 Desa Deri 10,06 0,90 3,29 Despec Bilgisayar 12,85 -0,16 -1,61 Deva Holding 25,10 2,87 3,98 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,96 0,55 1,01 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 9,95 18,50 Ditaş Doğan 32,62 2,07 -0,18 DO-CO 594,50 -0,37 -5,63 Doğan Burda 25,28 8,40 12,66 Doğan Holding 3,24 5,19 5,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,77 4,92 0,73 Doğusan 5,20 9,94 18,72 Doğuş GMYO 9,12 -1,30 11,63 Doğuş Otomotiv 28,16 1,59 -2,02 Döktaş Dökümcülük 33,50 1,52 9,41 Duran Doğan Basım 10,89 4,51 3,81 Dyo Boya 11,84 0,17 4,23 Eczacıbaşı İlaç 7,65 2,82 2,55 Eczacıbaşı Yatırım 31,74 9,22 14,42 Edip Gayrimenkul 3,31 -0,90 -0,30 Ege Endüstri 1.689,00 -0,65 -2,22 Ege Gübre 159,50 10,00 9,85 Ege Profil 37,60 0,91 -1,67 Ege Seramik 11,25 -1,57 9,33 Egeplast 37,76 9,96 13,39 Ekiz Kimya 6,96 -0,43 -2,38 Emek Elektrik 5,80 4,50 -2,03 Eminiş Ambalaj 32,90 -1,20 -10,69 Emlak Konut GMYO 2,37 -0,42 10,75 Enerjisa Enerji 13,32 -1,19 6,47 Enka İnşaat 8,09 3,98 9,77 Erbosan 41,56 1,37 1,37 Ereğli Demir Çelik 14,65 0,55 -1,88 Ersu Gıda 5,03 -0,79 1,82 Escort Teknoloji 6,48 1,57 -1,37 Esenboğa Elektrik 19,13 0,84 0,53 Etiler Gıda 3,93 -1,75 -1,26 Euro Kapital Yat. Ort. 3,66 -0,27 -4,94 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -0,29 -5,56 Euro Yat. Ort. 4,29 -0,69 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,31 8,88 16,55 Fade Gıda 6,14 0,33 -0,81 Fenerbahçe Futbol 33,66 10,00 13,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,51 0,15 2,20 F-M İzmit Piston 149,20 3,76 20,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,45 -2,66 -4,45 Ford Otosan 137,00 2,32 8,73 Formet Çelik Kapı 4,91 1,87 3,37 Frigo Pak Gıda 23,48 9,72 11,92 Galatasaray Sportif 4,04 4,12 -0,25 Garanti Bankası 10,41 3,07 0,39 Garanti Faktoring 11,20 -0,53 0,63 Garanti Yat. Ort. 3,61 9,73 11,76 Gedik Y. Men. Değ. 13,26 7,54 5,24 Gediz Ambalaj 27,60 2,60 2,99 Gentaş 6,00 0,33 1,01 Gersan Elektrik 6,13 0,49 -0,16 Global Men. Değ. 5,81 -0,34 -3,33 Global Yat. Holding 5,17 3,40 10,47 Good-Year 8,76 2,58 4,78 Göltaş Çimento 40,02 -0,20 -3,01 Gözde Girişim 7,34 -5,29 -8,02 GSD Denizcilik 5,24 -0,38 3,97 GSD Holding 2,57 -2,28 2,39 Gübre Fabrik. 69,25 -0,72 -19,52 Güler Yat. Holding 11,26 1,90 3,59 Halk GMYO 3,29 0,92 2,49 Hatay Tekstil 14,30 1,06 2,51 Hedef Girişim 8,03 2,95 -3,72 Hektaş 20,16 0,50 5,72 HUB Girişim 18,97 3,89 4,23 Hürriyet Gzt. 2,23 1,83 6,19 ICBC Turkey Bank 6,80 -0,73 4,62 İdealist Danışmanlık 12,56 -2,94 -6,69 İdealist GMYO 9,04 9,98 32,94 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,31 0,77 4,80 İhlas Gazetecilik 3,97 0,00 -2,22 İhlas Holding 1,22 -0,81 -1,61 İhlas Yayın Holding 1,14 0,88 0,00 İndeks Bilgisayar 19,22 -0,72 0,47 Info Yatırım 6,22 -0,80 -3,57 İntema 33,30 -10,00 -16,54 Inveo Yatırım Holding 48,20 -3,06 9,00 İpek Doğal Enerji 13,20 -0,75 0,92 İskenderun Demir Çelik 10,13 1,10 0,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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