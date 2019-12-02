Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|21.899,90
|5,54
|615,64
|İş Bankası (C)
|6,16
|0,16
|35,98
|İş Bankası (Kur.)
|155.000,00
|218,92
|İş Fin.Kir.
|2,78
|2,58
|-39,96
|İş Girişim
|3,00
|1,35
|47,06
|İş GMYO
|1,16
|2,65
|7,41
|İş Y. Men. Değ.
|4,28
|0,71
|131,75
|İş Yat. Ort.
|1,58
|0,00
|114,06
|İşbir Holding
|400,00
|0,00
|191,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|-51,19
|İttifak Holding
|3,73
|0,54
|80,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,70
|-1,67
|-28,68
|İzmir Demir Çelik
|4,49
|4,91
|170,48
|İzmir Fırça
|1,71
|0,59
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|54,10
|1,41
|109,60
|Kafein Yazılım
|10,29
|0,29
|49,39
|Kapital Yat. Holding
|2,48
|0,00
|-13,59
|Kaplamin
|5,00
|1,01
|38,89
|Kardemir (A)
|2,44
|3,39
|50,61
|Kardemir (B)
|2,42
|2,54
|48,59
|Kardemir (D)
|2,46
|2,93
|26,42
|Karel Elektronik
|15,32
|0,26
|267,39
|Karsan Otomotiv
|1,48
|2,78
|24,44
|Karsu Tekstil
|2,31
|7,94
|84,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,39
|-2,64
|99,73
|Kartonsan
|344,50
|2,99
|8,00
|Katmerciler Ekipman
|3,29
|0,92
|9,35
|Kent Gıda
|127,00
|1,36
|6,72
|Kerevitaş Gıda
|2,95
|3,15
|63,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|3,23
|6,25
|84,57
|Klimasan Klima
|17,96
|3,70
|362,90
|Koç Holding
|20,70
|3,40
|49,47
|Konfrut Gıda
|7,45
|0,13
|55,99
|Konya Çimento
|236,80
|1,20
|33,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|4,54
|31,49
|Koza Altın
|76,45
|4,16
|49,03
|Koza Madencilik
|9,64
|4,90
|33,52
|Körfez GMYO
|1,78
|2,89
|45,90
|Kristal Kola
|1,40
|0,72
|33,33
|Kron Telekomünikasyon
|12,32
|3,53
|41,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,52
|6,74
|35,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,47
|5,00
|30,09
|Kütahya Porselen
|6,24
|1,96
|37,14
|Lider Faktoring
|3,25
|1,25
|44,44
|Link Bilgisayar
|16,21
|-2,11
|94,83
|Logo Yazılım
|52,80
|0,48
|94,55
|Lokman Hekim Sağlık
|4,84
|0,41
|8,74
|Lüks Kadife
|7,28
|1,11
|50,10
|Makina Takım
|1,78
|3,49
|15,58
|Mardin Çimento
|5,13
|0,39
|84,73
|Marka Yatırım Holding
|1,06
|2,91
|70,97
|Marmaris Altınyunus
|28,48
|3,19
|62,19
|Marshall
|43,50
|1,16
|72,48
|Martı GMYO
|0,94
|1,08
|44,62
|Martı Otel
|0,90
|1,12
|55,17
|Mavi Giyim
|46,36
|2,39
|43,89
|Mazhar Zorlu Holding
|5,70
|3,64
|49,61
|Mega Polietilen
|1,97
|5,35
|-3,43
|Menderes Tekstil
|0,95
|1,06
|31,94
|Mensa
|0,26
|8,33
|85,71
|Merit Turizm
|16,75
|-0,89
|179,63
|Merko Gıda
|1,04
|5,05
|2,97
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|-1,08
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|2,41
|61,90
|Metro Holding
|1,52
|8,57
|100,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|1,06
|72,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,09
|3,34
|161,86
|Migros Ticaret
|22,40
|1,27
|50,34
|Milpa
|2,20
|4,76
|53,92
|Mistral GMYO
|1,71
|1,18
|11,76
|MLP Sağlık
|15,30
|-1,10
|42,99
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|2,22
|4,72
|19,35
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,70
|-0,72
|Net Holding
|2,22
|2,78
|13,27
|Netaş Telekom.
|12,99
|2,69
|101,08
|Niğbaş Niğde Beton
|6,34
|0,00
|58,50
|Nuh Çimento
|12,34
|6,93
|78,06
|Nurol GMYO
|3,37
|0,00
|60,48
|Odaş Elektrik
|1,65
|4,43
|17,18
|Olmuksan-IP
|7,05
|3,83
|109,20
|Orge Enerji Elektrik
|4,48
|-0,44
|43,59
|Orma Orman Mahsulleri
|2,85
|5,56
|137,50
|Osmanlı Menkul
|3,09
|9,96
|79,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,34
|2,29
|24,07
|Otokar
|151,50
|1,34
|76,39
|Oyak Yat. Ort.
|2,19
|0,46
|38,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,67
|-0,21
|357,84
|Özak GMYO
|2,29
|2,23
|58,02
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|1,80
|23,19
|Özderici GMYO
|1,39
|0,72
|-40,85
|Özerden Plastik
|2,15
|2,38
|7,07
|Panora GMYO
|5,94
|5,13
|61,55
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|2,72
|25,31
|Parsan
|14,75
|3,95
|68,38
|Pegasus
|73,75
|1,65
|221,77
|Peker GMYO
|3,44
|3,30
|-58,17
|Penguen Gıda
|1,87
|2,19
|73,15
|Pera GMYO
|0,87
|1,16
|12,99
|Pergamon Dış Ticaret
|7,02
|-0,28
|14,94
|Petkim
|3,61
|0,56
|-8,32
|Petrokent Turizm
|129,00
|-0,69
|87,77
|Pınar Et ve Un
|9,38
|7,20
|111,41
|Pınar Su
|2,13
|1,43
|70,40
|Pınar Süt
|12,65
|3,86
|103,48
|Plastikkart
|6,53
|1,08
|141,85
|Polisan Holding
|2,75
|0,36
|-8,78
|Politeknik Metal
|76,40
|-0,52
|117,87
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-3,33
|143,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.094,60
|-0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|61,65
|0,08
|806,62
|QNB Finansbank
|27,56
|1,70
|205,88
|Ral Yatırım Holding
|7,98
|14,00
|333,70
|Ray Sigorta
|3,00
|5,63
|115,83
|Reysaş GMYO
|2,58
|4,03
|273,91
|Reysaş Lojistik
|2,00
|6,38
|170,27
|Rhea Girişim
|1,08
|13,68
|63,64
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|-2,07
|-0,53
|Royal Halı
|1,12
|0,00
|13,13
|RTA Laboratuvarları
|2,73
|0,37
|68,17
|Sabancı Holding
|9,11
|0,11
|25,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,74
|6,75
|12,24
|Salix Yatırım Holding
|5,65
|-0,88
|46,75
|Sanel Mühendislik
|3,95
|1,28
|81,19
|Sanifoam Sünger
|3,14
|2,28
|151,20
|Sanko Pazarlama
|8,28
|18,79
|317,32
|Saray Matbaacılık
|1,41
|3,68
|41,00
|Sarkuysan
|3,97
|1,79
|26,32
|Sasa Polyester
|6,57
|3,14
|14,34
|Say Reklamcılık
|1,75
|2,34
|86,17
|Sekuro Plastik
|4,31
|1,89
|45,61
|Selçuk Ecza Deposu
|5,68
|2,71
|108,94
|Selçuk Gıda
|1,83
|0,55
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,79
|0,00
|179,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|4,79
|-10,26
|Servet GMYO
|6,85
|-1,44
|46,85
|Seyitler Kimya
|5,69
|4,40
|47,79
|Silverline Endüstri
|2,01
|2,03
|50,00
|Sinpaş GMYO
|0,80
|-11,11
|116,22
|Smartiks Yazılım
|7,10
|16,78
|Soda Sanayii
|5,84
|0,69
|-13,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,50
|2,29
|53,19
|Söktaş
|2,05
|-0,49
|61,42
|Sönmez Filament
|4,85
|3,41
|55,45
|Sönmez Pamuklu
|4,70
|0,86
|50,64
|Sumaş Suni Tahta
|8,72
|1,63
|30,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|2,75
|58,87
|Şekerbank
|1,19
|0,85
|8,18
|Şişe Cam
|5,06
|1,40
|-7,70
|Şok Marketler
|9,98
|0,81
|-7,16
|T. Halk Bankası
|5,80
|0,52
|-17,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|53,20
|14,51
|212,95
|T.S.K.B.
|1,04
|0,97
|28,40
|T.Tuborg
|10,17
|0,69
|28,18
|Taç Tarım Ürünleri
|3,45
|-0,58
|-31,82
|Tat Gıda
|5,97
|3,29
|56,28
|TAV Havalimanları
|27,10
|0,74
|23,23
|Taze Kuru Gıda
|7,73
|-3,37
|13,68
|Tek-Art Turizm
|1,04
|7,22
|22,35
|Tekfen Holding
|18,88
|-0,11
|-3,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,94
|0,34
|-1,01
|Temapol Polimer Plastik
|5,24
|0,96
|71,24
|TGS Dış Ticaret
|4,31
|7,48
|89,30
|Tofaş Oto. Fab.
|24,40
|0,49
|57,30
|Torunlar GMYO
|2,40
|2,13
|58,94
|Trabzon Liman
|9,42
|3,86
|36,94
|Trabzonspor Sportif
|2,11
|3,94
|53,33
|Trakya Cam
|3,33
|0,91
|15,27
|Trend GMYO
|2,00
|2,04
|57,48
|TSKB GMYO
|1,11
|-0,89
|35,37
|Tuğçelik
|3,30
|0,61
|54,93
|Tukaş
|8,75
|1,16
|427,11
|Turcas Petrol
|2,36
|0,00
|67,38
|Turkcell
|13,44
|-0,88
|14,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,59
|3,71
|24,22
|Tüpraş
|123,00
|-0,73
|17,89
|Türk Hava Yolları
|13,89
|1,68
|-13,78
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|2,46
|52,93
|Türk Telekom
|6,92
|2,37
|77,44
|Türk Traktör
|48,80
|3,04
|39,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,72
|0,83
|20,47
|Ufuk Yatırım
|2,09
|0,00
|83,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,05
|6,22
|79,82
|Ulusoy Elektrik
|25,70
|-0,08
|61,03
|Ulusoy Un Sanayi
|3,54
|1,43
|70,19
|Umpaş Holding
|0,47
|4,44
|-14,55
|Uşak Seramik
|1,88
|1,08
|69,37
|Utopya Turizm
|4,48
|0,22
|9,27
|Uzertaş Boya
|1,69
|9,74
|181,67
|Ülker Bisküvi
|21,64
|-0,09
|47,51
|Ünye Çimento
|3,93
|7,08
|17,47
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|6,40
|51,69
|Vakıf GMYO
|2,27
|2,71
|16,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,29
|5,05
|50,66
|Vakıflar Bankası
|5,18
|0,97
|32,82
|Vakko Tekstil
|4,50
|1,35
|72,52
|Vanet Gıda
|1,45
|0,00
|11,54
|Verusa Holding
|17,50
|0,98
|5,64
|Verusaturk Girisim
|4,00
|6,95
|29,76
|Vestel
|11,32
|2,82
|103,96
|Vestel Beyaz Eşya
|17,47
|1,16
|78,86
|Viking Kağıt
|1,42
|-0,70
|29,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,28
|2,70
|32,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,00
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,05
|4,31
|116,85
|Yataş
|6,45
|5,91
|44,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,58
|1,28
|68,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,57
|1,45
|75,06
|Yeşil GMYO
|0,52
|1,96
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,53
|6,00
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,81
|1,11
|22,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.537,20
|0,62
|15,38
|Yonga Mobilya
|6,70
|-0,45
|3,23
|Yükselen Çelik
|5,40
|2,47
|Yünsa
|8,70
|7,81
|108,39
|Zorlu Enerji
|1,37
|0,74
|11,38
(Son)