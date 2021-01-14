Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 1,06 -1,03 Acıpayam Selüloz 17,63 -2,27 2,98 Adel Kalemcilik 27,10 0,37 -20,84 Adese Alışveriş Ticaret 2,72 -1,81 -2,86 Afyon Çimento 5,27 -2,59 3,13 Ak Enerji 2,32 -1,28 4,98 Akbank 7,11 -1,93 2,60 Akçansa 18,20 -2,47 10,04 Akdeniz Yatırım Hold. 5,36 2,10 3,68 Akfen GMYO 4,99 0,00 2,67 Akın Tekstil 36,20 0,67 13,98 Akiş GMYO 3,60 -3,74 1,98 Akmerkez GMYO 63,25 -3,29 -1,77 Aksa 14,23 -2,27 -2,47 Aksa Enerji 8,37 3,33 12,50 Aksigorta 9,39 -1,26 0,97 Aksu Enerji 14,06 -1,68 -0,42 Alarko Carrıer 522,30 -1,77 43,14 Alarko GMYO 25,30 2,93 -3,29 Alarko Holding 10,19 9,92 17,94 Albaraka Türk 1,99 -0,50 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 29,74 -2,87 0,27 Alkim Kağıt 13,95 -1,48 2,97 Alkim Kimya 16,24 -1,10 11,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,32 -0,43 5,94 Altınyunus Çeşme 60,40 9,92 20,90 Anadolu Efes 27,28 2,02 17,69 Anadolu Grubu Holding 28,02 -1,41 6,06 Anadolu Hayat Emek. 10,37 3,70 19,61 Anadolu Isuzu 20,58 3,21 14,33 Anadolu Sigorta 7,93 1,41 5,03 Anel Elektrik 3,09 -0,64 -2,52 Arçelik 33,60 -0,06 10,53 ARD Bilişim Teknolojileri 56,05 0,09 16,58 Arena Bilgisayar 44,02 6,43 27,97 Armada Bilgisayar 57,40 -7,87 16,95 Arsan Tekstil 7,42 -3,01 1,78 Artı Yatırım Holding 8,65 -4,31 49,14 Arzum Ev Aletleri 22,50 -0,97 -8,61 Aselsan 18,56 -0,85 1,70 Ata GMYO 6,00 -0,66 8,89 Atakule GMYO 2,67 -6,64 5,95 Atlantis Yatırım Holding 8,85 8,72 59,17 Atlas Yat. Ort. 1,79 -1,10 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,30 -0,38 1,55 Avrasya GMYO 3,62 -2,69 -10,84 Avrasya Petrol ve Tur. 3,19 -1,54 -0,31 Avrupa Yatırım Holding 6,93 1,17 15,50 Ayen Enerji 5,52 -2,13 2,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,96 0,55 -3,44 Aygaz 14,87 -0,87 1,50 Bagfaş 24,68 0,90 23,40 Bak Ambalaj 21,26 0,76 5,25 Balatacılar Balatacılık 8,03 4,29 -2,55 Bantaş Ambalaj 4,73 -1,66 0,85 Banvit 51,50 -0,19 -0,96 Baştaş Başkent Çimento 18,90 -2,58 8,81 Batı Çimento 5,89 1,38 25,05 Batısöke Çimento 2,46 -2,38 0,82 Bayrak Taban Sanayi 10,40 -2,62 -1,98 Bera Holding 21,86 0,09 7,79 Berkosan Yalıtım 8,90 4,46 -0,22 Beşiktaş Futbol Yat. 4,20 0,72 3,96 Beyaz Filo 10,29 -1,63 1,08 Bilici Yatırım 6,98 -0,71 5,12 Bim Mağazalar 76,50 -0,65 4,03 Birko Mensucat 1,08 0,93 -2,70 Birlik Mensucat 2,95 -5,14 -14,74 Bizim Mağazaları 15,52 -1,15 1,04 Borusan Mannesmann 35,54 -4,15 27,84 Borusan Yat. Paz. 488,00 -9,63 6,81 Bosch Fren Sistemleri 1.308,00 3,65 5,58 Bossa 18,82 -1,21 5,43 Brisa 22,70 2,99 13,84 Burçelik 23,94 9,92 13,89 Burçelik Vana 49,64 9,97 -0,04 Bursa Çimento 12,17 -0,25 1,08 Carrefoursa 77,40 3,61 7,80 Casa Emtia Petrol 135,00 -2,88 27,36 Ceo Event Medya 6,72 1,05 4,51 Coca Cola İçecek 76,00 3,47 15,50 Cosmos Yat. Holding 12,00 4,44 48,88 Credıtwest Faktorıng 5,56 -1,94 -5,28 Çelebi 183,50 2,23 0,53 Çelik Halat 19,92 -3,95 -7,00 Çemaş Döküm 2,17 -3,13 0,93 Çemtaş 16,10 0,63 1,25 Çimbeton 469,00 7,40 58,18 Çimentaş 59,65 6,33 64,96 Çimsa 19,43 1,52 9,16 Çuhadaroğlu Metal 8,45 -1,52 9,31 Dagi Giyim 8,21 -8,37 1,73 Dagi Yatırım Holding 14,39 -4,51 11,55 Dardanel 31,04 -0,19 -7,34 Datagate Bilgisayar 15,56 -2,20 -3,41 Demısaş Döküm 6,37 -1,55 -3,63 Denge Holding 6,75 4,01 23,18 Deniz GMYO 4,19 -1,64 22,51 Derimod 10,28 -6,20 5,54 Derlüks Deri 9,60 2,13 8,84 Desa Deri 10,14 -1,46 4,11 Despec Bilgisayar 12,52 -1,49 -4,13 Deva Holding 25,76 -2,35 6,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 -1,91 4,06 Diriteks Diriliş Tekstil 4,30 3,12 15,28 Ditaş Doğan 33,86 -1,86 3,61 DO-CO 585,50 0,91 -7,06 Doğan Burda 23,00 -1,71 2,50 Doğan Holding 3,63 -3,97 18,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 2,38 10,78 Doğusan 5,01 -2,53 14,38 Doğuş GMYO 8,86 -1,56 8,45 Doğuş Otomotiv 31,02 3,26 7,93 Döktaş Dökümcülük 31,56 -0,69 3,07 Duran Doğan Basım 10,53 -0,94 0,38 Dyo Boya 12,22 -4,53 7,57 Eczacıbaşı İlaç 7,49 -1,58 0,40 Eczacıbaşı Yatırım 34,96 -2,35 26,03 Edip Gayrimenkul 3,16 -2,17 -4,82 Ege Endüstri 1.785,00 1,87 3,34 Ege Gübre 229,00 4,76 57,71 Ege Profil 37,74 -1,10 -1,31 Ege Seramik 12,61 -0,71 22,55 Egeplast 32,18 0,56 -3,36 Ekiz Kimya 7,36 -6,36 3,23 Emek Elektrik 4,89 -3,93 -17,40 Eminiş Ambalaj 47,80 2,66 29,75 Emlak Konut GMYO 2,48 1,22 15,89 Enerjisa Enerji 12,13 -1,38 -3,04 Enka İnşaat 8,30 -5,57 12,62 Erbosan 45,32 -3,62 10,54 Ereğli Demir Çelik 15,14 -1,30 1,41 Ersu Gıda 5,08 2,01 2,83 Escort Teknoloji 6,58 1,08 0,15 Esenboğa Elektrik 23,26 5,63 22,23 Etiler Gıda 4,40 -2,44 10,55 Euro Kapital Yat. Ort. 4,10 -3,53 6,49 Euro Trend Yat. Ort. 3,62 -5,24 0,56 Euro Yat. Ort. 4,68 -9,65 3,77 Euro Yatırım Holding 3,54 -5,85 24,65 Fade Gıda 6,22 0,48 0,48 Fenerbahçe Futbol 40,70 4,41 37,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,52 -2,98 2,35 F-M İzmit Piston 157,40 9,99 26,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,60 3,11 -3,30 Ford Otosan 153,30 -3,04 21,67 Formet Çelik Kapı 4,95 -7,13 4,21 Frigo Pak Gıda 22,50 -0,88 7,24 Galatasaray Sportif 3,90 -1,02 -3,70 Garanti Bankası 10,31 -2,37 -0,58 Garanti Faktoring 12,68 2,42 13,93 Garanti Yat. Ort. 3,53 -3,02 9,29 Gedik Y. Men. Değ. 13,20 -1,12 4,76 Gediz Ambalaj 29,12 0,90 8,66 Gentaş 5,81 -3,49 -2,19 Gersan Elektrik 6,14 -2,07 0,00 Global Men. Değ. 6,19 -3,28 3,00 Global Yat. Holding 5,26 1,74 12,39 Good-Year 8,70 -0,57 4,07 Göltaş Çimento 40,12 -0,94 -2,76 Gözde Girişim 7,28 -2,54 -8,77 GSD Denizcilik 5,18 -1,89 2,78 GSD Holding 2,47 -1,20 -1,59 Gübre Fabrik. 67,55 0,67 -21,50 Güler Yat. Holding 10,66 -0,28 -1,93 Halk GMYO 3,39 1,19 5,61 Hatay Tekstil 15,62 -2,31 11,97 Hedef Girişim 3,51 1,15 2,44 Hektaş 28,28 6,72 48,30 HUB Girişim 18,95 -4,29 4,12 Hürriyet Gzt. 2,34 5,41 11,43 ICBC Turkey Bank 6,86 -0,58 5,54 İdealist Danışmanlık 13,24 3,44 -1,63 İdealist GMYO 8,35 -3,47 22,79 İhlas Ev Aletleri 1,86 -1,06 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,37 0,74 9,60 İhlas Gazetecilik 3,97 1,02 -2,22 İhlas Holding 1,23 0,82 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,15 -3,36 0,88 İndeks Bilgisayar 19,42 -1,77 1,52 Info Yatırım 6,21 0,00 -3,72 İntema 49,48 3,56 24,01 Inveo Yatırım Holding 70,85 9,93 60,22 İpek Doğal Enerji 13,23 -1,34 1,15 İskenderun Demir Çelik 10,37 -1,14 2,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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