Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 144.000,00 -11,36 213,73 İş Bankası (B) 18.699,90 -2,86 511,07 İş Bankası (C) 4,97 -2,55 9,71 İş Bankası (Kur.) 159.959,00 229,12 İş Fin.Kir. 4,60 1,55 -0,65 İş Girişim 2,72 -2,86 33,33 İş GMYO 0,97 -1,02 -10,19 İş Y. Men. Değ. 2,79 -0,71 51,07 İş Yat. Ort. 0,95 -1,04 28,71 İşbir Holding 240,00 -3,34 73,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -57,14 İttifak Holding 6,19 -0,16 99,68 İz Hayvancılık Tarım 5,28 -3,30 -19,88 İzmir Demir Çelik 1,57 -1,88 -5,42 İzmir Fırça 1,56 -1,89 -24,64 İzocam 21,10 -2,31 -1,49 Jantsa Jant Sanayi 27,00 -1,17 4,60 Kafein Yazılım 7,12 0,00 3,37 Kapital Yat. Holding 1,67 0,00 -41,81 Kaplamin 3,22 -1,83 -10,56 Kardemir (A) 2,11 -4,09 15,93 Kardemir (B) 2,13 -2,74 16,39 Kardemir (D) 2,24 -3,03 2,75 Karel Elektronik 5,52 -4,99 32,37 Karsan Otomotiv 1,21 -2,42 -5,47 Karsu Tekstil 1,23 0,82 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 1,11 47,30 Kartonsan 319,00 0,95 0,01 Katmerciler Ekipman 3,21 -3,89 -45,32 Kent Gıda 123,50 -1,59 3,78 Kerevitaş Gıda 1,57 -2,48 -12,78 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,71 -4,47 -2,29 Klimasan Klima 9,89 1,85 149,75 Koç Holding 16,25 -1,93 17,34 Konfrut Gıda 29,56 -1,99 23,79 Konya Çimento 171,90 -2,33 -3,43 Kordsa Teknik Tekstil 12,09 -2,58 27,79 Koza Altın 49,80 -0,40 -2,92 Koza Madencilik 7,72 0,00 6,93 Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57 Kristal Kola 0,84 -3,45 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,04 -0,99 -7,59 Kuştur Kuşadası Turizm 26,20 1,79 91,10 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -3,48 -1,77 Kütahya Porselen 4,60 -1,71 1,10 Lider Faktoring 1,98 -0,50 -12,00 Link Bilgisayar 12,25 0,16 47,24 Logo Yazılım 36,76 -1,45 35,45 Lokman Hekim Sağlık 3,58 -2,19 -20,44 Lüks Kadife 4,00 -1,96 -17,53 Makina Takım 1,25 -3,10 -18,83 Mardin Çimento 2,63 -2,59 -5,29 Marka Yatırım Holding 0,63 -4,55 1,61 Marmaris Altınyunus 17,24 0,17 -1,82 Marshall 25,84 -2,34 2,46 Martı GMYO 0,58 -3,33 -10,77 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 34,66 0,46 7,57 Mazhar Zorlu Holding 4,09 2,51 7,35 Mega Polietilen 1,84 -6,12 -9,80 Menderes Tekstil 0,64 -3,03 -11,11 Mensa 0,18 -5,26 28,57 Merit Turizm 7,74 -0,13 29,22 Merko Gıda 0,62 -3,13 -38,61 Metal Gayrimenkul 0,77 -2,53 -11,49 Metemtur Otelcilik 1,05 3,96 0,00 Metro Holding 1,00 -9,09 31,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -2,61 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -1,60 4,24 Migros Ticaret 12,58 -3,45 -15,57 Milpa 1,35 -2,88 -5,55 Mistral GMYO 1,09 -0,91 -28,76 MLP Sağlık 11,65 -6,05 8,88 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -10,91 Mondi Tire Kutsan 1,46 -3,31 -21,51 Net Holding 1,61 1,26 -17,86 Netaş Telekom. 6,29 -3,23 -2,63 Niğbaş Niğde Beton 8,00 3,76 100,00 Nuh Çimento 5,95 -1,16 -14,14 Nurol GMYO 2,02 -2,88 -3,81 Odaş Elektrik 1,35 0,00 -4,12 Olmuksan-IP 3,18 -0,31 -5,64 Orge Enerji Elektrik 3,20 -4,48 2,56 Orma Orman Mahsulleri 1,06 -9,40 -11,67 Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -2,08 -12,96 Otokar 101,20 0,00 17,83 Oyak Yat. Ort. 1,06 -7,02 -33,05 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -0,93 4,90 Özak GMYO 2,18 -3,54 3,32 Özbal Çelik Boru 1,09 -1,80 -21,01 Özderici GMYO 0,69 -4,17 -70,64 Özerden Plastik 2,94 -2,00 20,61 Panora GMYO 4,07 -0,96 10,69 Park Elek.Madencilik 2,19 1,39 -9,13 Parsan 13,20 1,30 50,68 Pegasus 36,60 -1,88 59,69 Peker GMYO 3,90 -3,94 -52,58 Penguen Gıda 1,41 -4,08 30,56 Pera GMYO 0,50 -1,96 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,18 -2,83 1,19 Petkim 4,97 -1,39 -1,39 Petrokent Turizm 66,75 1,14 -2,84 Pınar Et ve Un 5,52 -4,00 24,41 Pınar Su 1,21 -2,42 -3,20 Pınar Süt 6,47 -4,15 4,07 Plastikkart 2,83 -3,41 4,81 Polisan Holding 2,70 2,27 -10,44 Politeknik Metal 57,05 -1,13 62,69 Prizma Press Matbaacılık 1,96 -1,01 26,45 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 -0,25 -41,03 QNB Finansbank 6,30 -1,72 -30,08 Ral Yatırım Holding 4,65 5,20 152,72 Ray Sigorta 2,17 0,93 56,12 Reysaş GMYO 0,68 -4,23 -1,45 Reysaş Lojistik 0,68 -1,45 -8,11 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,36 -0,84 24,21 Royal Halı 0,81 -1,22 -18,18 RTA Laboratuvarları 1,26 -0,79 -27,59 Sabancı Holding 7,66 -4,13 5,91 Safkar Ege Soğutmacılık 1,52 -1,30 -1,95 Salix Yatırım Holding 4,20 -0,24 9,09 Sanel Mühendislik 3,49 -1,41 60,09 Sanifoam Sünger 1,67 -0,60 33,60 Sanko Pazarlama 2,10 -0,94 -4,74 Saray Matbaacılık 0,98 -3,92 -2,00 Sarkuysan 3,28 0,61 4,37 Sasa Polyester 6,31 -3,37 5,70 Say Reklamcılık 0,82 -1,20 -12,77 Sekuro Plastik 2,52 -4,18 -14,86 Selçuk Ecza Deposu 4,53 0,22 66,64 Selçuk Gıda 1,75 -2,23 31,58 Senkron Güvenlik 5,38 -3,24 438,00 Serve Film Prodüksiyon 2,90 3,57 48,72 Servet GMYO 4,79 4,59 1,91 Seyitler Kimya 5,68 3,65 47,53 Silverline Endüstri 1,07 -2,73 -20,15 Sinpaş GMYO 0,51 0,00 37,84 Smartiks Yazılım 2,48 -2,75 Soda Sanayii 6,96 -2,11 2,88 Sodaş Sodyum Sanayii 6,98 -1,97 25,80 Söktaş 1,42 10,08 11,81 Sönmez Filament 3,35 3,08 7,37 Sönmez Pamuklu 3,32 6,07 6,41 Sumaş Suni Tahta 6,74 -2,46 -3,71 Şeker Fin. Kir. 3,43 3,94 21,63 Şekerbank 0,90 -3,23 -18,18 Şişe Cam 5,03 -4,19 -8,25 Şok Marketler 8,73 -1,36 -18,79 T. Halk Bankası 5,23 -3,15 -25,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,86 -3,58 -30,23 T.S.K.B. 0,69 -1,43 -14,81 T.Tuborg 7,49 -1,96 -5,60 Taç Tarım Ürünleri 4,08 -2,63 -19,37 Tat Gıda 4,48 0,45 17,28 TAV Havalimanları 25,62 -1,76 16,50 Taze Kuru Gıda 5,49 -1,61 -19,26 Tek-Art Turizm 0,77 6,94 -9,41 Tekfen Holding 25,62 1,26 30,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,97 -1,99 -33,67 Temapol Polimer Plastik 2,86 -1,38 -6,54 TGS Dış Ticaret 3,38 -1,74 43,83 Tofaş Oto. Fab. 17,10 -3,66 10,24 Torunlar GMYO 2,00 -3,38 32,45 Trabzon Liman 8,76 -0,57 4,41 Trabzonspor Sportif 0,91 -2,15 -33,87 Trakya Cam 2,76 -3,83 -4,46 Trend GMYO 1,22 -1,61 -3,94 TSKB GMYO 0,70 -1,41 -14,63 Tuğçelik 1,96 -3,92 -7,98 Tukaş 4,76 1,06 186,75 Turcas Petrol 1,28 -3,03 -9,22 Turkcell 12,11 -2,96 -0,49 Tümosan Motor ve Traktör 3,80 -2,56 -15,56 Tüpraş 119,40 -1,65 14,44 Türk Hava Yolları 12,65 -2,32 -21,48 Türk Prysmian Kablo 1,70 -3,41 -1,43 Türk Telekom 4,57 -2,77 17,18 Türk Traktör 27,82 -0,78 -20,29 Türker Proje Gayrimenkul 23,70 -1,58 -26,26 Ufuk Yatırım 1,10 -0,90 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 -3,65 15,79 Ulusoy Elektrik 20,78 0,29 30,20 Ulusoy Un Sanayi 2,18 -3,11 4,81 Umpaş Holding 0,39 0,00 -29,09 Uşak Seramik 1,03 -1,90 -7,21 Utopya Turizm 3,32 0,00 -19,02 Uzertaş Boya 0,86 -3,37 43,33 Ülker Bisküvi 19,63 -1,95 33,81 Ünye Çimento 2,41 -2,03 -30,55 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -2,67 -17,98 Vakıf GMYO 1,57 -3,68 -21,11 Vakıf Yat. Ort. 1,26 -3,08 -17,11 Vakıflar Bankası 3,66 -4,19 -6,15 Vakko Tekstil 2,73 -3,87 4,66 Vanet Gıda 1,52 -5,00 16,92 Verusa Holding 18,37 -1,76 10,66 Verusaturk Girisim 3,11 -1,27 -6,04 Vestel 9,62 1,26 73,33 Vestel Beyaz Eşya 15,94 6,27 63,19 Viking Kağıt 1,07 0,94 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 -3,50 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -2,31 31,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,78 -7,53 Yataş 4,24 -2,30 -5,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,85 -2,30 -9,57 Yeni Gimat GMYO 8,35 0,00 16,29 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 11,00 4,66 14,23 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.313,20 0,10 5,19 Yonga Mobilya 8,90 9,88 34,85 Yünsa 4,21 -2,77 0,84 Zorlu Enerji 1,14 -3,39 -7,32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)