Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

13.04.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,50-4,82-3,10
Acıpayam Selüloz18,50-3,658,06
Adel Kalemcilik26,02-2,25-24,00
Adese Gayrimenkul2,42-9,70-13,57
Afyon Çimento3,78-1,56-26,03
Ak Enerji1,52-2,56-31,22
Akbank4,761,28-29,56
Akçansa17,77-1,2810,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,90-2,56-20,94
Akfen GMYO3,56-2,20-26,75
Akın Tekstil41,323,0930,10
Akiş GMYO1,89-0,53-32,31
Akmerkez GMYO45,36-4,26-29,56
Aksa15,29-1,3510,68
Aksa Enerji11,84-1,0059,14
Aksigorta8,330,24-4,23
Aksu Enerji5,73-1,38-24,08
Alarko Carrıer369,6010,001,29
Alarko GMYO24,00-1,56-8,26
Alarko Holding10,361,3719,91
Albaraka Türk1,65-6,25-14,95
Alcatel Lucent Teletaş28,900,91-2,56
Alkim Kağıt17,36-4,7734,12
Alkim Kimya16,80-3,5015,56
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,93-4,93-11,87
Altınyunus Çeşme58,254,9516,59
Anadolu Efes21,601,31-6,82
Anadolu Grubu Holding20,62-3,37-21,63
Anadolu Hayat Emek.8,70-2,478,27
Anadolu Isuzu17,77-3,21-1,28
Anadolu Sigorta6,48-1,37-10,25
Anel Elektrik7,30-3,82130,28
Arçelik31,960,4412,30
ARD Bilişim Teknolojileri55,25-1,4314,91
Arena Bilgisayar51,90-0,8650,87
Armada Bilgisayar52,00-0,955,95
Arsan Tekstil9,79-2,2034,29
Arzum Ev Aletleri21,10-2,94-14,30
Aselsan15,00-0,33-17,81
Ata GMYO4,300,00-21,96
Atakule GMYO2,68-1,116,35
Atlantis Yatırım Holding4,33-9,98-22,12
Atlas Yat. Ort.1,451,40-17,14
AvivaSA Emeklilik Hayat15,99-3,03-9,07
Avrasya GMYO3,31-9,3226,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,71-4,91-15,31
Avrupa Yatırım Holding7,50-6,6025,00
Ayen Enerji8,34-5,4454,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,401,6535,68
Aygaz13,950,14-1,67
Bagfaş20,98-2,154,90
Bak Ambalaj21,02-2,144,06
Balatacılar Balatacılık5,85-9,86-29,00
Bantaş Ambalaj5,650,5320,47
Banvit65,00-4,4125,00
Baştaş Başkent Çimento12,00-2,04-30,92
Batı Çimento11,36-7,57141,19
Batısöke Çimento3,142,2828,69
Bayrak Taban Sanayi9,23-3,35-13,01
Bera Holding26,98-1,6033,04
Berkosan Yalıtım10,05-2,7112,67
Beşiktaş Futbol Yat.13,519,93234,41
Beyaz Filo10,10-7,08-0,79
Bilici Yatırım19,505,98193,67
Bim Mağazalar69,350,43-5,69
Birko Mensucat1,46-9,8831,53
Birlik Mensucat2,40-5,88-30,64
Bizim Mağazaları15,24-4,15-0,78
Borusan Mannesmann25,20-1,56-9,35
Borusan Yat. Paz.403,404,26-11,20
Bosch Fren Sistemleri960,60-2,08-22,46
Bossa25,32-2,1641,85
Brisa25,12-1,1029,73
Burçelik22,72-1,568,09
Burçelik Vana32,02-1,11-35,52
Bursa Çimento3,610,28-27,48
Carrefoursa52,55-4,45-26,81
Casa Emtia Petrol106,00-0,470,00
Ceo Event Medya5,740,70-10,73
Coca Cola İçecek72,251,6910,96
Cosmos Yat. Holding11,33-3,9840,57
Credıtwest Faktorıng3,80-5,47-35,26
Çelebi258,00-4,0941,35
Çelik Halat6,60-2,37-27,45
Çemaş Döküm1,140,00-33,04
Çemtaş16,18-3,351,75
Çimbeton290,00-0,03-2,19
Çimentaş33,10-4,34-8,46
Çimsa19,94-0,5012,02
Çuhadaroğlu Metal7,83-2,121,29
Dagi Giyim2,13-4,48-37,47
Dagi Yatırım Holding12,992,770,70
Dardanel26,90-4,61-19,70
Datagate Bilgisayar14,940,67-7,26
Demısaş Döküm7,44-0,5312,56
Denge Holding6,08-5,0010,95
Deniz GMYO3,96-5,7115,79
Derimod11,981,5323,00
Derlüks Yatırım Holding7,729,97-12,47
Desa Deri12,99-5,4633,37
Despec Bilgisayar11,29-0,79-13,55
Deva Holding29,94-4,5324,45
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,80-3,4717,97
Diriteks Diriliş Tekstil6,30-9,8768,90
Ditaş Doğan13,33-3,412,32
DO-CO691,000,589,68
Doğan Burda20,22-3,44-9,89
Doğan Holding3,100,000,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,55-2,679,49
Doğusan4,09-6,41-6,62
Doğuş GMYO10,550,2929,13
Doğuş Otomotiv28,700,35-0,14
Döktaş Dökümcülük26,50-4,33-13,46
Duran Doğan Basım12,00-0,0814,39
Dyo Boya12,60-2,7010,92
Eczacıbaşı İlaç6,35-1,85-14,88
Eczacıbaşı Yatırım48,04-0,9573,18
Edip Gayrimenkul2,58-5,49-22,29
Ege Endüstri1.427,00-2,73-14,29
Ege Gübre220,30-4,0551,72
Ege Profil30,90-2,15-19,19
Ege Seramik14,13-2,0137,32
Egeplast29,00-3,33-12,91
Ekiz Kimya6,74-5,73-5,47
Emek Elektrik2,05-4,21-28,20
Eminiş Ambalaj21,48-2,01-41,69
Emlak Konut GMYO1,79-1,65-16,36
Enerjisa Enerji10,651,72-7,64
Enka İnşaat7,48-2,396,22
Erbosan70,806,3172,68
Ereğli Demir Çelik17,094,2130,10
Ersu Gıda4,71-6,18-4,66
Escort Teknoloji5,95-3,57-9,44
Esenboğa Elektrik34,20-3,1779,72
Etiler Gıda5,60-3,2840,70
Euro Kapital Yat. Ort.4,25-7,6110,39
Euro Trend Yat. Ort.4,85-9,8534,72
Euro Yat. Ort.4,61-5,142,22
Euro Yatırım Holding3,36-1,1818,31
Fade Gıda17,54-0,45183,36
Fenerbahçe Futbol31,942,048,05
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,82-3,19-38,26
F-M İzmit Piston130,40-2,036,36
Fonet Bilgi Teknolojileri14,82-1,5913,74
Ford Otosan188,302,3454,17
Formet Celik Kapi Sanayi1,26-1,56-48,64
Frigo Pak Gıda44,28-9,96111,06
Galatasaray Sportif3,46-2,26-14,57
Garanti Bankası6,701,21-34,00
Garanti Faktoring12,40-3,9511,41
Garanti Yat. Ort.2,62-0,76-18,89
Gedik Y. Men. Değ.20,160,5562,00
Gediz Ambalaj34,64-1,4829,25
Gentaş4,92-2,57-17,17
Gersan Elektrik5,80-1,69-5,54
Global Men. Değ.6,35-1,095,66
Global Yat. Holding4,70-4,280,43
Good-Year7,08-0,98-15,31
Göltaş Çimento53,80-1,2830,39
Gözde Girişim6,82-1,16-14,54
GSD Denizcilik5,61-2,9411,31
GSD Holding1,81-3,21-27,89
Gübre Fabrik.66,95-2,26-22,20
Güler Yat. Holding3,11-9,33-10,19
Halk GMYO3,13-3,10-2,34
Hatay Tekstil21,429,9053,55
Hedef Girişim4,72-6,3537,75
Hektaş28,661,2050,29
HUB Girişim15,47-1,78-15,00
Hürriyet Gzt.1,69-0,59-19,52
ICBC Turkey Bank5,61-2,26-13,69
İdealist Danışmanlık78,00-3,70479,49
İdealist GMYO8,60-7,3326,47
İhlas Ev Aletleri1,25-2,34-33,51
İhlas Gayrimenkul1,030,00-17,60
İhlas Gazetecilik2,40-7,34-40,89
İhlas Holding0,640,00-42,99
İhlas Yayın Holding0,75-2,60-34,21
İndeks Bilgisayar29,46-0,5454,00
Info Yatırım6,98-3,328,22
İntema39,50-3,61-1,00
Inveo Yatırım Holding114,90-2,87159,84
İpek Doğal Enerji12,031,01-8,03
İskenderun Demir Çelik12,512,2938,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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