Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|-15,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.350,00
|0,00
|597,67
|İş Bankası (C)
|6,17
|1,82
|36,20
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|0,19
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,86
|-0,69
|-38,23
|İş Girişim
|3,07
|0,99
|50,49
|İş GMYO
|1,17
|1,74
|8,33
|İş Y. Men. Değ.
|4,37
|0,69
|136,62
|İş Yat. Ort.
|1,57
|0,64
|112,71
|İşbir Holding
|420,10
|2,99
|205,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,00
|-51,19
|İttifak Holding
|3,92
|4,81
|89,68
|İz Hayvancılık Tarım
|4,70
|2,40
|-28,68
|İzmir Demir Çelik
|4,49
|2,05
|170,48
|İzmir Fırça
|1,70
|0,00
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|53,35
|0,85
|106,69
|Kafein Yazılım
|11,40
|3,26
|65,51
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|-0,81
|-14,63
|Kaplamin
|4,90
|-2,00
|36,11
|Kardemir (A)
|2,42
|1,68
|49,37
|Kardemir (B)
|2,41
|1,26
|47,98
|Kardemir (D)
|2,43
|1,67
|24,88
|Karel Elektronik
|15,45
|0,85
|270,50
|Karsan Otomotiv
|1,44
|0,70
|21,08
|Karsu Tekstil
|2,49
|10,67
|99,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,15
|-2,72
|93,24
|Kartonsan
|352,40
|2,32
|10,48
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|3,32
|13,67
|Kent Gıda
|128,00
|1,19
|7,56
|Kerevitaş Gıda
|3,03
|4,84
|68,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|7,69
|20,00
|Kiler GMYO
|3,07
|-6,97
|75,43
|Klimasan Klima
|19,11
|4,65
|392,54
|Koç Holding
|19,89
|-1,34
|43,62
|Konfrut Gıda
|7,70
|2,53
|61,22
|Konya Çimento
|244,20
|1,08
|37,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,58
|0,00
|32,97
|Koza Altın
|75,90
|-1,30
|47,95
|Koza Madencilik
|9,68
|0,73
|34,07
|Körfez GMYO
|1,84
|2,22
|50,82
|Kristal Kola
|1,46
|3,55
|39,05
|Kron Telekomünikasyon
|13,75
|9,56
|58,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,60
|3,70
|42,96
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,52
|0,66
|34,51
|Kütahya Porselen
|6,50
|4,33
|42,86
|Lider Faktoring
|3,58
|10,15
|59,11
|Link Bilgisayar
|20,42
|4,99
|145,43
|Logo Yazılım
|55,05
|3,38
|102,84
|Lokman Hekim Sağlık
|5,06
|-0,39
|13,68
|Lüks Kadife
|8,00
|6,24
|64,95
|Makina Takım
|1,85
|1,65
|20,13
|Mardin Çimento
|5,46
|5,61
|96,61
|Marka Yatırım Holding
|1,10
|4,76
|77,42
|Marmaris Altınyunus
|39,36
|20,00
|124,15
|Marshall
|44,88
|3,17
|77,95
|Martı GMYO
|0,99
|4,21
|52,31
|Martı Otel
|0,92
|2,22
|58,62
|Mavi Giyim
|45,14
|0,09
|40,10
|Mazhar Zorlu Holding
|6,22
|9,89
|63,25
|Mega Polietilen
|1,91
|-1,04
|-6,37
|Menderes Tekstil
|0,97
|4,30
|34,72
|Mensa
|0,28
|0,00
|100,00
|Merit Turizm
|16,98
|-4,28
|183,47
|Merko Gıda
|1,04
|1,96
|2,97
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|1,10
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,77
|-0,56
|68,57
|Metro Holding
|1,56
|2,63
|105,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,91
|0,53
|73,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|0,00
|171,19
|Migros Ticaret
|22,56
|1,53
|51,41
|Milpa
|2,16
|0,93
|51,12
|Mistral GMYO
|1,82
|2,25
|18,95
|MLP Sağlık
|14,92
|-2,36
|39,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|0,00
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|2,37
|6,28
|27,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,29
|0,08
|Net Holding
|2,22
|1,37
|13,27
|Netaş Telekom.
|13,14
|0,69
|103,41
|Niğbaş Niğde Beton
|6,02
|-4,44
|50,50
|Nuh Çimento
|12,37
|-0,88
|78,50
|Nurol GMYO
|3,46
|2,67
|64,76
|Odaş Elektrik
|1,76
|6,67
|25,00
|Olmuksan-IP
|7,50
|6,53
|122,55
|Orge Enerji Elektrik
|4,56
|1,56
|46,15
|Orma Orman Mahsulleri
|2,94
|-1,01
|145,00
|Osmanlı Menkul
|3,00
|-4,76
|74,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,45
|9,02
|34,26
|Otokar
|147,10
|0,27
|71,27
|Oyak Yat. Ort.
|2,26
|2,73
|42,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,62
|0,43
|352,94
|Özak GMYO
|2,33
|2,19
|60,78
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|6,47
|31,16
|Özderici GMYO
|1,39
|0,00
|-40,85
|Özerden Plastik
|2,12
|1,44
|5,57
|Panora GMYO
|5,81
|-0,34
|58,02
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|0,33
|26,56
|Parsan
|14,90
|1,02
|70,09
|Pegasus
|73,85
|-0,40
|222,21
|Peker GMYO
|3,61
|4,34
|-56,11
|Penguen Gıda
|1,91
|2,14
|76,85
|Pera GMYO
|0,88
|2,33
|14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|7,23
|1,83
|18,38
|Petkim
|3,60
|0,84
|-8,57
|Petrokent Turizm
|129,00
|-1,60
|87,77
|Pınar Et ve Un
|9,38
|-0,11
|111,41
|Pınar Su
|2,24
|1,36
|79,20
|Pınar Süt
|14,42
|3,30
|131,95
|Plastikkart
|7,39
|9,81
|173,70
|Polisan Holding
|2,82
|1,44
|-6,46
|Politeknik Metal
|75,00
|-1,32
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|-2,06
|145,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.094,90
|-0,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|60,20
|0,33
|785,29
|QNB Finansbank
|26,12
|-2,03
|189,90
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|2,60
|329,35
|Ray Sigorta
|3,33
|4,72
|139,57
|Reysaş GMYO
|2,81
|9,77
|307,25
|Reysaş Lojistik
|2,59
|19,91
|250,00
|Rhea Girişim
|1,07
|0,00
|62,12
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|0,00
|-0,53
|Royal Halı
|1,14
|1,79
|15,15
|RTA Laboratuvarları
|2,89
|5,47
|78,02
|Sabancı Holding
|9,11
|0,55
|25,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,76
|2,33
|13,53
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|2,50
|49,35
|Sanel Mühendislik
|3,94
|1,03
|80,73
|Sanifoam Sünger
|3,50
|10,41
|180,00
|Sanko Pazarlama
|7,70
|0,92
|288,09
|Saray Matbaacılık
|1,39
|1,46
|39,00
|Sarkuysan
|4,81
|5,48
|53,05
|Sasa Polyester
|6,82
|6,23
|18,69
|Say Reklamcılık
|1,84
|6,36
|95,74
|Sekuro Plastik
|4,66
|3,10
|57,43
|Selçuk Ecza Deposu
|5,92
|3,86
|117,77
|Selçuk Gıda
|1,82
|1,11
|36,84
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-0,36
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,72
|0,00
|-11,79
|Servet GMYO
|6,80
|-1,16
|45,78
|Seyitler Kimya
|5,90
|-0,17
|53,25
|Silverline Endüstri
|2,18
|7,92
|62,69
|Sinpaş GMYO
|0,82
|2,50
|121,62
|Smartiks Yazılım
|9,97
|19,98
|Soda Sanayii
|6,06
|3,06
|-10,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,73
|2,71
|57,34
|Söktaş
|2,13
|3,40
|67,72
|Sönmez Filament
|4,89
|1,45
|56,73
|Sönmez Pamuklu
|4,74
|1,50
|51,92
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|3,45
|34,42
|Şeker Fin. Kir.
|4,47
|1,13
|58,51
|Şekerbank
|1,23
|4,24
|11,82
|Şişe Cam
|5,08
|0,20
|-7,34
|Şok Marketler
|9,99
|0,10
|-7,07
|T. Halk Bankası
|5,80
|0,35
|-17,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|53,50
|-5,64
|214,72
|T.S.K.B.
|1,09
|2,83
|34,57
|T.Tuborg
|10,55
|3,23
|32,97
|Taç Tarım Ürünleri
|3,36
|-0,88
|-33,60
|Tat Gıda
|6,05
|2,02
|58,38
|TAV Havalimanları
|27,70
|0,58
|25,96
|Taze Kuru Gıda
|7,70
|0,79
|13,24
|Tek-Art Turizm
|1,06
|2,91
|24,71
|Tekfen Holding
|18,80
|0,70
|-4,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,06
|2,34
|3,03
|Temapol Polimer Plastik
|5,20
|-0,76
|69,93
|TGS Dış Ticaret
|4,84
|4,09
|112,58
|Tofaş Oto. Fab.
|24,44
|0,16
|57,56
|Torunlar GMYO
|2,61
|8,75
|72,85
|Trabzon Liman
|10,05
|6,57
|46,10
|Trabzonspor Sportif
|2,06
|1,48
|49,70
|Trakya Cam
|3,37
|1,20
|16,65
|Trend GMYO
|2,14
|-0,47
|68,50
|TSKB GMYO
|1,19
|6,25
|45,12
|Tuğçelik
|3,96
|9,39
|85,92
|Tukaş
|9,24
|3,70
|456,63
|Turcas Petrol
|2,47
|3,78
|75,18
|Turkcell
|13,50
|1,28
|15,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,71
|2,33
|26,89
|Tüpraş
|120,50
|0,25
|15,49
|Türk Hava Yolları
|13,76
|1,10
|-14,59
|Türk Prysmian Kablo
|2,19
|3,30
|61,02
|Türk Telekom
|6,92
|-0,57
|77,44
|Türk Traktör
|49,30
|2,07
|41,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,58
|0,95
|26,26
|Ufuk Yatırım
|2,32
|9,95
|103,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,06
|0,49
|80,70
|Ulusoy Elektrik
|25,32
|-0,63
|58,65
|Ulusoy Un Sanayi
|3,82
|4,09
|83,65
|Umpaş Holding
|0,49
|2,08
|-10,91
|Uşak Seramik
|1,94
|4,30
|74,77
|Utopya Turizm
|4,58
|1,55
|11,71
|Uzertaş Boya
|2,03
|9,73
|238,33
|Ülker Bisküvi
|21,46
|-0,19
|46,28
|Ünye Çimento
|4,00
|2,56
|19,56
|Vakıf Fin. Kir.
|2,09
|-5,86
|46,77
|Vakıf GMYO
|2,30
|0,44
|18,15
|Vakıf Yat. Ort.
|2,23
|0,00
|46,71
|Vakıflar Bankası
|5,20
|2,16
|33,33
|Vakko Tekstil
|4,53
|1,12
|73,67
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|10,77
|Verusa Holding
|17,73
|0,74
|7,03
|Verusaturk Girisim
|4,73
|15,93
|53,44
|Vestel
|11,73
|2,09
|111,35
|Vestel Beyaz Eşya
|17,88
|2,05
|83,06
|Viking Kağıt
|1,53
|4,79
|39,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,42
|4,76
|40,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,00
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,92
|-1,00
|112,19
|Yataş
|6,88
|6,34
|53,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,64
|1,86
|74,47
|Yeni Gimat GMYO
|12,98
|1,96
|80,77
|Yeşil GMYO
|0,54
|3,85
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,52
|0,00
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,15
|3,05
|26,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.646,90
|1,18
|20,37
|Yonga Mobilya
|6,97
|1,31
|7,39
|Yükselen Çelik
|6,48
|20,00
|Yünsa
|11,00
|5,77
|163,48
|Zorlu Enerji
|1,47
|4,26
|19,51
(Son)