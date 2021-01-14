Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14.01.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,661,06-1,03
Acıpayam Selüloz17,63-2,272,98
Adel Kalemcilik27,100,37-20,84
Adese Alışveriş Ticaret2,72-1,81-2,86
Afyon Çimento5,27-2,593,13
Ak Enerji2,32-1,284,98
Akbank7,11-1,932,60
Akçansa18,20-2,4710,04
Akdeniz Yatırım Hold.5,362,103,68
Akfen GMYO4,990,002,67
Akın Tekstil36,200,6713,98
Akiş GMYO3,60-3,741,98
Akmerkez GMYO63,25-3,29-1,77
Aksa14,23-2,27-2,47
Aksa Enerji8,373,3312,50
Aksigorta9,39-1,260,97
Aksu Enerji14,06-1,68-0,42
Alarko Carrıer522,30-1,7743,14
Alarko GMYO25,302,93-3,29
Alarko Holding10,199,9217,94
Albaraka Türk1,99-0,502,58
Alcatel Lucent Teletaş29,74-2,870,27
Alkim Kağıt13,95-1,482,97
Alkim Kimya16,24-1,1011,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,32-0,435,94
Altınyunus Çeşme60,409,9220,90
Anadolu Efes27,282,0217,69
Anadolu Grubu Holding28,02-1,416,06
Anadolu Hayat Emek.10,373,7019,61
Anadolu Isuzu20,583,2114,33
Anadolu Sigorta7,931,415,03
Anel Elektrik3,09-0,64-2,52
Arçelik33,60-0,0610,53
ARD Bilişim Teknolojileri56,050,0916,58
Arena Bilgisayar44,026,4327,97
Armada Bilgisayar57,40-7,8716,95
Arsan Tekstil7,42-3,011,78
Artı Yatırım Holding8,65-4,3149,14
Arzum Ev Aletleri22,50-0,97-8,61
Aselsan18,56-0,851,70
Ata GMYO6,00-0,668,89
Atakule GMYO2,67-6,645,95
Atlantis Yatırım Holding8,858,7259,17
Atlas Yat. Ort.1,79-1,102,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,30-0,381,55
Avrasya GMYO3,62-2,69-10,84
Avrasya Petrol ve Tur.3,19-1,54-0,31
Avrupa Yatırım Holding6,931,1715,50
Ayen Enerji5,52-2,132,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,960,55-3,44
Aygaz14,87-0,871,50
Bagfaş24,680,9023,40
Bak Ambalaj21,260,765,25
Balatacılar Balatacılık8,034,29-2,55
Bantaş Ambalaj4,73-1,660,85
Banvit51,50-0,19-0,96
Baştaş Başkent Çimento18,90-2,588,81
Batı Çimento5,891,3825,05
Batısöke Çimento2,46-2,380,82
Bayrak Taban Sanayi10,40-2,62-1,98
Bera Holding21,860,097,79
Berkosan Yalıtım8,904,46-0,22
Beşiktaş Futbol Yat.4,200,723,96
Beyaz Filo10,29-1,631,08
Bilici Yatırım6,98-0,715,12
Bim Mağazalar76,50-0,654,03
Birko Mensucat1,080,93-2,70
Birlik Mensucat2,95-5,14-14,74
Bizim Mağazaları15,52-1,151,04
Borusan Mannesmann35,54-4,1527,84
Borusan Yat. Paz.488,00-9,636,81
Bosch Fren Sistemleri1.308,003,655,58
Bossa18,82-1,215,43
Brisa22,702,9913,84
Burçelik23,949,9213,89
Burçelik Vana49,649,97-0,04
Bursa Çimento12,17-0,251,08
Carrefoursa77,403,617,80
Casa Emtia Petrol135,00-2,8827,36
Ceo Event Medya6,721,054,51
Coca Cola İçecek76,003,4715,50
Cosmos Yat. Holding12,004,4448,88
Credıtwest Faktorıng5,56-1,94-5,28
Çelebi183,502,230,53
Çelik Halat19,92-3,95-7,00
Çemaş Döküm2,17-3,130,93
Çemtaş16,100,631,25
Çimbeton469,007,4058,18
Çimentaş59,656,3364,96
Çimsa19,431,529,16
Çuhadaroğlu Metal8,45-1,529,31
Dagi Giyim8,21-8,371,73
Dagi Yatırım Holding14,39-4,5111,55
Dardanel31,04-0,19-7,34
Datagate Bilgisayar15,56-2,20-3,41
Demısaş Döküm6,37-1,55-3,63
Denge Holding6,754,0123,18
Deniz GMYO4,19-1,6422,51
Derimod10,28-6,205,54
Derlüks Deri9,602,138,84
Desa Deri10,14-1,464,11
Despec Bilgisayar12,52-1,49-4,13
Deva Holding25,76-2,356,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,29-1,914,06
Diriteks Diriliş Tekstil4,303,1215,28
Ditaş Doğan33,86-1,863,61
DO-CO585,500,91-7,06
Doğan Burda23,00-1,712,50
Doğan Holding3,63-3,9718,24
Doğtaş Kelebek Mobilya2,582,3810,78
Doğusan5,01-2,5314,38
Doğuş GMYO8,86-1,568,45
Doğuş Otomotiv31,023,267,93
Döktaş Dökümcülük31,56-0,693,07
Duran Doğan Basım10,53-0,940,38
Dyo Boya12,22-4,537,57
Eczacıbaşı İlaç7,49-1,580,40
Eczacıbaşı Yatırım34,96-2,3526,03
Edip Gayrimenkul3,16-2,17-4,82
Ege Endüstri1.785,001,873,34
Ege Gübre229,004,7657,71
Ege Profil37,74-1,10-1,31
Ege Seramik12,61-0,7122,55
Egeplast32,180,56-3,36
Ekiz Kimya7,36-6,363,23
Emek Elektrik4,89-3,93-17,40
Eminiş Ambalaj47,802,6629,75
Emlak Konut GMYO2,481,2215,89
Enerjisa Enerji12,13-1,38-3,04
Enka İnşaat8,30-5,5712,62
Erbosan45,32-3,6210,54
Ereğli Demir Çelik15,14-1,301,41
Ersu Gıda5,082,012,83
Escort Teknoloji6,581,080,15
Esenboğa Elektrik23,265,6322,23
Etiler Gıda4,40-2,4410,55
Euro Kapital Yat. Ort.4,10-3,536,49
Euro Trend Yat. Ort.3,62-5,240,56
Euro Yat. Ort.4,68-9,653,77
Euro Yatırım Holding3,54-5,8524,65
Fade Gıda6,220,480,48
Fenerbahçe Futbol40,704,4137,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,52-2,982,35
F-M İzmit Piston157,409,9926,63
Fonet Bilgi Teknolojileri12,603,11-3,30
Ford Otosan153,30-3,0421,67
Formet Çelik Kapı4,95-7,134,21
Frigo Pak Gıda22,50-0,887,24
Galatasaray Sportif3,90-1,02-3,70
Garanti Bankası10,31-2,37-0,58
Garanti Faktoring12,682,4213,93
Garanti Yat. Ort.3,53-3,029,29
Gedik Y. Men. Değ.13,20-1,124,76
Gediz Ambalaj29,120,908,66
Gentaş5,81-3,49-2,19
Gersan Elektrik6,14-2,070,00
Global Men. Değ.6,19-3,283,00
Global Yat. Holding5,261,7412,39
Good-Year8,70-0,574,07
Göltaş Çimento40,12-0,94-2,76
Gözde Girişim7,28-2,54-8,77
GSD Denizcilik5,18-1,892,78
GSD Holding2,47-1,20-1,59
Gübre Fabrik.67,550,67-21,50
Güler Yat. Holding10,66-0,28-1,93
Halk GMYO3,391,195,61
Hatay Tekstil15,62-2,3111,97
Hedef Girişim3,511,152,44
Hektaş28,286,7248,30
HUB Girişim18,95-4,294,12
Hürriyet Gzt.2,345,4111,43
ICBC Turkey Bank6,86-0,585,54
İdealist Danışmanlık13,243,44-1,63
İdealist GMYO8,35-3,4722,79
İhlas Ev Aletleri1,86-1,06-1,06
İhlas Gayrimenkul1,370,749,60
İhlas Gazetecilik3,971,02-2,22
İhlas Holding1,230,82-0,81
İhlas Yayın Holding1,15-3,360,88
İndeks Bilgisayar19,42-1,771,52
Info Yatırım6,210,00-3,72
İntema49,483,5624,01
Inveo Yatırım Holding70,859,9360,22
İpek Doğal Enerji13,23-1,341,15
İskenderun Demir Çelik10,37-1,142,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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