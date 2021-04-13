Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,50
|-4,82
|-3,10
|Acıpayam Selüloz
|18,50
|-3,65
|8,06
|Adel Kalemcilik
|26,02
|-2,25
|-24,00
|Adese Gayrimenkul
|2,42
|-9,70
|-13,57
|Afyon Çimento
|3,78
|-1,56
|-26,03
|Ak Enerji
|1,52
|-2,56
|-31,22
|Akbank
|4,76
|1,28
|-29,56
|Akçansa
|17,77
|-1,28
|10,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|-2,56
|-20,94
|Akfen GMYO
|3,56
|-2,20
|-26,75
|Akın Tekstil
|41,32
|3,09
|30,10
|Akiş GMYO
|1,89
|-0,53
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|45,36
|-4,26
|-29,56
|Aksa
|15,29
|-1,35
|10,68
|Aksa Enerji
|11,84
|-1,00
|59,14
|Aksigorta
|8,33
|0,24
|-4,23
|Aksu Enerji
|5,73
|-1,38
|-24,08
|Alarko Carrıer
|369,60
|10,00
|1,29
|Alarko GMYO
|24,00
|-1,56
|-8,26
|Alarko Holding
|10,36
|1,37
|19,91
|Albaraka Türk
|1,65
|-6,25
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,90
|0,91
|-2,56
|Alkim Kağıt
|17,36
|-4,77
|34,12
|Alkim Kimya
|16,80
|-3,50
|15,56
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,93
|-4,93
|-11,87
|Altınyunus Çeşme
|58,25
|4,95
|16,59
|Anadolu Efes
|21,60
|1,31
|-6,82
|Anadolu Grubu Holding
|20,62
|-3,37
|-21,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,70
|-2,47
|8,27
|Anadolu Isuzu
|17,77
|-3,21
|-1,28
|Anadolu Sigorta
|6,48
|-1,37
|-10,25
|Anel Elektrik
|7,30
|-3,82
|130,28
|Arçelik
|31,96
|0,44
|12,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,25
|-1,43
|14,91
|Arena Bilgisayar
|51,90
|-0,86
|50,87
|Armada Bilgisayar
|52,00
|-0,95
|5,95
|Arsan Tekstil
|9,79
|-2,20
|34,29
|Arzum Ev Aletleri
|21,10
|-2,94
|-14,30
|Aselsan
|15,00
|-0,33
|-17,81
|Ata GMYO
|4,30
|0,00
|-21,96
|Atakule GMYO
|2,68
|-1,11
|6,35
|Atlantis Yatırım Holding
|4,33
|-9,98
|-22,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|1,40
|-17,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,99
|-3,03
|-9,07
|Avrasya GMYO
|3,31
|-9,32
|26,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,71
|-4,91
|-15,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,50
|-6,60
|25,00
|Ayen Enerji
|8,34
|-5,44
|54,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,40
|1,65
|35,68
|Aygaz
|13,95
|0,14
|-1,67
|Bagfaş
|20,98
|-2,15
|4,90
|Bak Ambalaj
|21,02
|-2,14
|4,06
|Balatacılar Balatacılık
|5,85
|-9,86
|-29,00
|Bantaş Ambalaj
|5,65
|0,53
|20,47
|Banvit
|65,00
|-4,41
|25,00
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|-2,04
|-30,92
|Batı Çimento
|11,36
|-7,57
|141,19
|Batısöke Çimento
|3,14
|2,28
|28,69
|Bayrak Taban Sanayi
|9,23
|-3,35
|-13,01
|Bera Holding
|26,98
|-1,60
|33,04
|Berkosan Yalıtım
|10,05
|-2,71
|12,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|13,51
|9,93
|234,41
|Beyaz Filo
|10,10
|-7,08
|-0,79
|Bilici Yatırım
|19,50
|5,98
|193,67
|Bim Mağazalar
|69,35
|0,43
|-5,69
|Birko Mensucat
|1,46
|-9,88
|31,53
|Birlik Mensucat
|2,40
|-5,88
|-30,64
|Bizim Mağazaları
|15,24
|-4,15
|-0,78
|Borusan Mannesmann
|25,20
|-1,56
|-9,35
|Borusan Yat. Paz.
|403,40
|4,26
|-11,20
|Bosch Fren Sistemleri
|960,60
|-2,08
|-22,46
|Bossa
|25,32
|-2,16
|41,85
|Brisa
|25,12
|-1,10
|29,73
|Burçelik
|22,72
|-1,56
|8,09
|Burçelik Vana
|32,02
|-1,11
|-35,52
|Bursa Çimento
|3,61
|0,28
|-27,48
|Carrefoursa
|52,55
|-4,45
|-26,81
|Casa Emtia Petrol
|106,00
|-0,47
|0,00
|Ceo Event Medya
|5,74
|0,70
|-10,73
|Coca Cola İçecek
|72,25
|1,69
|10,96
|Cosmos Yat. Holding
|11,33
|-3,98
|40,57
|Credıtwest Faktorıng
|3,80
|-5,47
|-35,26
|Çelebi
|258,00
|-4,09
|41,35
|Çelik Halat
|6,60
|-2,37
|-27,45
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|-33,04
|Çemtaş
|16,18
|-3,35
|1,75
|Çimbeton
|290,00
|-0,03
|-2,19
|Çimentaş
|33,10
|-4,34
|-8,46
|Çimsa
|19,94
|-0,50
|12,02
|Çuhadaroğlu Metal
|7,83
|-2,12
|1,29
|Dagi Giyim
|2,13
|-4,48
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|12,99
|2,77
|0,70
|Dardanel
|26,90
|-4,61
|-19,70
|Datagate Bilgisayar
|14,94
|0,67
|-7,26
|Demısaş Döküm
|7,44
|-0,53
|12,56
|Denge Holding
|6,08
|-5,00
|10,95
|Deniz GMYO
|3,96
|-5,71
|15,79
|Derimod
|11,98
|1,53
|23,00
|Derlüks Yatırım Holding
|7,72
|9,97
|-12,47
|Desa Deri
|12,99
|-5,46
|33,37
|Despec Bilgisayar
|11,29
|-0,79
|-13,55
|Deva Holding
|29,94
|-4,53
|24,45
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,80
|-3,47
|17,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,30
|-9,87
|68,90
|Ditaş Doğan
|13,33
|-3,41
|2,32
|DO-CO
|691,00
|0,58
|9,68
|Doğan Burda
|20,22
|-3,44
|-9,89
|Doğan Holding
|3,10
|0,00
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,55
|-2,67
|9,49
|Doğusan
|4,09
|-6,41
|-6,62
|Doğuş GMYO
|10,55
|0,29
|29,13
|Doğuş Otomotiv
|28,70
|0,35
|-0,14
|Döktaş Dökümcülük
|26,50
|-4,33
|-13,46
|Duran Doğan Basım
|12,00
|-0,08
|14,39
|Dyo Boya
|12,60
|-2,70
|10,92
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|-1,85
|-14,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,04
|-0,95
|73,18
|Edip Gayrimenkul
|2,58
|-5,49
|-22,29
|Ege Endüstri
|1.427,00
|-2,73
|-14,29
|Ege Gübre
|220,30
|-4,05
|51,72
|Ege Profil
|30,90
|-2,15
|-19,19
|Ege Seramik
|14,13
|-2,01
|37,32
|Egeplast
|29,00
|-3,33
|-12,91
|Ekiz Kimya
|6,74
|-5,73
|-5,47
|Emek Elektrik
|2,05
|-4,21
|-28,20
|Eminiş Ambalaj
|21,48
|-2,01
|-41,69
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|-1,65
|-16,36
|Enerjisa Enerji
|10,65
|1,72
|-7,64
|Enka İnşaat
|7,48
|-2,39
|6,22
|Erbosan
|70,80
|6,31
|72,68
|Ereğli Demir Çelik
|17,09
|4,21
|30,10
|Ersu Gıda
|4,71
|-6,18
|-4,66
|Escort Teknoloji
|5,95
|-3,57
|-9,44
|Esenboğa Elektrik
|34,20
|-3,17
|79,72
|Etiler Gıda
|5,60
|-3,28
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,25
|-7,61
|10,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,85
|-9,85
|34,72
|Euro Yat. Ort.
|4,61
|-5,14
|2,22
|Euro Yatırım Holding
|3,36
|-1,18
|18,31
|Fade Gıda
|17,54
|-0,45
|183,36
|Fenerbahçe Futbol
|31,94
|2,04
|8,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,82
|-3,19
|-38,26
|F-M İzmit Piston
|130,40
|-2,03
|6,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,82
|-1,59
|13,74
|Ford Otosan
|188,30
|2,34
|54,17
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,26
|-1,56
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|44,28
|-9,96
|111,06
|Galatasaray Sportif
|3,46
|-2,26
|-14,57
|Garanti Bankası
|6,70
|1,21
|-34,00
|Garanti Faktoring
|12,40
|-3,95
|11,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,62
|-0,76
|-18,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,16
|0,55
|62,00
|Gediz Ambalaj
|34,64
|-1,48
|29,25
|Gentaş
|4,92
|-2,57
|-17,17
|Gersan Elektrik
|5,80
|-1,69
|-5,54
|Global Men. Değ.
|6,35
|-1,09
|5,66
|Global Yat. Holding
|4,70
|-4,28
|0,43
|Good-Year
|7,08
|-0,98
|-15,31
|Göltaş Çimento
|53,80
|-1,28
|30,39
|Gözde Girişim
|6,82
|-1,16
|-14,54
|GSD Denizcilik
|5,61
|-2,94
|11,31
|GSD Holding
|1,81
|-3,21
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|66,95
|-2,26
|-22,20
|Güler Yat. Holding
|3,11
|-9,33
|-10,19
|Halk GMYO
|3,13
|-3,10
|-2,34
|Hatay Tekstil
|21,42
|9,90
|53,55
|Hedef Girişim
|4,72
|-6,35
|37,75
|Hektaş
|28,66
|1,20
|50,29
|HUB Girişim
|15,47
|-1,78
|-15,00
|Hürriyet Gzt.
|1,69
|-0,59
|-19,52
|ICBC Turkey Bank
|5,61
|-2,26
|-13,69
|İdealist Danışmanlık
|78,00
|-3,70
|479,49
|İdealist GMYO
|8,60
|-7,33
|26,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,25
|-2,34
|-33,51
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|0,00
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|2,40
|-7,34
|-40,89
|İhlas Holding
|0,64
|0,00
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-2,60
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|29,46
|-0,54
|54,00
|Info Yatırım
|6,98
|-3,32
|8,22
|İntema
|39,50
|-3,61
|-1,00
|Inveo Yatırım Holding
|114,90
|-2,87
|159,84
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|1,01
|-8,03
|İskenderun Demir Çelik
|12,51
|2,29
|38,45
(Sürecek)
Kaynak: AA
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